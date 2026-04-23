Cathay United Bank Ho Chi Minh City Branch Pimpin Peringkat "Loans Bookrunner" pada 2025, Raih Dua Gelar di Ajang The Asset Triple A Awards 2026

Pencapaian CUBHCM tersebut didukung jaringan regional yang kuat, kedekatan dengan nasabah, kemampuan eksekusi yang cepat, keahlian dalam struktur ESG, serta akses likuiditas lintasnegara. Dengan jangkauan kuat di pasar Vietnam, CUBHCM terlibat dalam lebih dari setengah dari total 24 kredit sindikasi pada 2025—tingkat partisipasi yang memperkuat posisi CUBHCM sebagai bookrunner nomor satu. Kombinasi kekuatan ini menempatkan CUBHCM sebagai salah satu pemain utama di pasar kredit perbankan Vietnam yang semakin kompleks.

Kapabilitas ini tecermin dalam sejumlah transaksi yang meraih penghargaan. Salah satunya, peran CUBHCM sebagai Mandated Lead Arranger, Underwriter, dan Bookrunner (MLAUB) dalam fasilitas Green Loan senilai USD 1,56 miliar untuk Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank), yang mencatatkan sejumlah pencapaian:

Fasilitas kredit ESG terbesar di Asia Pasifik yang disalurkan lembaga perbankan

Kredit sindikasi terbesar yang disalurkan institusi keuangan Vietnam

Kredit sindikasi dengan partisipasi terbanyak, melibatkan 44 pihak asing

Selain itu, gelar "Best Syndicated Loan (Securities)" mengakui peran CUBHCM dalam fasilitas kredit sindikasi senilai USD 230 juta untuk Techcom Securities Joint Stock Company. Transaksi ini menjadi momen penting yang membuktikan kemampuan CUBHCM dalam fasilitas pembiayaan skala besar untuk sektor sekuritas di Vietnam.

Di luar transaksi yang meraih penghargaan, CUBHCM juga mencatat kinerja positif untuk portofolio kredit sindikasi secara keseluruhan. Sepanjang 2025, CUBHCM berperan sebagai MLA/MLAB/MLAUB dalam 15 kredit sindikasi dan club deal, dengan total nilai transaksi lebih dari USD 3,5 miliar[2].

Seiring perubahan lanskap perdagangan global dan rantai pasok, pelaku usaha semakin membutuhkan mitra keuangan yang mampu menyediakan solusi lintasnegara yang tangguh dan terstruktur. Cathay United Bank (CUB) telah membangun jaringan internasional dengan lebih dari 67 kantor di 11 pasar, serta memperkuat investasi jangka panjang di kawasan ASEAN, termasuk melalui kehadiran di Singapura, Vietnam, Malaysia, serta pasar utama seperti Tiongkok dan Hong Kong.

Ke depan, CUB akan terus memperkuat jangkauan global dan memperluas kapabilitas dalam pembiayaan lintasnegara yang terstruktur, pembiayaan proyek, serta solusi keuangan yang dirancang sesuai kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan bisnis nasabah.

Cathay United Bank merupakan anak usaha Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) yang memiliki 969 kantor di Asia dengan aset kelolaan lebih dari USD 400 miliar. Sejak merambah pasar Vietnam pada 2005, Cathay United Bank telah membangun jaringan lokal yang kuat dan tepercaya, serta berkomitmen menghadirkan layanan profesional dan pengalaman nasabah terbaik—sekaligus memperkuat perannya sebagai mitra jangka panjang di Vietnam dan kawasan.

[1] Referensi: CUB, LSEG Loan Connector 2025 [2] Referensi: CUB, LSEG Loan Connector 2025

