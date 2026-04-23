Cathay United Bank Ho Chi Minh City Branch Ungguli Vietnam Loans Bookrunner League Table 2025; Menang Pengiktirafan Berganda di The Asset Triple A Awards 2026

Memacu pasaran pinjaman bersindiket Vietnam melalui transaksi ESG dan pasaran modal penting

TAIPEI, 22 April 2026 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank – Ho Chi Minh City Branch (CUBHCM) mengumumkan tahun mencatat rekod pada 2025, menduduki tempat No.1 dalam Vietnam Loans Bookrunner League Table (All Currencies)[1] dengan kredit penaja jamin utama sebanyak USD 617 juta. Prestasi kukuh diiktiraf selanjutnya di The Asset Triple A Sustainable Finance Awards 2026, apabila CUBHCM menerima dua anugerah utama—Pinjaman ESG Terbaik dan Pinjaman Bersindiket Terbaik (Sekuriti)—yang menggariskan keupayaannya dalam memulakan, menstrukturkan dan mengagihkan pembiayaan penting di Vietnam.

Kedudukan peneraju pasaran ini dipacu oleh rangkaian serantau CUBHCM yang kukuh, penglibatan pelanggan yang mendalam, keupayaan pelaksanaan pantas, kepakaran penstrukturan ESG serta akses kepada kecairan rentas sempadan. Bertapak kukuh dalam pasaran Vietnam, cawangan ini mengambil bahagian dalam lebih separuh daripada 24 transaksi pinjaman bersindiket pada 2025, tahap penglibatan pasaran yang memperkukuh kedudukannya sebagai penaja jamin utama No.1. Kekuatan ini bersama-sama meletakkan cawangan ini sebagai pengatur utama dalam pasaran pinjaman Vietnam yang semakin sofistikated.

Keupayaan sedemikian ditunjukkan dengan jelas melalui peranan CUBHCM dalam transaksi pemenang anugerah oleh The Asset. CUBHCM khususnya bertindak sebagai salah satu Pengatur Utama Mandat, Penaja Jamin dan Penaja Jamin Utama (MLAUB) untuk Kemudahan Pinjaman Hijau USD 1.56 bilion Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank's ("VPBank") yang merupakan:

Pinjaman ESG terbesar di Asia-Pasifik untuk peminjam bank

Pinjaman bersindiket terbesar yang pernah diatur untuk institusi kewangan Vietnam

Pinjaman bersindiket paling meluas untuk peminjam bank, termasuk 44 pemberi pinjaman antarabangsa.

Sementara itu, anugerah Pinjaman Bersindiket Terbaik (Sekuriti) mengiktiraf peranan CUBHCM dalam kemudahan pinjaman bersindiket USD 230 juta untuk Techcom Securities Joint Stock Company ("Techcom Securities"), satu transaksi penting yang menunjukkan keupayaan CUBHCM dalam menstrukturkan dan mensindiketkan kemudahan berskala besar untuk sektor sekuriti Vietnam.

Selain transaksi yang memenangi anugerah, CUBHCM memberikan tahun yang kukuh merentasi portfolio sindikasi yang lebih luas. Pada 2025, cawangan ini bermula sebagai MLA/MLAB/MLAUB untuk 15 transaksi bersindiket dan kelab, dengan jumlah saiz urus niaga melebihi USD 3.5 bilion[2].

Seiring perubahan perdagangan dan rantaian bekalan global, perniagaan semakin memerlukan rakan kewangan yang mampu menyediakan penyelesaian rentas sempadan yang berdaya tahan dan sofistikated. Cathay United Bank (CUB) telah membina jejak antarabangsa yang luas dengan lebih 67 lokasi perniagaan merentas 11 pasaran, terutamanya memperdalam pelaburan jangka panjangnya di rantau AESAN termasuk cawangan dan pejabat perwakilan di Singapura, Vietnam, Malaysia serta ekonomi utama lain seperti China dan Hong Kong untuk menyokong pertumbuhan dinamik rantau ini.

Memandang ke hadapan, Bank akan terus memantapkan kehadiran antarabangsa dan memperluas keupayaan dalam pinjaman rentas sempadan tersuai, pembiayaan berstruktur dan pembiayaan projek untuk menyediakan penyelesaian kewangan komprehensif yang membantu perniagaan berkembang dengan yakin.

CUB ialah subsidiari Cathay Financial Holdings (Cathay FHC), yang mengendalikan 969 cawangan di seluruh Asia dan mengurus aset melebihi USD 400 bilion. Sejak CUB memasuki pasaran Vietnam pada 2005, CUB telah membina kehadiran tempatan yang kukuh dan dipercayai serta terus komited untuk memberikan kualiti perkhidmatan profesional serta pengalaman pelanggan yang luar biasa—memperkukuh peranan sebagai rakan kongsi jangka panjang yang boleh dipercayai untuk pelanggan di Vietnam dan di seluruh rantau ini.

[1] Sumber: CUB, LSEG Loan Connector 2025 [2] Sumber: CUB, LSEG Loan Connector 2025

