Haier Biomedical giới thiệu nền tảng quản lý máu kỹ thuật số tại ISBT Congress 2026, thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ nhà cung cấp thiết bị sang đối tác giải pháp toàn trình

Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý máu cho các trung tâm thu thập huyết tương, bệnh viện và trung tâm ngân hàng máu

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 21 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) đã tham dự ISBT Congress 2026 tại Kuala Lumpur, giới thiệu danh mục sản phẩm liên quan đến máu cùng các giải pháp quy trình tích hợp dành cho thị trường truyền máu toàn cầu. Sự hiện diện này nêu bật vị thế dẫn đầu của công ty trong việc cung cấp các giải pháp quản lý thông minh và an toàn máu thông minh dựa trên công nghệ Internet vạn vật (IoT).

Automation Solution Specialist Daniele Pericolini presented the deployment of Haier Biomedical’s R-Series Automated Blood Management Refrigerator at the New Arcispedale Sant’Anna Hospital in Ferrara, Italy.

Tại hội nghị, Haier Biomedical đã thúc đẩy hơn nữa quá trình chuyển đổi từ nhà cung cấp thiết bị sang nhà cung cấp giải pháp toàn diện cho toàn bộ quy trình, đồng thời ra mắt giải pháp quản lý máu tích hợp bao trùm toàn bộ quy trình — từ thu thập máu, xử lý các thành phần máu đến bảo quản ở nhiệt độ thấp, vận chuyển thông minh và ứng dụng lâm sàng.

Công ty đã giới thiệu các thiết bị cốt lõi, bao gồm Hệ thống gạn tách huyết tương đạt chứng nhận MDR của EU, Thiết bị tách thành phần máu tự động, Tủ cấp đông nhanh tiếp xúc huyết tương và Tủ lạnh quản lý máu tự động, cùng với các giải pháp tích hợp được thiết kế cho các trung tâm thu thập huyết tương, bệnh viện và ngân hàng máu, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển chất lượng cao của ngành huyết tương trong khu vực.

Chuyên gia Giải pháp Tự động hóa Daniele Pericolini đã trình bày về việc triển khai Tủ lạnh quản lý máu tự động dòng R-Series của Haier Biomedical tại Bệnh viện New Arcispedale Sant'Anna ở Ferrara, Italy. Bệnh viện đã chuyển từ hồ sơ giấy và theo dõi thủ công sang sử dụng các Tủ lạnh quản lý máu tự động dòng HXC-Series tích hợp công nghệ RFID. Việc nâng cấp số này cho phép xác định tức thời vị trí túi máu, yêu cầu cấp máu tại giường bệnh và đối chiếu tương hợp chéo điện tử, qua đó rút ngắn thời gian lấy máu xuống dưới một phút. Với các ngăn chứa an toàn, khử khuẩn bằng ozone, kiểm kê tự động và các cảnh báo, hệ thống này mang lại khả năng truy xuất toàn bộ quá trình, không xảy ra sai sót, giảm lãng phí và giảm khối lượng công việc cho nhân viên. Haier Biomedical hiện là doanh nghiệp duy nhất cung cấp thẻ RFID với khả năng tích hợp theo yêu cầu.

Giám đốc Sản phẩm phụ trách Chuỗi Máu Zhou Weidong đã giới thiệu thêm hai dự án triển khai: Ngân hàng Máu HemoRio của Brazil và Trung tâm Y tế Châu Á - Thái Bình Dương của Philippines, nơi tủ lạnh thông minh cho phép theo dõi toàn bộ quá trình bằng phương thức số ngay từ ngày đầu mà không cần phần mềm bổ sung.

Bên cạnh phiên hội thảo, Haier Biomedical còn trưng bày hệ sinh thái sản phẩm hoàn chỉnh bao phủ chuỗi giá trị quản lý máu, cùng năng lực cung cấp dịch vụ toàn diện cho nhiều kịch bản ứng dụng trong ngành truyền máu. Đáng chú ý, giải pháp quản lý máu số của công ty, được xây dựng trên kiến trúc AI, tự động hóa và IoT, cho phép giám sát theo thời gian thực và truy xuất nguồn gốc toàn bộ quá trình từ thu thập, xử lý, bảo quản đến ứng dụng lâm sàng. Giải pháp này làm phong phú thêm hệ sinh thái ứng dụng sản phẩm trên tất cả các phân khúc của ngành truyền máu, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ mô hình quản lý máu tập trung truyền thống sang các quy trình phân tán, được kết nối số.

Trong bối cảnh ngành quản lý máu toàn cầu chuyển dịch sang các hệ thống thông minh, có khả năng truy xuất nguồn gốc và phân tán, Haier Biomedical đang củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học đời sống và y tế số. Với các giải pháp U-Blood IoT đã được triển khai tại hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Đức, Italy, Thái Lan, Philippines, Morocco, Brazil, Zambia và Kenya, Haier Biomedical đang thúc đẩy sự phát triển bền vững, chất lượng cao của lĩnh vực truyền máu — hướng tới một tương lai nơi quản lý máu thông minh góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho nhân loại.

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SOURCE Haier Biomedical