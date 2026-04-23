Cathay United Bank สาขาโฮจิมินห์ ผงาดคว้าอันดับ 1 ผู้จัดการจัดจำหน่ายสินเชื่อในเวียดนาม ประจำปี 2568 พร้อมกวาด 2 รางวัลสำคัญจากเวที The Asset Triple A Awards ประจำปี 2569
23 Apr, 2026, 08:55 CST
รุกหนักตลาดสินเชื่อร่วมในเวียดนาม ชูความสำเร็จดีลยักษ์ด้าน ESG และตลาดทุน
ไทเป, 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ธนาคาร Cathay United Bank สาขาโฮจิมินห์ (CUBHCM) ประกาศความสำเร็จครั้งประวัติการณ์ในปี 2568 หลังคว้าอันดับ 1 ในตารางลีกผู้จัดการการจัดจำหน่ายเงินกู้ของเวียดนาม (ทุกสกุลเงิน)[1] ด้วยมูลค่าสินเชื่อในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Bookrunner) รวมสูงถึง 617 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ความสำเร็จอันโดดเด่นนี้ยังได้รับการการันตีด้วย 2 รางวัลเกียรติยศจากเวที The Asset Triple A Sustainable Finance Awards ประจำปี 2569 ได้แก่ รางวัล Best ESG Loan และ Best Syndicated Loan (Securities) ซึ่งช่วยตอกย้ำศักยภาพของธนาคารฯ ในการริเริ่ม จัดโครงสร้าง และกระจายสินเชื่อผ่านธุรกรรมทางการเงินครั้งสำคัญในประเทศเวียดนาม
ความสำเร็จในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดในครั้งนี้ เป็นผลมาจากเครือข่ายระดับภูมิภาคอันแข็งแกร่งของ CUBHCM การเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ความสามารถในการดำเนินงานที่รวดเร็ว ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการจัดโครงสร้างสินเชื่อด้าน ESG และการเข้าถึงสภาพคล่องข้ามพรมแดน ด้วยความมุ่งมั่นในการทำตลาดเวียดนามอย่างจริงจัง ส่งผลให้ทางสาขาโฮจิมินห์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกรรมสินเชื่อร่วม (Syndicated Loan) มากกว่าครึ่งหนึ่งจากดีลทั้งหมด 24 รายการในปี 2568 ซึ่งการมีบทบาทสำคัญในตลาดอย่างต่อเนื่องนี้เองที่เป็นตัวตอกย้ำสถานะผู้จัดการจัดจำหน่ายสินเชื่ออันดับ 1 จุดแข็งเหล่านี้ได้ผลักดันให้ทางสาขากลายเป็นผู้จัดการการระดมทุนรายสำคัญในตลาดสินเชื่อร่วมของเวียดนามที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ศักยภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านบทบาทของ CUBHCM ในธุรกรรมที่คว้ารางวัลจากเวที The Asset โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่เป็นหนึ่งในผู้จัดการ ผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย (MLAUB) สำหรับการจัดหาเงินกู้สีเขียว (Green Loan) มูลค่า 1.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ธนาคาร Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ("VPBank") ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะ
- วงเงินสินเชื่อ ESG มูลค่าสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับผู้กู้ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร
- สินเชื่อร่วมที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับสถาบันการเงินในเวียดนาม
- สินเชื่อร่วมของสถาบันการเงินที่มีการกระจายแหล่งเงินทุนกว้างขวางที่สุด โดยมีผู้ให้กู้ระดับนานาชาติเข้าร่วมถึง 44 ราย
ขณะเดียวกัน รางวัลสินเชื่อร่วมยอดเยี่ยมในกลุ่มหลักทรัพย์ หรือ Best Syndicated Loan (Securities) นั้น เชิดชูบทบาทของ CUBHCM ในการจัดสรรวงเงินสินเชื่อร่วมมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บริษัท Techcom Securities Joint Stock Company ("Techcom Securities") ซึ่งเป็นธุรกรรมสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นขีดความสามารถของ CUBHCM ในการจัดโครงสร้างและบริหารจัดการสินเชื่อร่วมขนาดใหญ่สำหรับภาคหลักทรัพย์ของเวียดนาม
นอกเหนือจากความสำเร็จในดีลที่ได้รับรางวัลแล้ว CUBHCM ยังมีผลการดำเนินงานแข็งแกร่งในพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อร่วมในภาพรวม โดยในปี 2568 ทางสาขาได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหลัก (ในฐานะ MLA/MLAB/MLAUB) เพื่อริเริ่มธุรกรรมสินเชื่อร่วมและสินเชื่อแบบจำกัดกลุ่ม (Club) รวมทั้งสิ้น 15 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ[2]
ในขณะที่การค้าและซัพพลายเชนโลกยังคงวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจจึงมีความต้องการพันธมิตรทางการเงินที่สามารถนำเสนอโซลูชันที่ยืดหยุ่น ล้ำหน้า และครอบคลุมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ซึ่ง Cathay United Bank (CUB) มีเครือข่ายที่กว้างขวางในระดับสากล ด้วยจุดให้บริการทางธุรกิจกว่า 67 แห่งใน 11 ตลาดทั่วโลก พร้อมรุกขยายการลงทุนระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งในรูปแบบสาขาและสำนักงานตัวแทนในสิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย รวมถึงเขตเศรษฐกิจสำคัญอย่างจีนและฮ่องกง เพื่อรองรับการเติบโตของภูมิภาคนี้อย่างเต็มกำลัง
สำหรับอนาคตข้างหน้านั้น ทางธนาคารยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระดับสากล พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการสินเชื่อระหว่างประเทศที่ออกแบบตามความต้องการ บริการจัดโครงสร้างทางการเงิน และสินเชื่อโครงการ เพื่อนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ครบวงจร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นใจ
ทั้งนี้ CUB เป็นบริษัทในเครือ Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) ซึ่งมีเครือข่ายสาขามากถึง 969 แห่งทั่วเอเชีย และบริหารจัดการสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่ที่ CUB เริ่มดำเนินธุรกิจในเวียดนามเมื่อปี 2548 ทาง CUB ก็ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและได้รับความไว้วางใจอย่างมากในระดับท้องถิ่น โดยยังคงยึดมั่นในการส่งมอบบริการคุณภาพระดับมืออาชีพและประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า เพื่อตอกย้ำบทบาทการเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในระยะยาวสำหรับลูกค้าทั้งในเวียดนามและทั่วทั้งภูมิภาค
[1] ที่มา: CUB, LSEG Loan Connector 2025
[2] ที่มา: CUB, LSEG Loan Connector 2025
