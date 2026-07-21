- Haier Biomedical presenta su plataforma digital de gestión de sangre en el Congreso ISBT 2026, avanzando en su transición de proveedor de equipos a socio de soluciones integrales

Impulsando la transformación digital en la gestión de la sangre para centros de recolección de plasma, hospitales y bancos de sangre

KUALA LUMPUR, Malasia, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) ha participado en el Congreso ISBT 2026 en Kuala Lumpur, donde presentó su cartera de productos sanguíneos y soluciones integradas de gestión de flujos de trabajo al mercado global de transfusiones. Esta participación pone de relieve el liderazgo de la compañía en el suministro de soluciones inteligentes de seguridad sanguínea y gestión inteligente basadas en la tecnología IoT.

Automation Solution Specialist Daniele Pericolini presented the deployment of Haier Biomedical’s R-Series Automated Blood Management Refrigerator at the New Arcispedale Sant’Anna Hospital in Ferrara, Italy.

En el congreso, Haier Biomedical aceleró aún más su transformación de proveedor de equipos a proveedor de soluciones integrales de proceso completo, presentando una solución integrada para la gestión de la sangre que abarca todo el flujo de trabajo, desde la extracción de sangre y el procesamiento de componentes hasta el almacenamiento a baja temperatura, el transporte inteligente y la aplicación clínica.

La empresa destacó equipos clave, como el sistema de aféresis de plasma con certificación EU MDR, el separador automático de componentes sanguíneos, el congelador de choque por contacto de plasma y el refrigerador automatizado para la gestión de la sangre, junto con soluciones integradas adaptadas a las estaciones de recolección de plasma, hospitales y bancos de sangre, lo que proporciona un sólido respaldo para el desarrollo de alta calidad de la industria regional del plasma.

El especialista en soluciones de automatización, Daniele Pericolini, presentó la implementación del refrigerador automatizado para la gestión de sangre de la serie R de Haier Biomedical en el nuevo Hospital Arcispedale Sant'Anna de Ferrara, Italia. El hospital pasó de los registros en papel y el seguimiento manual a los refrigeradores automatizados para la gestión de sangre de la serie HXC con tecnología RFID. La actualización digital permite la localización instantánea de las bolsas de sangre, las solicitudes a pie de cama y las pruebas de compatibilidad electrónicas, reduciendo los tiempos de recuperación a menos de un minuto. Con cajones seguros, esterilización por ozono, inventario automático y alarmas, el sistema ofrece trazabilidad completa, cero errores, reducción de residuos y una menor carga de trabajo para el personal. Haier Biomedical es la única empresa que ofrece etiquetas RFID con integración personalizada.

Zhou Weidong, gerente de producto de la cadena de suministro de sangre, presentó dos implementaciones adicionales: el banco de sangre HemoRio de Brasil y el Centro Médico Asia Pacífico de Filipinas, donde el refrigerador inteligente permitió un seguimiento digital completo desde el primer día sin necesidad de software adicional.

Aparte del seminario, Haier Biomedical presentó también un ecosistema completo de productos que abarca toda la cadena de valor de la gestión sanguínea, junto con una amplia gama de servicios para diversos escenarios del sector. En particular, su solución digital para la gestión de la sangre, basada en una arquitectura de IA, automatización e IoT, permite la monitorización en tiempo real y la trazabilidad completa durante todo el proceso, desde la extracción y el procesamiento hasta el almacenamiento y la aplicación clínica. Esto enriquece aún más el ecosistema de aplicaciones de productos en todos los segmentos de la industria transfusional y facilita la transición de la gestión sanguínea centralizada tradicional a flujos de trabajo distribuidos y conectados digitalmente.

A medida que la industria global de gestión de sangre avanza hacia sistemas inteligentes, trazables y distribuidos, Haier Biomedical refuerza su liderazgo en ciencias de la vida y salud digital. Con sus soluciones U-Blood, ya operativas en decenas de países y regiones, como Alemania, Italia, Tailandia, Filipinas, Marruecos, Brasil, Zambia y Kenia, Haier Biomedical impulsa un desarrollo sostenible y de alta calidad en el sector de las transfusiones, promoviendo un futuro donde la gestión inteligente de la sangre contribuya a una mejor salud y un mayor bienestar para la humanidad.

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