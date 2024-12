Telkomsel étend son réseau 5G à l'ensemble de la région de Jakarta avec un réseau autonome Hyper AI, connectant les esprits pendant les périodes de Noël et du Nouvel An

JAKARTA, Indonésie, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Telkomsel continue de renforcer sa position de premier fournisseur de services de télécommunications numériques en étendant massivement et continuellement son réseau 5G (Hyper 5G) dans la région du Grand Jakarta (Jabodetabek). Avec le soutien de Huawei, cette initiative est entreprise pour accueillir les festivités de Noël et du Nouvel An 2024/2025 (NARU), en veillant à ce que la communauté bénéficie de la meilleure expérience numérique pendant cette saison spéciale.

La couverture Hyper 5G de Telkomsel, à la pointe de l'industrie, comprend maintenant plusieurs routes clés dans et autour de Jakarta, des aéroports Soekarno-Hatta à Halim Perdanakusuma, les zones planifiées de Pantai Indah Kapuk 1 et 2, aux centres d'affaires et gouvernementaux qui s'étendent de Pondok Indah au Monument national (Monas). Dans un avenir proche, Telkomsel prévoit d'étendre son réseau 5G de manière progressive, stratégique et systématique à d'autres sites de premier plan en Indonésie.

La technologie 5G de Telkomsel offre des vitesses internet jusqu'à quatre fois plus rapides que la 4G, une plus grande fiabilité, la possibilité de connecter un plus grand nombre d'appareils et une faible latence pour soutenir les technologies et les innovations émergentes.

Depuis son lancement commercial en 2021, l'Hyper 5G de Telkomsel est devenu le réseau le plus étendu et le plus avancé en Indonésie, avec plus de 1 400 stations émettrices-réceptrices de base (BTS) 5G réparties dans 56 villes et régences, favorisant le progrès et soutenant la transformation numérique du pays.

Indra Mardiatna, Chief Technology Officer de Telkomsel, a déclaré : « En tant qu'épicentre de l'activité économique, de la gouvernance et baromètre du progrès national, cette région connaît une pénétration importante des smartphones 5G, un nombre élevé d'itinérants internationaux, un nombre croissant d'utilisateurs 4G/LTE et une demande croissante de données à haut débit. Avec le réseau Hyper 5G, nous fournissons non seulement une connectivité ultra-rapide et une faible latence, mais nous servons également de catalyseur pour la transformation numérique, ouvrant des opportunités de progrès dans tous les aspects de la vie, alors que nous nous efforçons d'atteindre la vision d'une Indonésie dorée en 2045. »

Hyper AI pour une connectivité, des services et des solutions améliorés

Telkomsel intègre également une approche Hyper AI de bout en bout alimentée par l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer l'efficacité et la qualité du service. Cette technologie garantit des réponses plus rapides aux perturbations du réseau et permet une gestion automatisée du réseau grâce à un cadre de réseau autonome.

« Grâce à Hyper AI, Telkomsel fournit une qualité de service optimale dans diverses situations, garantissant la meilleure expérience client à tout moment et en tout lieu, y compris dans les points d'affluence pendant NARU et les emplacements stratégiques Hyper 5G », a ajouté Indra.

La faible latence de l'Hyper 5G soutient en outre l'approche Hyper IA, comme dans la mise en œuvre des services d'assistance virtuelle à la clientèle basés sur l'IA de Telkomsel. L'assistant virtuel Veronika (B2C) interne et le gestionnaire de compte virtuel Ted (B2B), intégrés au centre d'opérations de service IA, permettent de répondre rapidement et efficacement aux besoins des clients, en offrant des expériences de service innovantes et supérieures à l'ère de la 5G.

Optimiser l'expérience numérique des clients lors de moments particuliers

Pendant NARU, Telkomsel prévoit une augmentation de 14,8 % du trafic de données, avec des charges utiles totales qui devraient atteindre 1 981 pétaoctets. Une optimisation complète de l'infrastructure pour les réseaux 4G/LTE et 5G, soutenue par des tests de réseau approfondis sur des itinéraires clés et des emplacements stratégiques, a été mise en œuvre pour assurer le confort des clients dans l'accès aux services numériques.

« En tant que fournisseur de services de télécommunications numériques de premier plan, Telkomsel s'engage à répandre l'optimisme et l'énergie positive au sein de la communauté. En optimisant la connectivité, les services et les solutions innovantes, Telkomsel s'efforce de faire en sorte que chaque client profite des moments de Noël et du Nouvel An avec facilité, confort et joie », a conclu Indra.

Pour plus d'informations, visitez les pages Hyper 5G et Telkomsel Siaga NARU de Telkomsel.

Sur la base de l'analyse par Ookla® des données Speedtest Intelligence® sur les vitesses médianes de téléchargement 5G et la latence mobile 5G multi-serveurs en Indonésie pour le T1-T2 2024, Telkomsel a été reconnu comme le meilleur dans les catégories « Téléchargement mobile 5G le plus rapide en Indonésie » et « Meilleure latence mobile 5G en Indonésie ». Cette reconnaissance renforce la position de Telkomsel en tant que premier fournisseur de réseau 5G avec les vitesses de téléchargement les plus élevées et la latence la plus faible dans le pays, offrant la meilleure expérience client à travers l'Indonésie.

À propos de Telkomsel

Telkomsel est un fournisseur de télécommunications numériques de premier plan en Indonésie, qui s'emploie à donner à la société indonésienne les moyens d'améliorer le présent et de créer un avenir plus radieux. Nous fournissons une connectivité, des services et des solutions innovants et de qualité supérieure aux particuliers, aux ménages et aux entreprises, afin de leur permettre de saisir toutes les opportunités. Conformément à la volonté de numérisation de l'Indonésie, Telkomsel est le plus grand fournisseur de services convergents, étendant constamment la couverture du réseau 4G, faisant progresser la technologie 5G, et mettant en œuvre la dernière technologie haut débit fixe pour améliorer les expériences des clients. Nous proposons également des services numériques tels que le mode de vie numérique, la publicité numérique, les solutions d'entreprise numériques et l'internet des objets. Avec 29 ans d'activité, Telkomsel compte plus de 269 000 BTS et dessert plus de 158,4 millions de clients mobiles et plus de 9,4 millions de clients haut débit fixe (IndiHome-B2C) dans tout le pays. Engagé dans des opérations durables, Telkomsel adhère aux principes ESG afin d'avoir un impact positif sur l'écosystème de l'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2576095/Hyper_AI_Enhanced_Connectivity_Services_Solutions.jpg