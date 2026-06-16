Cathay United Bank สาขาโฮจิมินห์ คว้ารางวัลจากเวที The Asian Banker ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสินเชื่อรายย่อย
News provided byCathay United Bank
16 Jun, 2026, 08:52 CST
ฮานอย, เวียดนาม, 15 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ธนาคาร Cathay United Bank สาขาโฮจิมินห์ (CUBHCM) คว้ารางวัล "Best Consumer Lending Technology in Vietnam" (เทคโนโลยีสินเชื่อรายย่อยยอดเยี่ยมในเวียดนาม) จากเวทีประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินแห่งเวียดนาม ประจำปี 2569 โดย The Asian Banker ด้วยผลงานความสำเร็จของแอปพลิเคชัน CUB Vietnam App
แอปพลิเคชัน CUB Vietnam App โดดเด่นด้วยการนำเสนอโมเดลสินเชื่อหมุนเวียนที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าสมัครเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติซ้ำได้ต่อเนื่องยาวนานสูงสุดถึง 5 ปี ภายใต้กรอบวงเงินสูงสุด 40 ล้านดองเวียดนาม นอกจากนี้ กระบวนการให้บริการสินเชื่อยังเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การอนุมัติ ไปจนถึงการเบิกจ่ายเงินกู้ ซึ่งสามารถอนุมัติและรับเงินได้เร็วที่สุดภายในเวลาเพียง 5 นาที เท่านั้น ช่วยลดขั้นตอนที่ต้องเดินทางไปแสดงตัวที่สาขา และเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
"เรามุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้ง่ายและเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น" คุณ Hung Yun, Liu หัวหน้าฝ่ายธุรกิจสินเชื่อรายย่อยของ CUBHCM กล่าว "รูปแบบสินเชื่อหมุนเวียนนี้จะช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการความต้องการเงินทุน ทั้งในระยะสั้นและภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ลูกค้าจะสามารถทยอยเบิกถอนเงินสดได้หลายครั้งตามความต้องการภายในระยะเวลา 5 ปี"
CUB Vietnam App เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยกระดับนวัตกรรมดิจิทัลของธนาคาร Cathay United Bank ในเวียดนาม แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก และมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล ทั้งนี้ นับตั้งแต่เปิดตัว แอปพลิเคชันนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า 1 ล้านราย และมียอดดาวน์โหลดพุ่งทะลุเกินกว่า 7.2 ล้านครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าแอปนี้เป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ CUBHCM ยังประสบความสำเร็จในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญด้านการสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการคว้ารางวัลใหญ่จากเวที The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards ประจำปี 2569 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ได้แก่ รางวัล "Water Acquisition Financing Deal of the Year" (ดีลสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการจัดหาน้ำแห่งปี) และรางวัล "Renewable Energy Deal of the Year – Waste-to-Energy" (ดีลโครงการพลังงานหมุนเวียนแห่งปี – ประเภทโครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน)
เนื่องในโอกาสที่ CUBHCM กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ของการดำเนินธุรกิจในเวียดนามในปี 2569 นี้ เวียดนามยังคงเป็นเสมือน "บ้านหลังที่สอง" ของ Cathay United Bank และเป็นเสาหลักสำคัญในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระดับภูมิภาค ซึ่งจากการต่อยอดรากฐานอันแข็งแกร่งในกลุ่มบริการสำหรับลูกค้าองค์กร สาขาแห่งนี้ได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานธุรกิจสู่บริการทางการเงินดิจิทัลและสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าและสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการก้าวสู่ทศวรรษที่สามนี้ CUB ยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาดท้องถิ่น พร้อมยกระดับการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในภูมิภาค โดยผสานศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของบริษัทแม่ในเครือเพื่อส่งมอบโซลูชันทางการเงินแบบครบวงจร นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังคงมุ่งสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการเชื่อมโยงทางธุรกิจข้ามพรมแดนและการเติบโตอย่างยั่งยืน
Cathay United Bank (CUB) เป็นบริษัทในเครือ Cathay Financial Holdings (CFH) โดยมีสาขาและสำนักงานตัวแทนรวม 232 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ CFH มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในไต้หวันมายาวนานกว่า 60 ปี และมีเครือข่ายการดำเนินงานมากถึง 969 แห่งทั่วภูมิภาค และมีสินทรัพย์ในการดูแลรวมมูลค่ากว่า 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
SOURCE Cathay United Bank
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