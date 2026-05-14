Cathay United Bank Cambodia เสริมแกร่งการเงินดิจิทัล เปิดตัว CUBC Merchant App

News provided by

Cathay United Bank

14 May, 2026, 09:15 CST

ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยระบบรับชำระเงิน KHQR และระบบบริหารจัดการร้านค้าแบบครบวงจร

พนมเปญ, กัมพูชา, 13 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank Cambodia (CUBC) ซึ่งดำเนินธุรกิจในตลาดกัมพูชามายาวนานกว่าทศวรรษ ได้เปิดตัวบริการทางการเงินที่หลากหลายและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มตลาดและความต้องการของภาคธุรกิจในท้องถิ่น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระบบชำระเงินดิจิทัลในกัมพูชาเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยธนาคารกลางกัมพูชา (NBC) ได้เปิดตัว KHQR มาตรฐาน QR Code สำหรับการชำระเงินที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในประเทศ และกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับภาคธุรกิจในการรับชำระเงิน จากแนวโน้มดังกล่าว CUBC จึงเปิดตัว CUBC Merchant App แพลตฟอร์มบริหารจัดการร้านค้าที่ผสาน KHQR เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถยกระดับการรับชำระเงินและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ CUBC กลายเป็นธนาคารไต้หวันแห่งแรกที่ให้บริการในลักษณะดังกล่าว

Continue Reading
The CUBC Merchant App integrates KHQR payment collection and operational management features, allowing businesses to manage transactions, optimize daily payment collection, and enhance operational efficiency through a single app, resulting in a new and improved digital experience for customers. (Picture provided by Cathay United Bank) (PRNewsfoto/Cathay United Bank)
The CUBC Merchant App integrates KHQR payment collection and operational management features, allowing businesses to manage transactions, optimize daily payment collection, and enhance operational efficiency through a single app, resulting in a new and improved digital experience for customers. (Picture provided by Cathay United Bank) (PRNewsfoto/Cathay United Bank)

CUBC Merchant App มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระเงิน โดยช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการร้านค้าหลายสาขาได้อย่างสะดวกผ่านระบบเดียว นอกจากการรวมศูนย์การรับชำระเงินแล้ว ธุรกิจยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชันของผู้ใช้งานได้อีกด้วย ภายในแอปยังมีระบบบันทึกข้อมูลธุรกรรมอย่างละเอียด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและแนวโน้มทางธุรกิจได้ สำหรับฟีเจอร์การรับชำระเงินนั้น แอปรองรับการสร้าง KHQR ทั้งแบบ Dynamic และ Static พร้อมระบบแจ้งเตือนธุรกรรมแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

Kevin Yeh ผู้จัดการทั่วไปของ CUBC กล่าวว่า "ตลาดกัมพูชาเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของ Cathay United Bank มาโดยตลอด การเปิดตัว CUBC Merchant App มีเป้าหมายเพื่อผสานเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการรับชำระเงินและการวิเคราะห์การดำเนินงานเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัล" พร้อมกับเสริมว่า "ในอนาคต CUBC จะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และภาคธุรกิจผ่านนวัตกรรมการเงินดิจิทัลและการลงทุนในท้องถิ่น เพื่อร่วมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบนิเวศทางการเงินของกัมพูชาให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป"

Kevin Yeh กล่าวเพิ่มเติมว่า นับจากการเปิดตัว CUBC mBanking App ในปี 2566 ซึ่งรองรับบริการโอนเงินภายในประเทศและการชำระเงินผ่าน KHQR รวมถึงการเปิดตัว CUBC Payment Link Portal (CPL) ในปี 2568 หลังจากนั้น CUBC ยังคงเดินหน้าขยายขอบเขตการรับชำระเงินและการโอนเงินข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัว CUBC Merchant App ในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับการรับชำระเงินและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างระบบบริการทางการเงินดิจิทัลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ CUBC ยังได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในกรุงพนมเปญเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นระยะยาวและความเชื่อมั่นที่มีต่อตลาดกัมพูชา โดยสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการดำเนินงานในอนาคต เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการและสนับสนุนกลยุทธ์การตลาดของธนาคาร

Cathay Financial Holdings ให้บริการทางการเงินในไต้หวันมายาวนานกว่า 6 ทศวรรษ และได้รุกขยายธุรกิจทั่วตลาดเอเชีย ปัจจุบันมีเครือข่ายธุรกิจรวม 969 แห่งทั่วเอเชีย และให้บริการลูกค้ากว่า 15.3 ล้านราย ขณะที่ Cathay United Bank ในเครือของ Cathay Financial Holdings ได้สร้างชื่อเสียงในระดับสากลด้วยเครือข่ายธุรกิจกว่า 67 แห่ง ใน 11 ภูมิภาค โดยมีสาขาและสำนักงานตัวแทนใน 9 ประเทศ รวมถึงสิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย จนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในธนาคารไต้หวันที่มีบทบาทสำคัญในตลาดอาเซียน ในอนาคต CUBC จะยังคงยึดมั่นในหลักการบริหารงานอย่างรอบคอบ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดย CUBC ได้ผสานศักยภาพการดำเนินงานในท้องถิ่นเข้ากับทรัพยากรระดับสากล เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าและภาคธุรกิจ พร้อมร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดการเงินกัมพูชาต่อไปในอนาคต

SOURCE Cathay United Bank

Also from this source

Cathay United Bank Cambodia Perkukuh Kewangan Digital dengan Pelancaran Aplikasi CUBC Merchant

Cathay United Bank Cambodia Perkukuh Kewangan Digital dengan Pelancaran Aplikasi CUBC Merchant

Dengan lebih sedekad pengalaman dalam pasaran Kemboja, Cathay United Bank Cambodia (CUBC) telah melancarkan pelbagai perkhidmatan kewangan inovatif...
Cathay United Bank Cambodia Strengthens Digital Finance With Launch of CUBC Merchant App

Cathay United Bank Cambodia Strengthens Digital Finance With Launch of CUBC Merchant App

With over a decade of experience in the Cambodian market, Cathay United Bank Cambodia (CUBC) has launched a wide range of diversified and innovative...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics