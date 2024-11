Uitreiking van de HUAWEI XMAGE Awards 2024: A Heartwarming World, met hartverwarmende verhalen, fotografisch in beeld gebracht

He Gang, CEO van de Huawei Consumer Business Group, zei in zijn toespraak: "Ik wil de winnaars vanavond van harte feliciteren en hulde brengen aan alle makers in dit tijdperk van mobiele beeldcreatie. Ik wil ook graag mijn oprechte dank uitspreken aan de gebruikers van HUAWEI XMAGE. Elk van u heeft laten zien dat HUAWEI XMAGE meer is dan een hulpmiddel om het leven te documenteren. Het heeft zich ontwikkeld tot een brug voor emotionele communicatie tussen mensen."

Uitreiking van de HUAWEI XMAGE Awards 2024: een hommage aan het tijdperk van mobiele beeldcreatie

De XMAGE Awards worden sinds 2017 uitgereikt. In de afgelopen acht jaar op rij hebben gebruikers uit meer dan 170 landen en regio's eraan deelgenomen. Sinds het eerste begin zijn al meer dan 5 miljoen inzendingen binnengekomen voor de wedstrijd. Het is tegenwoordig een van de meest invloedrijke evenementen op het gebied van mobiele beeldcreatie ter wereld. De HUAWEI XMAGE Awards van 2024 vonden plaats over een periode van 131 dagen. Deelnemers uit 86 landen en regio's stuurden meer dan 650.000 inzendingen in. Naast China werden uit de volgende landen de meeste inzendingen ontvangen: Maleisië, Turkije, Filippijnen, VAE en Saoedi-Arabië. De smartphonemodellen die het meest werden gebruikt door XMAGE Awards-fotografen waren: HUAWEI Pura 70-serie, P60-serie, P40-serie, Mate 60-serie.

Tijdens de ceremonie werden 66 winnende werken bekendgemaakt, waaronder 3 hoofdprijswinnaars, 18 winnaars in verschillende categorieën, 38 tweede prijswinnaars, 3 eervolle vermeldingen, 2 Best of Pura-series en 2 Best of Mate-series. Door middel van verschillende perspectieven en expressieve technieken brachten deze werken warmte, rust en helderheid van over de hele wereld in beeld, en brachten ze de rauwe emoties en kracht van gewone mensen over.

Fotograaf van het Jaar: veel lof van internationale juryleden

De hoofdprijzen werden toegekend aan Chen Yong, een ingenieur uit China, Justin Mendoza, een accountmanager uit de Filipijnen, en Kinga Choińska, een kantoormedewerker uit Polen. Zij ontvingen elk een bedrag van USD 10.000 uit het Huawei Creation Fund. Deze hartverwarmende werken brengen boeiende momenten uit het leven in beeld met unieke verbeelding en creativiteit.

Opmerkingen van de jury: "Het meisje dat de ladder bestijgt staat symbool voor kracht, beweging, schoonheid, vitaliteit en uniciteit. Ze rijst op als een vogel in de lucht, en kijkt hoe de zon door de wolken straalt. Ieder van ons heeft het in zich om de wereld een stukje beter te maken. Meisje, dit is jouw verhaal." - Chen Xiaobo, 9e vicevoorzitter van de China Photographers Association.

Opmerkingen van de jury: "Als een foto vragen stelt, is de foto bij voorbaat geslaagd. Deze foto belichaamt zowel humor als een groot gevoel voor schaal, waardoor we ons kunnen afvragen hoe groot de vogel eigenlijk is en of hij wel of niet door de hengel van de visser is gevangen. De kracht schuilt in de toevalligheid van het moment, een doordachte compositie en een uniek laag perspectief." - Keith Ladzinski, fotograaf van National Geographic en Emmy-genomineerde regisseur.

Opmerkingen van de jury: "De warme tinten, de overeenkomende haaraccessoires en de zachte belichting komen prachtig samen op deze foto om een vredig moment tussen de zussen in beeld te brengen. Het warme kleurenpalet geeft het tafereel een gemoedelijke en uitnodigende uitstraling, waardoor kijkers de band tussen de zusters goed aanvoelen. Het herinnert ons eraan dat het de kleine dingen zijn die ons samenbrengen" - James Perolls, modefotograaf en regisseur.

Meer dan 300 prachtige werken worden tentoongesteld in het Shenzhen Sea World Culture and Art Center. De expositie is zorgvuldig onderverdeeld in zeven segmenten, zoals "Moments", "Faces", "So Far So Close", "Hello Life", enzovoort, om het publiek de oneindige charme van fotografie te laten ontdekken. Dit feest voor het oog van 27 tot en met 30 november biedt kunstliefhebbers een uitgelezen kans om de prachtige werken die zijn ingezonden voor de wedstrijd van dichtbij te bewonderen, waarbij de emoties en verhalen achter elk beeld voor iedereen op stralende wijze te zien zullen zijn.

Chen Xiaobo, de 9e Vice President van de China Photographers Association, zei: "Mobiele beeldcreatie draait niet alleen om het documenteren van het dagelijks leven, maar gaat vergezeld van diepere observaties en meer persoonlijke filosofische gedachten. Elke foto wordt zo een onderdeel van een persoonlijke intieme dialoog met de wereld."

HUAWEI XMAGE: een naam die staat voor menselijke verbinding, een naam die de cultuur van mobiele fotografie voedt

In de loop der jaren heeft Huawei doorlopend wereldwijd fotografische rondleidingen georganiseerd, regelmatig trendrapporten voor mobiele fotografie uitgebracht, gemeenschapsactiviteiten georganiseerd en educatieve cursussen voor fotografen georganiseerd. Het bedrijf heeft zich altijd ingezet voor diepgaande interactie met fotografen, het voortdurend promoten van de cultuur van mobiele fotografie, en het creëren van een hechte en gastvrije omgeving voor iedereen. Met het wereldwijde platform van de HUAWEI XMAGE Awards heeft Huawei een omgeving gecreëerd voor diepgaande communicatie tussen consumenten, met overbrugging van de grenzen van regio, cultuur en taal. Tegelijkertijd stimuleert het platform de uitwisseling van menselijke connecties en de weerklank van hartverwarmende emoties wereldwijd door middel van fotografie.

De volledige lijst van winnende werken is te bekijken op de officiële website van de HUAWEI XMAGE Awards 2024: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/

