GIGABYTE annonce la disponibilité de l'AERO X16, qui apporte les performances de l'IA de nouvelle génération à un PC Copilot+ ultra-mince

TAIPEI, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, annonce la disponibilité du GIGABYTE AERO X16, un PC Copilot+ ultra-mince qui combine la mobilité, les performances IA et des fonctions intuitives pour les créateurs dans un design polyvalent. Doté du refroidissement WINDFORCE Infinity et de l'agent GiMATE AI exclusif à GIGABYTE, l'AERO X16 garantit une productivité, une création de contenu et une expérience de divertissement sans faille.

GIGABYTE Announces AERO X16 Now Available, Bringing Next-Gen AI Performance to an Ultra-Thin Copilot+ PC

Conçu pour les charges de travail d'IA de nouvelle génération, l'AERO X16 intègre jusqu'à un processeur AMD Ryzen™ AI 9 465 et évolue jusqu'à un GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 avec 85W Max TGP, offrant de solides performances d'IA sur l'appareil pour les professionnels, les utilisateurs basés sur des projets, les créateurs et les joueurs occasionnels. Avec 12 Go de VRAM, il améliore les expériences DLSS 4.5 pour une meilleure qualité d'image dans les jeux AAA, tout en permettant l'exécution locale de charges de travail LLM plus importantes.

Au-delà des fonctionnalités Copilot+ telles que Cocreator, AI photo creation, restyle image et Live Captions avec traduction en temps réel fonctionnant sur le NPU, GIGABYTE introduit son propre GiMATE AI Agent pour un contrôle avancé du matériel et des logiciels. GiMATE étend ses capacités avec GiMATE Creator pour des flux de travail d'images génératives locales rationalisées, et GiMATE Coder pour la génération et l'optimisation de code en langage naturel, intégré à Visual Studio Code pour un débogage et une itération plus rapides.

L'AERO X16 combine un profil ultra-mince de 16,75 mm avec un design léger de 1,9 kg tout en offrant des performances puissantes. Pour assurer des performances constantes dans un châssis mince, le système de refroidissement WINDFORCE Infinity fournit une capacité thermique de 100 W, équipé d'un canal d'air 3D VortX, deux ventilateurs compacts et quatre caloducs, tout en permettant un fonctionnement ambiant à 0 dB et une zone de refroidissement Icy Touch WASD. L'écran IPS 16:10 2.5K 165Hz offre une précision des couleurs 100 % sRGB et validée par Pantone®. L'ordinateur portable est également doté d'un ratio écran/châssis de 92 %, d'une certification de confort oculaire TÜV Rheinland® et du son immersif Dolby Atmos® pour une meilleure expérience de visualisation et d'écoute.

L'AERO X16 offre jusqu'à 14 heures d'autonomie grâce à la charge rapide, complétée par un clavier Golden Curve avec éclairage dynamique RGB. L'écran est disponible en Blanc lunaire et en Gris spatial, tous deux dotés d'une plaque d'identification NIL irisée et d'une texture anodisée sablée pour une finition raffinée. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel . Les configurations finales et les délais de vente peuvent varier selon les régions et les détaillants locaux ou détaillants en ligne.

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