Cathay United Bank Cambodia Perkuat Layanan Keuangan Digital dengan Meluncurkan Aplikasi CUBC Merchant

Aplikasi CUBC Merchant mengutamakan manajemen terintegrasi, analisis operasional, dan efisiensi transaksi pembayaran sehingga mempermudah pelaku usaha mengelola banyak cabang dalam satu platform. Selain memusatkan pengelolaan pembayaran, pelaku usaha juga dapat mengatur hak akses pengguna aplikasi. Aplikasi ini turut menyediakan catatan transaksi yang komprehensif agar pelaku usaha dapat menganalisis performa dan tren operasional bisnis. Dari sisi pembayaran, aplikasi CUBC Merchant mendukung pembuatan kode pembayaran KHQR yang bersifat dinamis maupun statis. Fitur tersebut, dipadukan dengan notifikasi transaksi secara seketka, mendukung proses transaksi yang lebih cepat dan praktis.

General Manager, CUBC, Kevin Yeh, mengatakan, "Kamboja telah lama menjadi fokus utama Cathay United Bank. Aplikasi CUBC Merchant mengintegrasikan sarana digital untuk pembayaran dan analisis operasional sehingga dapat meningkatkan efisiensi bisnis sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru seiring perkembangan sistem pembayaran digital." Lebih lagi, Kevin Yeh menjelaskan, "Ke depan, CUBC akan terus mendukung UKM melalui inovasi keuangan digital dan investasi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan ekosistem keuangan Kamboja."

Menurut Kevin Yeh, setelah peluncuran Aplikasi CUBC mBanking pada 2023 yang mendukung transfer lokal dan layanan pembayaran KHQR, serta peluncuran CUBC Payment Link Portal (CPL) pada 2025, CUBC terus memperluas skenario penggunaan layanan pembayaran dan transaksi lintasnegara. Peluncuran Aplikasi CUBC Merchant semakin memperkuat layanan pembayaran dan manajemen operasional CUBC, sekaligus menjadi langkah selanjutnya untuk membangun sistem jasa keuangan digital yang lebih komprehensif. Pada Maret lalu, CUBC juga menggelar acara peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor pusat baru di Phnom Penh. Langkah tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang dan optimisme CUBC terhadap pasar Kamboja. Kantor pusat baru tersebut nantinya akan menjadi pusat operasional utama CUBC guna meningkatkan kapasitas layanan sekaligus mendukung strategi ekspansi pasar.

Cathay Financial Holdings telah menyediakan layanan keuangan di Taiwan selama lebih dari 60 tahun dan terus berekspansi di pasar Asia. Saat ini, grup tersebut mengoperasikan 969 lokasi bisnis di seluruh Asia dan melayani lebih dari 15,3 juta nasabah. Sebagai bagian dari Cathay Financial Holdings, Cathay United Bank memiliki lebih dari 67 lokasi bisnis di 11 wilayah internasional. Dengan jaringan kantor cabang dan kantor perwakilan di sembilan negara, termasuk Singapura, Vietnam, dan Malaysia, Cathay United Bank memperkuat posisinya sebagai salah satu bank Taiwan terkemuka di pasar ASEAN. Ke depan, CUBC menyatakan tetap berkomitmen menjalankan prinsip pengelolaan bisnis yang cermat dan inovasi keuangan digital. Dengan memadukan kegiatan operasional di pasar lokal dan sumber daya internasional, CUBC mendukung pertumbuhan nasabah dan pelaku usaha sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan pasar keuangan Kamboja.

SOURCE Cathay United Bank