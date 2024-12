Telkomsel Kembali Perluas Jaringan 5G di Jabodetabek dengan Dukungan "Hyper AI Autonomous Network" pada Momen Natal dan Tahun Baru

Jangkauan Hyper 5G Telkomsel saat ini telah mencakup sejumlah rute strategis di Jakarta dan sekitarnya, mulai bandara Soekarno-Hatta hingga Halim Perdanakusuma, kawasan terencana Pantai Indah Kapuk 1 dan 2, serta kawasan bisnis dan pusat pemerintahan dari Pondok Indah sampai Monumen Nasional. Dalam waktu dekat, Telkomsel akan kembali memperluas jaringan 5G secara bertahap, terukur, dan terarah ke berbagai lokasi strategis lain di Indonesia.

Berkat teknologi 5G Telkomsel, kecepatan internet kini empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan 4G. Maka, layanan internet menjadi lebih andal, bisa terhubung dengan jumlah perangkat yang lebih banyak, serta mendukung berbagai teknologi dan inovasi baru dengan latensi rendah.

Sejak diluncurkan secara komersial pada 2021, Hyper 5G Telkomsel telah menjadi jaringan terluas dan tercanggih di Indonesia. Hyper 5G kini didukung lebih dari 1.400 BTS 5G yang tersebar di 56 kota/kabupaten di Indonesia sehingga menggerakkan kemajuan dan mendukung transformasi digital nasional.

Chief Technology Officer, Telkomsel, Indra Mardiatna, berkata, "Sebagai jantung aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan barometer kemajuan nasional, Jabodetabek mempunyai tingkat penetrasi ponsel pintar 5G yang signifikan, jumlah roamers mancanegara yang tinggi, pengguna 4G/LTE yang terus berkembang, dan sangat membutuhkan kecepatan data yang tinggi. Dengan jaringan Hyper 5G, kami tidak hanya menghadirkan konektivitas ultra-cepat dan latensi rendah, namun juga menjadi katalis transformasi digital yang membuka peluang kemajuan di setiap aspek kehidupan menuju visi Indonesia Emas 2045."

Hyper AI Mewujudkan Konektivitas, Layanan, dan Solusi yang Lebih Baik

Telkomsel juga mengintegrasikan pendekatan Hyper AI berbasiskan kecerdasan buatan (AI) secara end-to-end untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dengan teknologi ini, respons Telkomsel pun kian cepat ketika menangani gangguan jaringan, sebab jaringan dikelola otomatis melalui kerangka kerja Autonomous Network.

"Dengan pendekatan Hyper AI, Telkomsel menghadirkan kualitas layanan yang optimal bagi pelanggan di berbagai situasi, serta mewujudkan pengalaman pelanggan terbaik, kapan pun dan di mana pun, termasuk di titik keramaian selama NARU dan lokasi-lokasi strategis Hyper 5G," tambah Indra.

Keandalan Hyper 5G dengan latensi rendah turut mendukung pendekatan Hyper AI, seperti implementasi layanan AI-Based Customer Care Virtual Assistance Telkomsel. Asisten Virtual Veronika (B2C) dan Virtual Account Manager Ted (B2B) juga terintegrasi dengan AI Service Operations Center, mampu merespons kebutuhan pelanggan secara cepat dan efektif, sehingga menghadirkan pengalaman layanan inovatif dan unggul di era digital 5G.

Mengoptimalkan Pengalaman Digital Pelanggan pada Momen Spesial

Pada momen NARU, Telkomsel memperkirakan peningkatan trafik data hingga 14,8% dengan total payload mencapai 1.981 petabita. Maka, optimalisasi infrastruktur jaringan – baik 4G/LTE maupun 5G – telah dilakukan secara menyeluruh. Langkah ini juga melibatkan uji jaringan di berbagai jalur utama dan lokasi strategis guna mendukung kenyamanan pelanggan dalam mengakses layanan digital.

"Sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan, Telkomsel berkomitmen menyambungkan semangat optimisme dan energi positif di tengah masyarakat. Dengan mengoptimalkan kesiapan konektivitas, layanan, dan solusi inovatif dan unggul, Telkomsel berupaya memastikan agar setiap pelanggan dapat menikmati momen Natal dan Tahun Baru dengan penuh kemudahan, kenyamanan, dan kebahagiaan," kata Indra.

Informasi lebih lanjut tersedia pada laman Hyper 5G Telkomsel dan Telkomsel Siaga NARU

Berdasarkan analisis data Speedtest Intelligence® oleh Ookla® terhadap median kecepatan unduh (download speed) 5G dan latensi seluler multi-server 5G di Indonesia pada periode Triwulan I-2 2024, Telkomsel sukses meraih gelar "Fastest 5G Mobile Download in Indonesia" dan "Best 5G Mobile Latency in Indonesia". Pengakuan ini mengukuhkan posisi Telkomsel sebagai penyedia jaringan 5G terdepan dengan kecepatan unduh tertinggi dan latensi terendah di tanah air, menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di seluruh Indonesia.

Telkomsel merupakan penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik di Indonesia. Telkomsel menggerakkan masyarakat Indonesia agar lebih berdaya untuk mewujudkan hari yang lebih baik dan menciptakan masa depan yang gemilang. Untuk itu, Telkomsel menyediakan konektivitas, serta layanan dan solusi yang inovatif dan terbaik bagi semua orang, setiap rumah, dan kegiatan usaha sehingga membuka semua peluang. Selaras dengan semangat Indonesia menuju digitalisasi, Telkomsel berperan sebagai penyedia layanan konvergensi terbesar yang secara konsisten melakukan pemerataan jaringan 4G, mengembangkan teknologi 5G, dan menerapkan teknologi fixed broadband terkini guna meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan. Telkomsel juga mengembangkan layanan digital meliputi Digital Lifestyle, Digital Advertising, Digital Enterprise Solutions, dan Internet of Things. Setelah 29 tahun berdiri, Telkomsel kini hadir dengan dukungan lebih dari 269.000 BTS, serta melayani lebih dari 158,4 juta pelanggan seluler dan lebih dari 9,1 juta pelanggan fixed broadband (IndiHome-B2C) yang tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Dalam menjalankan kegiatan operasional yang berkelanjutan, Telkomsel juga menerapkan prinsip ESG untuk memberikan dampak positif terhadap ekosistem perusahaan.

