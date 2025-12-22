Компания Vantage Markets получила признание за сотрудничество с Trend Micro в области анализа угроз в режиме реального времени

Награда Innovation Partnership Award подчеркивает тесное сотрудничество, обмен аналитической информацией в режиме реального времени и расширенное развертывание систем безопасности для одной из ведущих финансовых торговых платформ в Австралии

СИДНЕЙ, 22 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Trend Micro Incorporated ( TYO: 4704 ; TSE: 4704 ), глобальный лидер в области кибербезопасности, сегодня объявила, что компания Vantage Markets удостоена награды Innovation Partnership Award, которая отмечает новаторский подход организации к укреплению киберустойчивости и ее стратегическое сотрудничество с Trend Micro.

Группа компаний Vantage Markets управляет более чем 30 офисами по всему миру, а платформа Vantage Markets признана одной из ведущих в мире торговых платформ с несколькими активами. Благодаря ориентации на надежность, скорость и удобство пользователей она стала торговой платформой номер один в Австралии и занимает второе место в мире. Сталкиваясь с быстрым ростом и все более сложной структурой глобальных угроз, эта организация вложила значительные средства в создание интегрированной интеллектуальной основы кибербезопасности.

С 2021 года компании Vantage Markets и Trend Micro установили тесные партнерские отношения. Благодаря этому сотрудничеству компания Vantage Markets расширила свои возможности в сфере безопасности, превратив их в глобальную функцию, используя анализ угроз в режиме реального времени и унифицированный наглядный доступ к данным о разных критически важных средах.

Эрик Ченг (Eric Cheng), директор по кибер- и информационной безопасности в Vantage Markets, сказал: «Безопасность лежит в основе каждого аспекта среды трейдинга, которую мы предоставляем. Сотрудничество с Trend Micro позволило нам развить операции в сфере безопасности намного быстрее, чем мы могли бы сделать это самостоятельно. Возможность обеспечить корреляцию данных об облаке, рабочих нагрузках и данных идентификационной телеметрии в одном месте коренным образом изменила методы обнаружения угроз и реагирования на них во всех точках нашего глобального присутствия. Это признание отражает наше стремление к непрерывному повышению планки в плане устойчивости не только для нашей собственной организации, но и для более широкой экосистемы финансовых служб».

Компания Vantage Markets развернула комплексный набор решений Trend Micro в рамках платформы корпоративной кибербезопасности Vision One на базе ИИ, включающей продукты Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM), Trend Vision One™ XDR for Endpoints, Trend Vision One™ Endpoint Security, Trend Vision One™ Cloud Security и Trend Service One™. Такой интегрированный подход обеспечил более наглядный доступ к данным об облаке, пользователях и приложениях; более быстрое обнаружение угроз и реагирование на них; а также единообразную среду обеспечения безопасности в условиях быстро расширяющегося глобального присутствия.

Эта технологическая основа дополняется в компании Vantage коллективом специалистов по безопасности, которые имеют всемирно признанные сертификаты, включая CISSP, CCSP, CISM, CRISC, CRT, OSCP, CDPSE и CISA, а также большой опыт в области архитектуры безопасности банковского уровня и глобальных операций группы моделирования киберугроз. Этот опыт гарантирует защиту учетных записей пользователей и активов высококвалифицированными специалистами с подтвержденными способностями.

Инновации на основе аналитических оценок и обмена аналитической информацией

Ключевым фактором, который отмечает эта награда, является постоянный вклад Vantage Markets в более широкое сообщество кибербезопасности. Организация регулярно делится аналитической информацией о новых субъектах угроз, участвует в испытаниях закрытых предварительных версий продуктов и предоставляет отзывы, которые напрямую используются для информационного обеспечения эволюции платформы Trend Micro.

Эта модель сотрудничества укрепила возможности обеих организаций, позволив компании Trend Micro совершенствовать технологии обнаружения угроз и реагирования на них, а также расширив возможности Vantage Markets за счет более глубокой ситуационной осведомленности и получения контекста угроз в режиме реального времени.

Укрепление киберустойчивости финансовых услуг

Финансовые учреждения во всем мире продолжают сталкиваться с возрастающей сложностью и изменчивостью киберугроз. Для компании Vantage Markets возможность унифицировать телеметрию, автоматизировать выявление рисков и ускорить рабочие процессы расследований сыграла центральную роль в трансформации системы безопасности.

Платформа Trend Vision One™ сыграла основополагающую роль в достижении этих результатов, обеспечив более интегрированную защиту облачной инфраструктуры, рабочих нагрузок, идентификационных данных и активности пользователей.

Сруджан Талакоккула (Srujan Talakokkula), управляющий директор Trend Micro Commercial ANZ, отметил: «Компания Vantage Markets является ярким примером того, что возможно, когда организации рассматривают кибербезопасность как стратегическую возможность. Темпы внедрения, готовность к сотрудничеству и вклад этой компании в анализ угроз напрямую повлияли на развитие нашей платформы. Консолидируя наглядный доступ к данным и автоматизируя важные рабочие процессы обеспечения безопасности, они создали устойчивую и масштабируемую модель, которая устанавливает эталон для организаций, предоставляющих финансовые услуги, по всему региону. Мы гордимся тем, что поддерживаем их развитие, и интересом смотрим в будущее».

Заглядывая в будущее

Эта награда знаменует важную веху в продолжающемся партнерстве компаний Trend Micro и Vantage Markets, укрепляя их общую приверженность повышению готовности сектора финансовых услуг в плане кибербезопасности.

По мере расширения глобального присутствия компании Vantage Markets организация стремится к долгосрочному укреплению безопасности на уровне финансовых организаций. Она также будет использовать платформу Trend Micro с поддержкой ИИ для развития своей концепции безопасности, повышения нормативного соответствия, укрепления защиты облака и обеспечения более безопасной среды для клиентов по всему миру.

О компании Trend Micro

Компания Trend Micro, мировой лидер в области кибербезопасности, помогает сделать мир безопасным для обмена цифровой информацией между людьми, государственными организациями и предприятиями. Компания Trend Micro использует опыт и знания в области безопасности и искусственного интеллекта для защиты более чем 500 000 предприятий, а также миллионов людей в облачных системах, сетях, конечных точках и на устройствах по всему миру. В основе всего лежит Trend Vision One™, единственная корпоративная платформа кибербезопасности с поддержкой ИИ, которая централизует управление рисками для кибербезопасности и операции по обеспечению безопасности, обеспечивая многоуровневую защиту локальных, гибридных и многооблачных сред. Непревзойденная аналитика угроз, предоставляемая Trend, позволяет организациям обеспечить активную защиту от сотен миллионов угроз каждый день. Упреждающая безопасность начинается здесь. www.TrendMicro.com.au .

О компании Vantage

Vantage Markets (или Vantage) — это мультиактивный брокер, предлагающий клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли контрактами на разницу цен (CFD-инструментами), включая Forex, сырьевые товары, индексы, акции, ETF и облигации.

Обладая более чем 15-летним опытом работы на рынке, Vantage выходит за рамки роли брокера, предоставляя трейдерам надежную торговую платформу, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга и дружественный пользователю торговый интерфейс, который обеспечивает доступ клиентов к торговле.

интеллектуальный трейдинг @vantage

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ : CFD — это сложные инструменты, которые связаны с высоким уровнем риска быстрой потери денег из-за кредитного плеча. Убедитесь, что вы понимаете риски, прежде чем начать торговать.

Отказ от ответственности: Настоящая статья предоставляется только в информационных целях и не является финансовой рекомендацией, предложением или рекламой каких-либо финансовых продуктов или услуг. Этот контент не предназначен для резидентов любой юрисдикции, где распространение или использование такой информации будет противоречить местному законодательству или нормативным актам. Читателям рекомендуется обратиться за независимой профессиональной консультацией, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные или финансовые решения. Любые действия на основании представленной информации вы совершаете исключительно на свой страх и риск.

