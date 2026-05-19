GIGABYTE ประกาศวางจำหน่าย GIGABYTE AERO X16 มอบประสิทธิภาพ AI เจเนอเรชันใหม่ในดีไซน์บางเฉียบรุ่น มาพร้อม Copilot+ PC
News provided byGIGABYTE
19 May, 2026, 09:00 CST
ไทเป, 19 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก ประกาศวางจำหน่าย AERO X16 แล็ปท็อป Copilot+ PC ดีไซน์บางเฉียบ ที่ผสานความคล่องตัว ประสิทธิภาพ AI และฟีเจอร์เพื่อครีเอเตอร์ไว้ในเครื่องเดียว มาพร้อมระบบระบายความร้อน WINDFORCE Infinity และผู้ช่วยอัจฉริยะ GiMATE AI Agent เอกสิทธิ์ของ GIGABYTE เพื่อมอบประสบการณ์ทำงาน การสร้างสรรค์คอนเทนต์ และความบันเทิงที่ลื่นไหล
AERO X16 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับเวิร์กโหลด AI แห่งอนาคต โดยมาพร้อมโปรเซสเซอร์สูงสุดระดับ AMD Ryzen AI 9 465 และการ์ดจอสูงสุด NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU ที่รองรับกำลังไฟสูงสุด 85W Max TGP มอบประสิทธิภาพ AI บนอุปกรณ์ที่ทรงพลังสำหรับมืออาชีพ ผู้ทำงานเป็นโปรเจกต์ ครีเอเตอร์ และเกมเมอร์ทั่วไป หน่วยความจำกราฟิก VRAM ขนาด 12GB ยังช่วยยกระดับประสบการณ์ DLSS 4.5 ให้ได้ภาพคุณภาพสูงขึ้นในเกมระดับ AAA พร้อมรองรับการประมวลผลงานโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) บนอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากฟีเจอร์ Copilot+ เช่น Cocreator การสร้างภาพด้วย AI การปรับสไตล์ภาพ และ Live Captions พร้อมการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ที่ทำงานบน NPU แล้ว GIGABYTE ยังได้เปิดตัว GiMATE AI Agent ของตนเองสำหรับการควบคุมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขั้นสูง โดย GiMATE ได้ขยายขีดความสามารถเพิ่มเติมด้วย GiMATE Creator สำหรับเวิร์กโฟลว์การสร้างภาพแบบ Generative ภายในเครื่องที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ GiMATE Coder สำหรับการสร้างและปรับแต่งโค้ดด้วยภาษาธรรมชาติ ซึ่งผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Visual Studio Code เพื่อให้การดีบักและการพัฒนางานทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
AERO X16 ผสานความบางเฉียบเพียง 16.75 มม. เข้ากับดีไซน์น้ำหนักเบา 1.9 กก. พร้อมมอบประสิทธิภาพอันทรงพลัง เพื่อรองรับการทำงานอย่างสม่ำเสมอในตัวเครื่องที่บาง ระบบระบายความร้อน WINDFORCE Infinity ให้ขีดความสามารถในการจัดการความร้อนสูงสุด 100W ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างทางเดินลม 3D VortX พัดลมคู่ดีไซน์บาง และท่อฮีตไปป์ 4 เส้น พร้อมรองรับการทำงานเงียบระดับ 0dB และโซนคีย์ WASD แบบ Icy Touch ที่ช่วยคงความเย็น หน้าจอ IPS อัตราส่วน 16:10 ความละเอียด 2.5K รีเฟรชเรต 165Hz รองรับขอบเขตสี 100% sRGB และผ่านการรับรองความแม่นยำสีจาก Pantone อีกทั้งยังมาพร้อมสัดส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง 92% การรับรองมาตรฐานถนอมสายตาจาก TÜV Rheinland และระบบเสียงสมจริงจาก Dolby Atmos เพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชมและการฟังให้ดียิ่งขึ้น
AERO X16 รองรับการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานสูงสุด 14 ชั่วโมง พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว และมาพร้อมคีย์บอร์ด Golden Curve ที่มีไฟ RGB แบบไดนามิก มีให้เลือกในสี Lunar White และ Space Gray โดยทั้งสองสีมาพร้อมป้ายชื่อที่ผลิตด้วยเทคนิค NIL แบบสะท้อนแสง และพื้นผิวอะโนไดซ์พ่นทรายเพื่อความประณีตหรูหรา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ทางการ ทั้งนี้ การกำหนดสเปกขั้นสุดท้ายและช่วงเวลาวางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รวมถึงตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าออนไลน์ในแต่ละพื้นที่
SOURCE GIGABYTE
Share this article