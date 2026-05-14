Cathay United Bank Cambodia Perkukuh Kewangan Digital dengan Pelancaran Aplikasi CUBC Merchant

Meningkatkan kecekapan operasi melalui ciri pengumpulan pembayaran KHQR bersepadu dan pengurusan pedagang

PHNOM PENH, Kemboja, 13 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Dengan lebih sedekad pengalaman dalam pasaran Kemboja, Cathay United Bank Cambodia (CUBC) telah melancarkan pelbagai perkhidmatan kewangan inovatif dan pelbagai bagi memenuhi trend pasaran tempatan serta keperluan perniagaan. Susulan peningkatan mendadak pembayaran digital di Kemboja baru-baru ini, National Bank of Cambodia (NBC) melancarkan KHQR, sistem pembayaran kod QR piawai yang kini mendominasi pasaran tempatan dan menjadi alat kutipan pembayaran penting bagi perniagaan. Menyedari trend ini, CUBC melancarkan CUBC Merchant App, platform pengurusan pedagang yang menggabungkan ciri KHQR untuk membantu perniagaan mengoptimumkan kutipan pembayaran dan kecekapan operasi, sekali gus menjadikan CUBC bank Taiwan pertama yang menyediakan perkhidmatan sedemikian.

The CUBC Merchant App integrates KHQR payment collection and operational management features, allowing businesses to manage transactions, optimize daily payment collection, and enhance operational efficiency through a single app, resulting in a new and improved digital experience for customers. (Picture provided by Cathay United Bank) (PRNewsfoto/Cathay United Bank)

CUBC Merchant App memberi tumpuan kepada pengurusan bersepadu, pandangan operasi dan kecekapan kutipan pembayaran, membolehkan perniagaan mengurus pelbagai cawangan serentak dengan mudah. Selain memusatkan kutipan pembayaran, perniagaan juga boleh mengawal akses pengguna kepada aplikasi tersebut. CUBC Merchant App turut menyediakan rekod transaksi komprehensif yang membolehkan perniagaan menganalisis prestasi dan trend operasi. Dari segi ciri kutipan pembayaran, aplikasi ini menyokong penjanaan kod pembayaran KHQR dinamik dan statik, bersama notifikasi transaksi masa nyata, membolehkan perniagaan mengutip pembayaran dengan mudah dan pantas.

Pengurus Besar CUBC, Kevin Yeh, berkata, "Pasaran Kemboja sejak sekian lama menjadi fokus utama Cathay United Bank. Pelancaran CUBC Merchant App bertujuan mengintegrasikan alat digital bagi kutipan pembayaran dan analisis operasi, sekali gus meningkatkan kecekapan operasi serta mewujudkan peluang pertumbuhan baharu seiring pembangunan sistem pembayaran digital." Kevin Yeh turut berkata, "Pada masa depan, CUBC akan menyokong perusahaan kecil dan sederhana serta perniagaan melalui inovasi kewangan digital dan pelaburan tempatan, sekali gus membolehkan ekonomi digital dan ekosistem kewangan Kemboja terus berkembang maju."

Kevin Yeh berkata bahawa selepas pelancaran CUBC mBanking App pada 2023 yang menyokong pemindahan tempatan dan perkhidmatan pembayaran KHQR, serta pelancaran CUBC Payment Link Portal (CPL) pada 2025, CUBC terus memperluas senario penggunaan bagi kutipan pembayaran dan dana rentas sempadan. Kemunculan CUBC Merchant App meningkatkan lagi perkhidmatan kutipan pembayaran dan pengurusan operasi, sekali gus menandakan langkah ke hadapan dalam mewujudkan sistem perkhidmatan kewangan digital yang komprehensif. Selain itu, CUBC baru-baru ini mengadakan majlis pecah tanah bagi bangunan ibu pejabat baharunya di Phnom Penh pada Mac lalu, menunjukkan komitmen jangka panjang dan keyakinan terhadap pasaran tempatan. Sebagai hab utama bagi operasi masa depan CUBC, ibu pejabat baharu itu bertujuan meningkatkan kapasiti perkhidmatan dan menyokong strategi pasaran.

Cathay Financial Holdings telah menyediakan perkhidmatan kewangan di Taiwan selama lebih enam dekad dan menyasarkan pengembangan ke seluruh pasaran Asia. Setakat ini, kumpulan ini mengendalikan 969 lokasi perniagaan di seluruh Asia dan menyediakan perkhidmatan kepada lebih 15.3 juta pelanggan. Cathay United Bank, anak syarikat Cathay Financial Holdings, telah menyerlah di arena antarabangsa dengan menubuhkan lebih 67 lokasi perniagaan di 11 wilayah. Dengan cawangan dan pejabat perwakilan di sembilan negara termasuk Singapura, Vietnam dan Malaysia, bank ini mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu bank Taiwan terkemuka dalam pasaran ASEAN. Pada masa depan, CUBC akan terus komited terhadap prinsip pengurusan berhemat dan inovasi kewangan digital. Dengan menggabungkan operasi tempatan bersama sumber antarabangsa, CUBC berhasrat membantu pelanggan dan perniagaan berkembang maju, sekali gus memacu momentum pertumbuhan pasaran kewangan Kemboja.

SOURCE Cathay United Bank