ISLE 2026 định hình thành công những xu hướng mới trong lĩnh vực tích hợp hệ thống và màn hình thông minh

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 15 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 7 tháng 3, ISLE 2026 đã khép lại thành công tại Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Thế giới Thâm Quyến (Shenzhen World). Với vai trò là một đấu trường toàn cầu cho đổi mới công nghệ hiển thị và là một thước đo trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, ISLE 2026 đã trình diễn đầy đủ những thành tựu của toàn bộ chuỗi công nghiệp, bao gồm màn hình LED, tích hợp hệ thống nghe nhìn, âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp, thiết bị biểu diễn sân khấu cùng nhiều lĩnh vực liên quan khác.

Với diện tích trưng bày 80.000 mét vuông, ISLE 2026 đã thu hút hơn 1.000 đơn vị triển lãm tham gia cả trực tuyến lẫn trực tiếp. Mặc dù trước thời điểm khai mạc đã xảy ra tình trạng đình chỉ một số chuyến bay dân dụng tại Trung Đông do xung đột khu vực, số lượng người mua quốc tế tham dự ISLE 2026 vẫn tăng 6% so với kỳ triển lãm trước, làm nổi bật tầm ảnh hưởng toàn cầu cũng như vị thế của sự kiện trong ngành.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới về sản xuất và ứng dụng màn hình LED. ISLE quy tụ các nhà triển lãm hàng đầu và là nền tảng quan trọng để ra mắt các sản phẩm và giải pháp mới. Những xu hướng công nghệ nổi bật được giới thiệu tại ISLE 2026 bao gồm:

COB và MIP đã nổi lên như hai hướng công nghệ cốt lõi trong lĩnh vực màn hình LED. Các nhà sản xuất tích cực giới thiệu các màn hình Micro-LED và màn hình LED mật độ điểm ảnh cao (fine-pitch) sử dụng công nghệ COB của mình. Những màn hình thế hệ mới này mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như độ tương phản cao, độ tin cậy cao, tiêu thụ điện năng thấp và thiết kế nhẹ, đồng thời đạt được những bước đột phá đáng kể về khả năng hiển thị màu sắc, tuổi thọ và tốc độ phản hồi. Chúng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hội nghị cao cấp và hiển thị thương mại.

AI đã thâm nhập sâu vào mọi mắt xích quan trọng của chuỗi công nghiệp. Ở giao diện hiển thị (front-end), các mô hình AI quy mô lớn hỗ trợ cho việc sáng tạo nội dung và các phương thức tương tác, qua đó làm phong phú đáng kể các hình thức trình chiếu trên màn hình. Ở hệ thống xử lý nền (back-end), công nghệ AI được ứng dụng rộng rãi trong điều khiển thông minh các hệ thống hiển thị, nâng cao hiệu suất hơn nữa.

Phát triển xanh và carbon thấp đã trở thành một đồng thuận mới của ngành. Thiết kế tiêu thụ điện năng thấp, công nghệ tiết kiệm năng lượng âm cực chung (common-cathode) và các giải pháp tản nhiệt không cần điều hòa đã trở thành những điểm nhấn quảng bá chủ chốt của các nhà sản xuất màn hình LED lớn.

Ranh giới vật lý của màn hình hiển thị đang dần được xóa nhòa. Hàng trăm nhà triển lãm đã ra mắt các sản phẩm như màn hình trong suốt, màn hình hologram, màn hình có chất liệu bề mặt đặc biệt và các màn hình có hình dạng sáng tạo, tích hợp sâu công nghệ hiển thị với thiết kế không gian và trang trí nghệ thuật, mang đến những trải nghiệm thị giác và khả năng tương tác chưa từng có cho các lĩnh vực hiển thị thương mại, môi trường gia đình và không gian nghệ thuật công cộng.

Trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, các giải pháp ứng dụng đa kịch bản ngày càng trở nên phổ biến. Kỷ nguyên trưng bày "các sản phẩm phần cứng đơn lẻ" đã lỗi thời. Các đơn vị triển lãm hiện cung cấp toàn diện "các giải pháp trọn gói", giới thiệu những giải pháp ứng dụng cho bán lẻ thương mại, trung tâm chỉ huy, hội nghị thông minh, phát sóng, biểu diễn sân khấu, du lịch và giải trí tại gia, qua đó mang đến cho người mua từ nhiều ngành khác nhau những "giải pháp mẫu của tương lai" dễ tiếp cận.

