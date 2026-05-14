Cathay United Bank Cambodia เสริมแกร่งการเงินดิจิทัล เปิดตัว CUBC Merchant App
News provided byCathay United Bank
14 May, 2026, 09:15 CST
ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยระบบรับชำระเงิน KHQR และระบบบริหารจัดการร้านค้าแบบครบวงจร
พนมเปญ, กัมพูชา, 13 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank Cambodia (CUBC) ซึ่งดำเนินธุรกิจในตลาดกัมพูชามายาวนานกว่าทศวรรษ ได้เปิดตัวบริการทางการเงินที่หลากหลายและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มตลาดและความต้องการของภาคธุรกิจในท้องถิ่น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระบบชำระเงินดิจิทัลในกัมพูชาเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยธนาคารกลางกัมพูชา (NBC) ได้เปิดตัว KHQR มาตรฐาน QR Code สำหรับการชำระเงินที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในประเทศ และกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับภาคธุรกิจในการรับชำระเงิน จากแนวโน้มดังกล่าว CUBC จึงเปิดตัว CUBC Merchant App แพลตฟอร์มบริหารจัดการร้านค้าที่ผสาน KHQR เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถยกระดับการรับชำระเงินและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ CUBC กลายเป็นธนาคารไต้หวันแห่งแรกที่ให้บริการในลักษณะดังกล่าว
CUBC Merchant App มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระเงิน โดยช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการร้านค้าหลายสาขาได้อย่างสะดวกผ่านระบบเดียว นอกจากการรวมศูนย์การรับชำระเงินแล้ว ธุรกิจยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชันของผู้ใช้งานได้อีกด้วย ภายในแอปยังมีระบบบันทึกข้อมูลธุรกรรมอย่างละเอียด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและแนวโน้มทางธุรกิจได้ สำหรับฟีเจอร์การรับชำระเงินนั้น แอปรองรับการสร้าง KHQR ทั้งแบบ Dynamic และ Static พร้อมระบบแจ้งเตือนธุรกรรมแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
Kevin Yeh ผู้จัดการทั่วไปของ CUBC กล่าวว่า "ตลาดกัมพูชาเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของ Cathay United Bank มาโดยตลอด การเปิดตัว CUBC Merchant App มีเป้าหมายเพื่อผสานเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการรับชำระเงินและการวิเคราะห์การดำเนินงานเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัล" พร้อมกับเสริมว่า "ในอนาคต CUBC จะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และภาคธุรกิจผ่านนวัตกรรมการเงินดิจิทัลและการลงทุนในท้องถิ่น เพื่อร่วมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบนิเวศทางการเงินของกัมพูชาให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป"
Kevin Yeh กล่าวเพิ่มเติมว่า นับจากการเปิดตัว CUBC mBanking App ในปี 2566 ซึ่งรองรับบริการโอนเงินภายในประเทศและการชำระเงินผ่าน KHQR รวมถึงการเปิดตัว CUBC Payment Link Portal (CPL) ในปี 2568 หลังจากนั้น CUBC ยังคงเดินหน้าขยายขอบเขตการรับชำระเงินและการโอนเงินข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัว CUBC Merchant App ในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับการรับชำระเงินและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างระบบบริการทางการเงินดิจิทัลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ CUBC ยังได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในกรุงพนมเปญเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นระยะยาวและความเชื่อมั่นที่มีต่อตลาดกัมพูชา โดยสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการดำเนินงานในอนาคต เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการและสนับสนุนกลยุทธ์การตลาดของธนาคาร
Cathay Financial Holdings ให้บริการทางการเงินในไต้หวันมายาวนานกว่า 6 ทศวรรษ และได้รุกขยายธุรกิจทั่วตลาดเอเชีย ปัจจุบันมีเครือข่ายธุรกิจรวม 969 แห่งทั่วเอเชีย และให้บริการลูกค้ากว่า 15.3 ล้านราย ขณะที่ Cathay United Bank ในเครือของ Cathay Financial Holdings ได้สร้างชื่อเสียงในระดับสากลด้วยเครือข่ายธุรกิจกว่า 67 แห่ง ใน 11 ภูมิภาค โดยมีสาขาและสำนักงานตัวแทนใน 9 ประเทศ รวมถึงสิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย จนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในธนาคารไต้หวันที่มีบทบาทสำคัญในตลาดอาเซียน ในอนาคต CUBC จะยังคงยึดมั่นในหลักการบริหารงานอย่างรอบคอบ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดย CUBC ได้ผสานศักยภาพการดำเนินงานในท้องถิ่นเข้ากับทรัพยากรระดับสากล เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าและภาคธุรกิจ พร้อมร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดการเงินกัมพูชาต่อไปในอนาคต
SOURCE Cathay United Bank
Share this article