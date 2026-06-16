Cawangan Cathay United Bank Ho Chi Minh City Diiktiraf oleh The Asian Banker bagi Teknologi Pinjaman Pengguna

HANOI, Vietnam, 16 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Cawangan Cathay United Bank Ho Chi Minh City (CUBHCM) telah menerima anugerah "Teknologi Pinjaman Pengguna Terbaik di Vietnam" pada Anugerah Inovasi Teknologi Kewangan Vietnam The Asian Banker 2026 menerusi aplikasi CUB Vietnam App.

Cathay United Bank Ho Chi Minh City Branch’s CUB Vietnam App was named Best Consumer Lending Technology in Vietnam by The Asian Banker; Ms. Hung Yun Liu, Head of Consumer Banking at CUBHCM, accepted the award on behalf of the bank. (Photo provided by Cathay United Bank)

Aplikasi CUB Vietnam App menampilkan model kemudahan kredit pusingan yang membolehkan pelanggan membuat satu permohonan dan menggunakan semula had kredit yang diluluskan sehingga lima tahun, dengan had maksimum sebanyak VND40 juta. Keseluruhan proses pinjaman dilaksanakan secara digital, merangkumi permohonan, kelulusan dan pengeluaran dana. Pinjaman boleh diluluskan dan disalurkan dalam tempoh seawal lima minit, sekali gus mengurangkan keperluan prosedur bersemuka dan memudahkan akses kepada pembiayaan.

"Kami memberi tumpuan kepada usaha menjadikan proses pinjaman lebih mudah dan lebih mudah diakses melalui pendigitalan," kata Cik Liu Hung Yun, Ketua Perbankan Pengguna CUBHCM.

"Reka bentuk kredit pusingan ini membolehkan pelanggan mengurus keperluan pembiayaan jangka pendek dan berterusan dengan lebih fleksibel. Setelah diluluskan, pelanggan boleh mengeluarkan dana beberapa kali dalam tempoh lima tahun."

Dilancarkan pada tahun 2024, aplikasi CUB Vietnam merupakan sebahagian daripada pembangunan digital berterusan Cathay United Bank di Vietnam. Platform ini direka untuk menyokong penggunaan yang mengutamakan mudah alih dan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam perkhidmatan pinjaman peribadi. Sejak pelancarannya, aplikasi itu telah mencatatkan lebih daripada 1 juta pengguna berdaftar dan melebihi 7.2 juta muat turun, mencerminkan pertumbuhan penggunaan yang konsisten.

CUBHCM turut menerima pengiktirafan dalam The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2026, memenangi anugerah "Water Acquisition Financing Deal of the Year" dan "Renewable Energy Deal of the Year – Waste-to-Energy" pada Mei 2026, yang mencerminkan penglibatan aktif bank ini dalam projek pembiayaan infrastruktur.

Menjelang ulang tahun CUBHCM yang ke-21 di Vietnam pada tahun 2026, negara itu terus berperanan sebagai "Rumah Kedua" kepada Cathay United Bank dan menjadi salah satu tonggak utama strategi serantaunya. Berasaskan kekuatan kukuh dalam perbankan korporat, cawangan tersebut telah memperluaskan operasinya ke dalam perkhidmatan kewangan digital dan perbankan runcit bagi memenuhi perubahan keperluan pelanggan serta perkembangan pasaran.

Memasuki dekad ketiganya, CUB kekal komited untuk memperkukuh kehadiran tempatan dan meningkatkan keterhubungan serantau dengan memanfaatkan kekuatan penuh kumpulan induknya bagi menyediakan penyelesaian kewangan bersepadu. Bank ini terus memberi tumpuan kepada hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pembangunan produk dan penglibatan komuniti tempatan, sambil menyokong keterhubungan rentas sempadan serta pertumbuhan mampan.

Cathay United Bank (CUB) merupakan anak syarikat kepada Cathay Financial Holdings (CFH), mengendalikan 232 cawangan dan pejabat di seluruh rantau Asia Pasifik. CFH mempunyai lebih daripada 60 tahun pengalaman di Taiwan dan mengendalikan 969 lokasi di seluruh rantau, dengan aset di bawah pengurusan melebihi USD 400 bilion.

SOURCE Cathay United Bank