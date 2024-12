Telkomsel breidt 5G-netwerk in het stedelijke gebied rondom Jakarta uit met Hyper AI autonoom netwerk dat mensen verbindt tijdens kerst en nieuwjaar

JAKARTA, Indonesië, 9 december 2024 /PRNewswire/ -- Telkomsel blijft haar positie als toonaangevende leverancier van digitale telecommunicatiediensten versterken door middel van voortdurende en grootschalige uitbreiding van haar 5G-netwerk (Hyper 5G) in het stedelijke gebied rondom Jakarta (Jabodetabek). Dit initiatief werd met steun van Huawei ondernomen om de festiviteiten rond kerst en nieuwjaar 2024/2025 (NARU) extra glans te geven en ervoor te zorgen dat de mensen kunnen genieten van een optimale digitale ervaring tijdens de feestdagen.

De toonaangevende Hyper 5G-dekking van Telkomsel bestrijkt op dit moment diverse belangrijke routes in en rond Jakarta, van de luchthaven Soekarno-Hatta tot de luchthaven Halim Perdanakusuma, de masterplangebieden van Pantai Indah Kapuk 1 en 2, en de zakelijke en overheidsdistricten die zich uitstrekken van Pondok Indah tot het Nationaal Monument (Monas). Telkomsel is van plan haar 5G-netwerk in de nabije toekomst stapsgewijs, strategisch en systematisch uit te breiden naar andere belangrijke locaties in Indonesië.

De 5G-technologie van Telkomsel biedt internetsnelheden die tot vier keer sneller zijn dan 4G, een hogere betrouwbaarheid, de mogelijkheid om meer apparaten aan te sluiten en een lage latentie om opkomende technologieën en innovaties te ondersteunen.

Sinds de commerciële lancering in 2021 is Hyper 5G van Telkomsel uitgegroeid tot het meest uitgebreide en geavanceerde netwerk in Indonesië, met meer dan 1400 5G-basistransceiverstations (BTS) verspreid over 56 steden en regentschappen, die de vooruitgang bevorderen en de digitale transformatie van het land ondersteunen.

Indra Mardiatna, Chief Technology Officer van Telkomsel, verklaarde: "Als epicentrum van economische activiteit en bestuur, en nationale vooruitgangsbarometer heeft deze regio een aanzienlijke penetratie van 5G-smartphones, een groot aantal internationale roamers, een groeiend aantal 4G-/LTE-gebruikers en een toenemende vraag naar hogesnelheidsdata. Met het Hyper 5G-netwerk bieden we niet alleen ultrasnelle connectiviteit en lage latentie, maar fungeren we ook als katalysator voor de digitale transformatie, wat mogelijkheden biedt voor vooruitgang in elk aspect van het leven, op weg naar de realisatie van de visie van een Gouden Indonesië in 2045."

Hyper AI voor betere connectiviteit, diensten en oplossingen

Telkomsel past daarnaast een end-to-end Hyper AI-benadering toe met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) om de efficiëntie en kwaliteit van de dienst te verhogen. Deze technologie zorgt voor een snellere reactie op netwerkstoringen en maakt geautomatiseerd netwerkbeheer mogelijk via een autonoom netwerkkader.

"Met Hyper AI biedt Telkomsel optimale servicekwaliteit in diverse scenario's, waardoor altijd en overal de beste klantervaring wordt gewaarborgd, ook op drukke momenten tijdens NARU en op strategische Hyper 5G-locaties," vervolgt Indra.

De Hyper AI-benadering wordt tevens ondersteund door de lage latentie van Hyper 5G, bijvoorbeeld bij de implementatie van de op AI gebaseerde virtuele klantenservicediensten van Telkomsel. De virtuele assistent Veronika (B2C) en de virtuele account manager Ted (B2B), geïntegreerd in het AI Service Operations Center, maken het mogelijk om snel en effectief te reageren op behoeften van klanten en een innovatieve en superieure servicebeleving te bieden in het 5G-tijdperk.

Optimale digitale klantervaring tijdens bijzondere momenten

Tijdens NARU verwacht Telkomsel een toename van 14,8% in het dataverkeer, met een totale verwachte payload van 1981 petabytes. Uitgebreide optimalisaties van de infrastructuur voor zowel 4G-/LTE- als 5G-netwerken, ondersteund door grondige netwerktesten op belangrijke routes en strategische locaties, zijn geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat klanten gemakkelijk toegang hebben tot digitale diensten.

"Als toonaangevende aanbieder van digitale telecommunicatiediensten zet Telkomsel zich in om mensen een gevoel van optimisme en positieve energie te geven. Door de beschikbaarheid van connectiviteit, diensten en innovatieve oplossingen te optimaliseren, streeft Telkomsel ernaar dat elke klant met gemak, comfort en vreugde kan genieten van kerst en nieuwjaar," besluit Indra.

Ga voor meer informatie naar de Hyper 5G-pagina van Telkomsel en de Telkomsel Siaga NARU-pagina.

Op basis van een analyse door Ookla® van Speedtest Intelligence®-gegevens met betrekking tot gemiddelde 5G-downloadsnelheden en multi-server 5G mobiele latentie in Indonesië in het 1e en 2e kwartaal van 2024, is Telkomsel uitgeroepen tot winnaar in de categorieën "Snelste 5G mobiele download in Indonesië" en "Beste 5G mobiele latentie in Indonesië". Deze erkenning onderstreept de positie van Telkomsel als de toonaangevende 5G-netwerkprovider met de hoogste downloadsnelheden en de laagste latentie in het land, die klanten in heel Indonesië de beste ervaring biedt.

Over Telkomsel

Telkomsel is de toonaangevende aanbieder van digitale telecommunicatiediensten in de regio. Wij stellen Indonesiërs in staat om elke dag een stap voorwaarts te doen door het leveren innovatieve en superieure connectiviteit, diensten en oplossingen waarmee iedereen, elk huishouden en elk bedrijf, verder kan reiken. In lijn met het streven van Indonesië om de natie te digitaliseren, vervult Telkomsel een centrale rol als de grootste aanbieder van convergentiediensten door de dekking van haar 4G-netwerk voortdurend uit te breiden, 5G-technologie te ontwikkelen en de nieuwste vaste breedbandtechnologie te implementeren om de kwaliteit van de klantervaring te verhogen. Daarnaast werkt Telkomsel voortdurend aan de ontwikkeling van haar digitale dienstenportfolio, met Digital Lifestyle, Digital Advertising, Digital Enterprise Solutions en Internet of Things. Telkomsel bestaat al 29 jaar, werkt met een netwerk dat wordt ondersteund door meer dan 269.000 basistransceiverstations en levert haar diensten aan meer dan 158,4 miljoen mobiele klanten en meer dan 9,4 miljoen vaste breedbandklanten (IndiHome-B2C) verspreid over het hele land. In haar streven naar duurzame bedrijfsactiviteiten houdt Telkomsel zich ook aan de ESG-beginselen om een positieve invloed op het zakelijke ecosysteem uit te oefenen.

