GIGABYTE chính thức mở bán AERO X16, tích hợp hiệu năng AI thế hệ mới vào mẫu Copilot+ PC siêu mỏng

ĐÀI BẮC, ngày 19 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, thông báo chính thức mở bán mẫu GIGABYTE AERO X16, mẫu laptop Copilot+ PC siêu mỏng kết hợp tính di động, hiệu năng AI và các tính năng thân thiện với nhà sáng tạo trong một thiết kế linh hoạt. Được trang bị hệ thống tản nhiệt WINDFORCE Infinity cùng tác nhân AI độc quyền GiMATE, AERO X16 đảm bảo trải nghiệm làm việc, sáng tạo nội dung và giải trí liền mạch.

Được thiết kế cho các tác vụ AI thế hệ mới, AERO X16 có thể trang bị tối đa bộ xử lý AMD Ryzen™ AI 9 465 và cung cấp tùy chọn cấu hình cao nhất lên đến GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 dành cho laptop với mức công suất đồ họa tối đa (TGP) 85W, mang lại hiệu năng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị mạnh mẽ cho các chuyên gia, người làm việc theo dự án, nhà sáng tạo nội dung và cả game thủ phổ thông. Với 12GB VRAM, thiết bị nâng cao trải nghiệm chất lượng hiển thị nhờ công nghệ DLSS 4.5 trong các tựa game AAA, đồng thời cho phép chạy cục bộ các tác vụ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với quy mô lớn hơn.

Bên cạnh các tính năng Copilot+ như Cocreator, tạo ảnh bằng AI, chỉnh sửa phong cách hình ảnh và Live Captions với dịch thời gian thực chạy trên NPU, GIGABYTE giới thiệu Tác nhân AI riêng GiMATE nhằm nâng cao khả năng kiểm soát phần cứng và phần mềm. GiMATE mở rộng năng lực với GiMATE Creator, nhằm tối ưu hóa quy trình tạo ảnh AI tạo sinh cục bộ, và GiMATE Coder giúp tạo và tối ưu hóa mã lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên, tích hợp liền mạch với Visual Studio Code để quá trình gỡ lỗi và tinh chỉnh mã lệnh nhanh hơn.

AERO X16 sở hữu thân máy siêu mỏng chỉ 16,75 mm với thiết kế trọng lượng nhẹ 1,9 kg nhưng vẫn mang lại hiệu năng mạnh mẽ. Để duy trì hiệu suất ổn định trong thân máy mỏng, hệ thống tản nhiệt WINDFORCE Infinity cung cấp công suất tản nhiệt lên tới 100W, được hỗ trợ bởi công nghệ dẫn luồng khí 3D VortX, quạt mỏng kép và bốn ống dẫn nhiệt, đồng thời cho phép vận hành yên tĩnh ở mức 0dB và duy trì vùng phím Icy Touch WASD luôn mát. Màn hình IPS tỷ lệ 16:10, độ phân giải 2.5K và tần số quét 165Hz đạt 100% dải màu sRGB và chứng nhận độ chính xác màu sắc Pantone® Validated. Chiếc laptop này còn có tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 92%, chứng nhận bảo vệ mắt TÜV Rheinland®, cùng công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos® giúp nâng cao trải nghiệm nghe nhìn.

AERO X16 cung cấp thời lượng pin lên đến 14 giờ và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, đi kèm bàn phím Golden Curve với đèn RGB động. Sản phẩm có hai phiên bản màu Lunar White và Space Gray, cả hai đều nổi bật với bảng tên chế tác bằng công nghệ NIL hiệu ứng ngũ sắc và bề mặt anod hóa phun cát tạo lớp hoàn thiện tinh tế. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: trang web chính thức . Cấu hình cuối cùng và thời điểm mở bán có thể thay đổi tùy theo khu vực và các nhà bán lẻ hoặc nhà bán lẻ trực tuyến của từng địa phương.

