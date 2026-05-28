Haier Biomedical giành được hai vị trí số 1 trong báo cáo thiết bị phòng thí nghiệm khoa học sự sống toàn cầu của Euromonitor, kết thúc chiến lược mở rộng toàn cầu ba giai đoạn

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 29 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) được vinh danh là thương hiệu Trung Quốc số 1 về doanh số thiết bị phòng thí nghiệm khoa học sự sống toàn cầu và đồng thời đứng đầu về doanh số tại thị trường nước ngoài trong cùng phân khúc, theo dữ liệu năm 2025 do Euromonitor International công bố. Thành tích kép này đưa Haier Biomedical lên vị trí dẫn đầu trong một lĩnh vực cạnh tranh toàn cầu, đồng thời khép lại chiến lược mở rộng quốc tế ba giai đoạn đã mang lại tốc độ tăng trưởng kép hằng năm vượt 20%.

Haier Biomedical Achieves Double No. 1 Ranking in Euromonitor’s Global Life Science Lab Equipment Report, Caps Three-Phase Global Expansion

Euromonitor International là một trong những công ty nghiên cứu thị trường độc lập hàng đầu thế giới và các bảng xếp hạng của tổ chức này được sử dụng rộng rãi làm tiêu chuẩn tham chiếu trong hoạt động mua sắm và phân tích ngành trên toàn cầu. Hai vị trí số 1 nói trên được xác định dựa trên tổng doanh thu bán hàng toàn cầu và doanh thu bán hàng tại thị trường nước ngoài trong nhóm các thương hiệu thuộc sở hữu của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực thiết bị phòng thí nghiệm khoa học sự sống. Bảng xếp hạng bao phủ toàn bộ các thị trường quốc tế, khẳng định Haier Biomedical đang cạnh tranh ở cấp độ cao nhất với các nhà sản xuất quốc tế lâu đời.

Các thứ hạng này cũng mang ý nghĩa thực tiễn đối với các đối tác quốc tế. Trong lĩnh vực mà độ tin cậy của thiết bị, khả năng tuân thủ quy định và hỗ trợ dịch vụ dài hạn đóng vai trò then chốt trong các quyết định mua sắm, việc được xác thực độc lập về vị thế dẫn đầu thị trường cung cấp một lớp tin cậy cho các tổ chức đang đánh giá nhà cung cấp.

Quá trình tăng trưởng quốc tế của Haier Biomedical bắt đầu từ các dự án mục tiêu, hợp tác trực tiếp với các tổ chức bao gồm UNICEF và WHO nhằm giải quyết những nhu cầu cụ thể chưa được đáp ứng và xây dựng vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực lưu trữ vaccine sử dụng năng lượng mặt trời. Từ đó, công ty đã mở rộng mạng lưới phân phối tới 160 quốc gia thông qua hơn 800 mối quan hệ đại lý đang hoạt động. Giai đoạn hiện tại tập trung vào việc tích hợp đầy đủ năng lực vận hành tại các thị trường trọng điểm: kho bãi tại địa phương, bán hàng, tiếp thị, hoạch định sản phẩm, nghiên cứu & phát triển (R&D).

Hiện công ty đang vận hành các trung tâm R&D ở nước ngoài tại Anh, Italy và Nhật Bản, mỗi trung tâm tập trung vào các dòng sản phẩm cụ thể bao gồm máy ly tâm, chuỗi lạnh và giải pháp lưu trữ tự động hóa, tủ ấm và tủ an toàn sinh học. Tại Anh và khu vực Châu Âu lục địa, các chuyên gia sản phẩm chuyên trách trong lĩnh vực tự động hóa và công nghệ máy ly tâm cung cấp hỗ trợ tại chỗ về tuân thủ GMP, an toàn không khí phòng thí nghiệm và tinh chế mẫu, qua đó định vị Haier Biomedical là đối tác hỗ trợ vận hành phòng thí nghiệm. Các tiêu chuẩn dịch vụ được phát triển tại Hoa Kỳ và Anh hiện đang được nhân rộng trên khắp Liên minh châu Âu (EU), Đông Nam Á và Nam Á.

Trong quý 1 năm 2026, doanh thu tại Đức, Australia và Canada tăng hơn 50%, trong khi Đông Âu, Nam Á và Brazil đều ghi nhận mức tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước; doanh số máy ly tâm và tủ ấm đều tăng gấp đôi về số lượng. Trong lĩnh vực dược phẩm, Haier Biomedical hiện tham gia chuỗi cung ứng của nhiều công ty dược phẩm hàng đầu tại các thị trường trọng điểm như Thụy Sĩ, Đức, Đan Mạch, Italy, Singapore, Mỹ, Israel và Ấn Độ. Dòng sản phẩm Ultra Energy của công ty hiện chiếm toàn bộ 8 vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Energy Star tại Mỹ ở phân khúc tương ứng, trở thành dòng sản phẩm bán chạy nhất trong phân khúc này.

Trong thời gian tới, Haier Biomedical có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư địa phương hóa và mở rộng danh mục sản phẩm, với mục tiêu hỗ trợ các phòng thí nghiệm khoa học sự sống và dược sinh học toàn cầu nâng cao hiệu quả vận hành cũng như tính bền vững, phù hợp với tầm nhìn của công ty trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thế giới trong việc cung cấp các công cụ khoa học sự sống tích hợp và nền tảng năng suất thông minh.

SOURCE Haier Biomedical