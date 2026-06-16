Cathay United Bank สาขาโฮจิมินห์ คว้ารางวัลจากเวที The Asian Banker ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสินเชื่อรายย่อย

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Cathay United Bank

16 Jun, 2026, 08:52 CST

ฮานอย, เวียดนาม, 15 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ธนาคาร Cathay United Bank สาขาโฮจิมินห์ (CUBHCM) คว้ารางวัล "Best Consumer Lending Technology in Vietnam" (เทคโนโลยีสินเชื่อรายย่อยยอดเยี่ยมในเวียดนาม) จากเวทีประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินแห่งเวียดนาม ประจำปี 2569 โดย The Asian Banker ด้วยผลงานความสำเร็จของแอปพลิเคชัน CUB Vietnam App

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Cathay United Bank Ho Chi Minh City Branch’s CUB Vietnam App was named Best Consumer Lending Technology in Vietnam by The Asian Banker; Ms. Hung Yun Liu, Head of Consumer Banking at CUBHCM, accepted the award on behalf of the bank. (Photo provided by Cathay United Bank)
Cathay United Bank Ho Chi Minh City Branch’s CUB Vietnam App was named Best Consumer Lending Technology in Vietnam by The Asian Banker; Ms. Hung Yun Liu, Head of Consumer Banking at CUBHCM, accepted the award on behalf of the bank. (Photo provided by Cathay United Bank)

แอปพลิเคชัน CUB Vietnam App โดดเด่นด้วยการนำเสนอโมเดลสินเชื่อหมุนเวียนที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าสมัครเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติซ้ำได้ต่อเนื่องยาวนานสูงสุดถึง 5 ปี ภายใต้กรอบวงเงินสูงสุด 40 ล้านดองเวียดนาม นอกจากนี้ กระบวนการให้บริการสินเชื่อยังเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การอนุมัติ ไปจนถึงการเบิกจ่ายเงินกู้ ซึ่งสามารถอนุมัติและรับเงินได้เร็วที่สุดภายในเวลาเพียง 5 นาที เท่านั้น ช่วยลดขั้นตอนที่ต้องเดินทางไปแสดงตัวที่สาขา และเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

"เรามุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้ง่ายและเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น" คุณ Hung Yun, Liu หัวหน้าฝ่ายธุรกิจสินเชื่อรายย่อยของ CUBHCM กล่าว "รูปแบบสินเชื่อหมุนเวียนนี้จะช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการความต้องการเงินทุน ทั้งในระยะสั้นและภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ลูกค้าจะสามารถทยอยเบิกถอนเงินสดได้หลายครั้งตามความต้องการภายในระยะเวลา 5 ปี"

CUB Vietnam App เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยกระดับนวัตกรรมดิจิทัลของธนาคาร Cathay United Bank ในเวียดนาม แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก และมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล ทั้งนี้ นับตั้งแต่เปิดตัว แอปพลิเคชันนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า 1 ล้านราย และมียอดดาวน์โหลดพุ่งทะลุเกินกว่า 7.2 ล้านครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าแอปนี้เป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ CUBHCM ยังประสบความสำเร็จในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญด้านการสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการคว้ารางวัลใหญ่จากเวที The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards ประจำปี 2569 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ได้แก่ รางวัล "Water Acquisition Financing Deal of the Year" (ดีลสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการจัดหาน้ำแห่งปี) และรางวัล "Renewable Energy Deal of the Year – Waste-to-Energy" (ดีลโครงการพลังงานหมุนเวียนแห่งปี – ประเภทโครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน)

เนื่องในโอกาสที่ CUBHCM กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ของการดำเนินธุรกิจในเวียดนามในปี 2569 นี้ เวียดนามยังคงเป็นเสมือน "บ้านหลังที่สอง" ของ Cathay United Bank และเป็นเสาหลักสำคัญในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระดับภูมิภาค ซึ่งจากการต่อยอดรากฐานอันแข็งแกร่งในกลุ่มบริการสำหรับลูกค้าองค์กร สาขาแห่งนี้ได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานธุรกิจสู่บริการทางการเงินดิจิทัลและสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าและสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ในการก้าวสู่ทศวรรษที่สามนี้ CUB ยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาดท้องถิ่น พร้อมยกระดับการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในภูมิภาค โดยผสานศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของบริษัทแม่ในเครือเพื่อส่งมอบโซลูชันทางการเงินแบบครบวงจร นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังคงมุ่งสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการเชื่อมโยงทางธุรกิจข้ามพรมแดนและการเติบโตอย่างยั่งยืน

Cathay United Bank (CUB) เป็นบริษัทในเครือ Cathay Financial Holdings (CFH) โดยมีสาขาและสำนักงานตัวแทนรวม 232 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ CFH มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในไต้หวันมายาวนานกว่า 60 ปี และมีเครือข่ายการดำเนินงานมากถึง 969 แห่งทั่วภูมิภาค และมีสินทรัพย์ในการดูแลรวมมูลค่ากว่า 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

SOURCE Cathay United Bank

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