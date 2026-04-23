Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu Bảng xếp hạng các đơn vị bảo lãnh phát hành tín dụng tại Việt Nam năm 2025; giành cú đúp giải thưởng tại The Asset Triple A Awards 2026

Thúc đẩy thị trường khoản vay hợp vốn tại Việt Nam thông qua các giao dịch ESG và thị trường vốn mang tính bước ngoặt

ĐÀI BẮC, ngày 23 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM) công bố một năm 2025 đạt kết quả kỷ lục, xếp hạng số 1 trong Bảng xếp hạng các đơn vị bảo lãnh phát hành tín dụng tại Việt Nam (tất cả các loại tiền tệ)[1] với tổng giá trị tín dụng bảo lãnh phát hành đạt 617 triệu USD. Thành tích ấn tượng này tiếp tục được ghi nhận tại Giải thưởng Tài chính Bền vững The Asset Triple A 2026, khi CUBHCM nhận hai giải thưởng lớn — Khoản vay ESG tốt nhất và Khoản vay hợp vốn tốt nhất (Chứng khoán) — khẳng định năng lực của CUBHCM trong việc khởi tạo, cấu trúc và phân phối các khoản tài trợ mang tính bước ngoặt tại Việt Nam.

Vị trí dẫn đầu thị trường này được thúc đẩy bởi mạng lưới khu vực vững mạnh của CUBHCM, sự gắn kết sâu sắc với khách hàng, năng lực triển khai nhanh, chuyên môn cấu trúc tài chính ESG và khả năng tiếp cận thanh khoản xuyên biên giới. Gắn bó chặt chẽ với thị trường Việt Nam, chi nhánh đã tham gia hơn một nửa trong tổng số 24 giao dịch cho vay hợp vốn trong năm 2025 — mức độ tham gia này củng cố vị trí số 1 trong vai trò tổ chức thu xếp khoản vay. Những thế mạnh này định vị chi nhánh trở thành một đơn vị thu xếp chủ chốt trong thị trường cho vay ngày càng phát triển chuyên sâu tại Việt Nam.

Những năng lực này được thể hiện rõ nét qua vai trò của CUBHCM trong các giao dịch đạt giải thưởng được The Asset công nhận. Đáng chú ý, CUBHCM giữ vai trò là một trong những đơn vị Đầu mối thu xếp vốn (Mandated Lead Arrangers), Bảo lãnh (Underwriters), và Thu xếp vốn (Bookrunners) (MLAUBs) cho khoản vay xanh trị giá 1,56 tỷ USD của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("VPBank"), đánh dấu:

• Khoản vay ESG lớn nhất tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dành cho bên vay là ngân hàng

• Khoản vay hợp vốn lớn nhất từng được thu xếp cho một tổ chức tài chính tại Việt Nam

• Khoản vay hợp vốn có mức độ phân bổ rộng nhất dành cho bên vay là ngân hàng, với sự tham gia của 44 tổ chức cho vay quốc tế.

Trong khi đó, giải thưởng Khoản vay hợp vốn tốt nhất (Chứng khoán) ghi nhận vai trò của CUBHCM trong khoản vay hợp vốn trị giá 230 triệu USD dành cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Techcom Securities"), một giao dịch mang tính bước ngoặt, thể hiện năng lực của CUBHCM trong việc cấu trúc và hợp vốn các khoản vay quy mô lớn cho lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam.

Bên cạnh các giao dịch đạt giải thưởng, CUBHCM cũng ghi nhận một năm hoạt động tích cực trên toàn bộ danh mục cho vay hợp vốn. Trong năm 2025, chi nhánh đảm nhiệm nhiều vai trò chủ chốt như Ngân hàng đầu mối thu xếp vốn (MLA), Ngân hàng đầu mối thu xếp và quản lý chính (MLAB) và Ngân hàng đầu mối thu xếp, bảo lãnh và quản lý chính (MLAUB) cho 15 giao dịch cho vay hợp vốn và cho vay nhóm, với tổng quy mô giao dịch vượt 3,5 tỷ USD[2].

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng không ngừng phát triển, các doanh nghiệp ngày càng cần các đối tác tài chính có khả năng cung cấp các giải pháp vững mạnh, tinh vi và xuyên biên giới. Cathay United Bank (CUB) đã xây dựng sự hiện diện quốc tế rộng khắp với hơn 67 điểm kinh doanh tại 11 thị trường, đặc biệt chú trọng đầu tư dài hạn tại khu vực ASEAN, bao gồm các chi nhánh và văn phòng đại diện tại Singapore, Việt Nam, Malaysia, cũng như các nền kinh tế trọng điểm như Trung Quốc và Hồng Kông nhằm hỗ trợ tăng trưởng năng động của khu vực.

Trong tương lai, Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện quốc tế và mở rộng năng lực trong các khoản vay xuyên biên giới theo nhu cầu riêng, tài trợ có cấu trúc và tài trợ dự án nhằm cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện hỗ trợ doanh nghiệp tự tin phát triển.

CUB là công ty con của Cathay Financial Holdings (Cathay FHC), đơn vị vận hành 969 chi nhánh trên toàn Châu Á và quản lý hơn 400 tỷ USD tài sản. Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2005, CUB đã xây dựng sự hiện diện vững chắc và đáng tin cậy tại địa phương, đồng thời tiếp tục cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và trải nghiệm khách hàng vượt trội — qua đó củng cố vai trò là đối tác dài hạn đáng tin cậy cho khách hàng tại Việt Nam và trong khu vực.

[1] Nguồn: CUB, LSEG Loan Connector 2025 [2] Nguồn: CUB, LSEG Loan Connector 2025

