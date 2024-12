Telkomsel erweitert das 5G-Netz im Großraum Jakarta mit einem autonomen Hyper-KI-Netz und verbindet Menschen in der Weihnachts- und Neujahrszeit

JAKARTA, Indonesien, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Telkomsel baut seine Position als führender Anbieter von digitalen Telekommunikationsdiensten weiter aus, indem es sein 5G-Netz (Hyper 5G) im Großraum Jakarta (Jabodetabek) massiv und kontinuierlich ausbaut. Mit der Unterstützung von Huawei wird diese Initiative durchgeführt, um die Weihnachts- und Neujahrsfeierlichkeiten 2024/2025 (NARU) zu begrüßen und sicherzustellen, dass die Gemeinschaft während dieser besonderen Jahreszeit das beste digitale Erlebnis genießt.

Die branchenführende Hyper 5G-Abdeckung von Telkomsel umfasst nun mehrere wichtige Strecken in und um Jakarta, von den Flughäfen Soekarno-Hatta und Halim Perdanakusuma über die Masterplangebiete Pantai Indah Kapuk 1 und 2 bis hin zu Geschäfts- und Regierungszentren von Pondok Indah bis zum Nationaldenkmal (Monas). In naher Zukunft plant Telkomsel, sein 5G-Netz schrittweise, strategisch und systematisch auf andere wichtige Standorte in ganz Indonesien auszuweiten.

Die 5G-Technologie von Telkomsel bietet Internetgeschwindigkeiten, die bis zu viermal schneller sind als 4G, eine höhere Zuverlässigkeit, die Möglichkeit, mehr Geräte anzuschließen, und niedrige Latenzzeiten zur Unterstützung neuer Technologien und Innovationen.

Seit dem kommerziellen Start im Jahr 2021 hat sich das Hyper-5G-Netz von Telkomsel zum umfangreichsten und fortschrittlichsten Netz in Indonesien entwickelt, mit mehr als 1.400 5G-Basisstationen (BTS) in 56 Städten und Bezirken, die den Fortschritt vorantreiben und die digitale Transformation des Landes unterstützen.

Indra Mardiatna, Leiter der Technologieabteilung von Telkomsel, erklärte: „Als Epizentrum der wirtschaftlichen Aktivität, der Regierungsführung und als nationales Fortschrittsbarometer hat diese Region eine signifikante 5G-Smartphone-Penetration, eine hohe Anzahl internationaler Roamers, wachsende 4G/LTE-Nutzer und eine steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsdaten. Mit dem Hyper-5G-Netz bieten wir nicht nur ultraschnelle Konnektivität und niedrige Latenzzeiten, sondern dienen auch als Katalysator für die digitale Transformation und eröffnen Möglichkeiten für den Fortschritt in allen Lebensbereichen, während wir die Vision eines goldenen Indonesiens 2045 anstreben."

Hyper-KI für verbesserte Konnektivität, Dienste und Lösungen

Telkomsel integriert außerdem einen End-to-End-Hyper-KI-Ansatz, der auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert, um die Effizienz und Qualität seiner Dienstleistungen zu verbessern. Diese Technologie gewährleistet eine schnellere Reaktion auf Netzstörungen und ermöglicht ein automatisiertes Netzmanagement durch ein autonomes Netz.

„Durch Hyper-KI bietet Telkomsel in verschiedenen Situationen eine optimale Servicequalität und gewährleistet so jederzeit und überall das beste Kundenerlebnis, auch an überfüllten Punkten während NARU und an strategischen Hyper-5G-Standorten", fügte Indra hinzu.

Die niedrige Latenz von Hyper 5G unterstützt den Hyper-KI-Ansatz weiter, wie zum Beispiel bei der Implementierung von KI-gestützten virtuellen Kundendienstdiensten von Telkomsel. Der interne virtuelle Assistent Veronika (B2C) und der virtuelle Kundenbetreuer Ted (B2B), die in das AI Service Operations Center integriert sind, ermöglichen es, schnell und effektiv auf Kundenbedürfnisse zu reagieren und innovative und überlegene Serviceerlebnisse im 5G-Zeitalter zu bieten.

Optimierung digitaler Kundenerlebnisse während besonderer Momente

Während des NARU rechnet Telkomsel mit einem Anstieg des Datenverkehrs um 14,8 %, wobei die Gesamtnutzlast voraussichtlich 1.981 Petabyte erreichen wird. Eine umfassende Optimierung der Infrastruktur sowohl für 4G/LTE- als auch für 5G-Netze, unterstützt durch gründliche Netztests auf wichtigen Strecken und an strategischen Standorten, wurde umgesetzt, um den Kunden den Zugang zu digitalen Diensten zu erleichtern.

„Als führender Anbieter digitaler Telekommunikationsdienste ist Telkomsel bestrebt, Optimismus und positive Energie in der Gemeinschaft zu verbreiten. Durch die Optimierung von Konnektivität, Diensten und innovativen Lösungen will Telkomsel sicherstellen, dass jeder Kunde die Weihnachts- und Neujahrsmomente mit Leichtigkeit, Komfort und Freude genießen kann", so Indra abschließend.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten von Telkomsel Hyper 5G und Telkomsel Siaga NARU.

Basierend auf der Ookla®-Analyse der Speedtest Intelligence®-Daten zu den medianen 5G-Download-Geschwindigkeiten und der Multi-Server-5G-Mobilfunk-Latenz in Indonesien für das 1. und 2. Quartal 2024 wurde Telkomsel als bester Anbieter in den Kategorien „Schnellster 5G-Mobilfunk-Download in Indonesien" und „Beste 5G-Mobilfunk-Latenz in Indonesien" ausgezeichnet. Diese Anerkennung festigt die Position von Telkomsel als führender 5G-Netzbetreiber mit den höchsten Download-Geschwindigkeiten und der niedrigsten Latenz im Land, der seinen Kunden in ganz Indonesien das beste Erlebnis bietet.

Informationen zu Telkomsel

Telkomsel ist der führende Anbieter digitaler Telekommunikationsdienste in der Region, der Indonesiern ein besseres Heute und ein exzellentes Morgen ermöglicht, indem er innovative und überlegene Konnektivität, Dienste und Lösungen für jeden Haushalt und jedes Unternehmen bereitstellt, um mehr zu erreichen. Telkomsel steht im Einklang mit dem Bestreben Indonesiens, das Land zu digitalisieren, und spielt als größter Anbieter von Konvergenzdiensten eine entscheidende Rolle. Das Unternehmen erweitert kontinuierlich seine 4G-Netzabdeckung, entwickelt 5G-Technologie und implementiert die neueste Festnetz-Breitbandtechnologie, um die Qualität des Kundenerlebnisses zu verbessern. Darüber hinaus entwickelt Telkomsel sein digitales Dienstleistungsportfolio weiter, das die Bereiche Digital Lifestyle, Digital Advertising, Digital Enterprise Solutions und Internet of Things umfasst. In den 29 Jahren seines Bestehens arbeitet Telkomsel mit Unterstützung von über 269.000 BTS und bedient landesweit mehr als 158,4 Millionen Mobilfunkkunden und über 9,4 Millionen Festnetz-Breitbandkunden (IndiHome-B2C). In seinem Streben nach einer nachhaltigen Unternehmenstätigkeit hält Telkomsel auch ESG-Prinzipien ein, um positive Auswirkungen auf das Unternehmensökosystem zu erzielen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2576095/Hyper_AI_Enhanced_Connectivity_Services_Solutions.jpg