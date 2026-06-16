Kantor Cabang Cathay United Bank di Ho Chi Minh City Raih Penghargaan The Asian Banker atas Teknologi Pembiayaan Konsumen

Melalui aplikasi tersebut, nasabah cukup mengajukan pinjaman sebanyak satu kali untuk memperoleh fasilitas kredit bergulir (revolving credit line) yang dapat digunakan berulang kali selama hingga lima tahun. Plafon pinjaman yang tersedia mencapai VND 40 juta. Seluruh proses berlangsung pada aplikasi, mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana. Dalam kondisi tertentu, seluruh proses tersebut tuntas hanya sekitar lima menit sehingga nasabah dapat mengakses fasilitas pembiayaan dengan lebih cepat dan praktis tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Head, Consumer Banking, CUBHCM, Hung Yun Liu, mengatakan, "Kami ingin mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan melalui teknologi digital. Melalui fasilitas kredit bergulir ini, nasabah dapat mengelola kebutuhan dana jangka pendek maupun berkelanjutan secara lebih fleksibel. Setelah kredit disetujui, nasabah dapat menggunakan kembali plafon yang tersedia kapan pun diperlukan selama lima tahun."

Cathay United Bank meluncurkan aplikasi CUB Vietnam pada 2024 sebagai bagian dari strategi transformasi digitalnya di Vietnam. Aplikasi yang dirancang untuk perangkat seluler tersebut bertujuan meningkatkan kenyamanan nasabah dalam mengakses layanan pinjaman pribadi. Sejak diluncurkan, aplikasi ini telah menarik lebih dari satu juta pengguna terdaftar dan mencatat lebih dari 7,2 juta unduhan, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang praktis dan mudah diakses.

Selain meraih penghargaan di bidang teknologi finansial, CUBHCM juga memperoleh dua gelar lain dalam The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2026 pada Mei lalu, yakni "Water Acquisition Financing Deal of the Year" dan "Renewable Energy Deal of the Year – Waste-to-Energy". Gelar tersebut menyoroti keterlibatan CUBHCM dalam berbagai proyek pembiayaan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

Tahun 2026 menjadi momen penting bagi CUBHCM karena telah berkiprah selama 21 tahun di Vietnam. Bagi Cathay United Bank, Vietnam tidak hanya menjadi pasar utama, melainkan juga "rumah kedua" yang memegang peran penting dalam strategi pertumbuhan regional.

Berawal dari layanan perbankan korporasi, CUBHCM terus memperluas jangkauan bisnisnya ke sektor perbankan ritel dan layanan keuangan digital untuk menjawab kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Memasuki dekade ketiga dalam kegiatan operasionalnya, CUBHCM berkomitmen memperkuat kehadiran di pasar lokal dan meningkatkan konektivitas regional melalui solusi keuangan yang terintegrasi. CUBHCM juga terus membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah, mengembangkan produk yang relevan, serta mendukung pertumbuhan bisnis lintasnegara yang berkelanjutan.

Cathay United Bank (CUB) merupakan anak usaha Cathay Financial Holdings (CFH). Saat ini, CUB mengoperasikan 232 kantor cabang dan perwakilan di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, CFH yang telah berpengalaman lebih dari 60 tahun di Taiwan mengelola 969 lokasi operasional di berbagai negara dengan total aset kelolaan lebih dari US$400 miliar.

SOURCE Cathay United Bank