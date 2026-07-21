Haier Biomedical Perkenal Platform Pengurusan Darah Digital di Kongres ISBT 2026, Majukan Peralihan daripada Penyedia Peralatan kepada Rakan Penyelesaian Proses Menyeluruh

Memacu Transformasi Digital dalam Pengurusan Darah untuk Pusat Pengumpulan Plasma, Hospital dan Pusat Bank Darah

KUALA LUMPUR, Malaysia, 21 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) menyertai Kongres ISBT 2026 di Kuala Lumpur dengan memperkenalkan portfolio produk darah serta penyelesaian aliran kerja bersepadu kepada pasaran transfusi global. Penyertaan ini menyerlahkan kepimpinan syarikat dalam menyediakan penyelesaian keselamatan darah pintar dan pengurusan pintar yang dikuasakan oleh teknologi Internet Benda (IoT).

Automation Solution Specialist Daniele Pericolini presented the deployment of Haier Biomedical’s R-Series Automated Blood Management Refrigerator at the New Arcispedale Sant’Anna Hospital in Ferrara, Italy.

Di kongres tersebut, Haier Biomedical terus mempercepat transformasinya daripada penyedia peralatan kepada penyedia penyelesaian proses menyeluruh yang komprehensif dengan memperkenalkan penyelesaian pengurusan darah bersepadu yang meliputi keseluruhan aliran kerja—bermula daripada pengumpulan darah dan pemprosesan komponen darah kepada penyimpanan pada suhu rendah, pengangkutan pintar serta aplikasi klinikal.

Syarikat mengetengahkan peralatan terasnya, termasuk Sistem Aferesis Plasma diperakui EU MDR, Pemisah Komponen Darah Automatik, Penyejuk Beku Kejutan Sentuhan Plasma dan Peti Sejuk Pengurusan Darah Automatik, di samping penyelesaian bersepadu yang disesuaikan untuk stesen pengumpulan plasma, hospital dan bank darah, sekali gus memberikan sokongan padu kepada pembangunan industri plasma serantau yang berkualiti tinggi.

Pakar Penyelesaian Automasi Daniele Pericolini membentangkan pelaksanaan Peti Sejuk Pengurusan Darah Automatik R-Series oleh Haier Biomedical di New Arcispedale Sant'Anna Hospital di Ferrara, Itali. Hospital tersebut beralih daripada rekod berasaskan kertas dan penjejakan manual kepada Peti Sejuk Pengurusan Darah Automatik HXC-Series berdaya RFID. Naik taraf digital itu membolehkan lokasi beg darah dikenal pasti serta-merta, permintaan di sisi katil pesakit dan padanan silang elektronik, sekali gus mengurangkan masa dapatan semula kepada kurang daripada seminit. Dengan laci yang selamat, pensterilan ozon, inventori automatik dan sistem penggera, sistem ini membawakan ciri kebolehkesanan penuh, sifar ralat, pengurangan pembaziran serta beban kerja yang lebih ringan kepada kakitangan. Haier Biomedical merupakan satu-satunya syarikat yang menawarkan tag RFID dengan integrasi tersuai.

Pengurus Produk Rantaian Darah Zhou Weidong membentangkan dua pelaksanaan selanjutnya: HemoRio Blood Bank Brazil dan Asia Pacific Medical Center Filipina, dengan peti sejuk pintar mengupayakan penjejakan digital sepenuhnya sejak hari pertama tanpa memerlukan perisian tambahan.

Selain seminar tersebut, Haier Biomedical mempamerkan ekosistem produk lengkap yang merangkumi rantaian nilai pengurusan darah, berserta keupayaan perkhidmatan menyeluruh merentas pelbagai senario dalam industri darah. Khususnya, penyelesaian pengurusan darah digitalnya, yang dibangunkan berasaskan seni bina AI, automasi dan IoT mengupayakan pemantauan secara masa nyata serta kebolehkesanan penuh sepanjang keseluruhan proses, daripada pengumpulan dan pemprosesan hinggalah penyimpanan dan aplikasi klinikal. Penyelesaian ini dapat memperkayakan lagi ekosistem aplikasi produk merentasi semua segmen industri transfusi serta menyokong peralihan daripada pengurusan darah berpusat tradisional kepada aliran kerja teragih yang dihubungkan secara digital.

Seiring dengan perubahan industri pengurusan darah global yang menuju sistem pintar, boleh dikesan dan teragih, Haier Biomedical memantapkan kedudukan kepimpinannya dalam bidang sains hayat dan kesihatan digital. Dengan penyelesaian U-Blood lot yang sudahpun beroperasi merentasi puluhan negara dan wilayah termasuk Jerman, Itali, Thailand, Filipina, Maghribi, Brazil, Zambia dan Kenya, Haier Biomedical memacu pembangunan berkualiti tinggi yang mampan dalam sektor transfusi — demi memajukan masa depan apabila pengurusan darah pintar menyumbang kepada kesihatan yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi untuk umat manusia.

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SOURCE Haier Biomedical