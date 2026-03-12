Haier Biomedical tổ chức Hội nghị Đối tác Châu Âu tại Rome và thúc đẩy chiến lược "In Europe, for Europe"

ROME, ngày 12 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical gần đây đã tổ chức Hội nghị Đối tác Châu Âu tại Rome với chủ đề "Cùng tiến bước - Chia sẻ tương lai của đổi mới y sinh", quy tụ 37 đối tác khu vực và các lãnh đạo ngành từ 23 quốc gia Châu Âu nhằm hoạch định cam kết dài hạn của công ty đối với thị trường châu Âu và giới thiệu danh mục giải pháp phòng thí nghiệm được mở rộng, đánh dấu bước nâng cấp chiến lược trong danh mục thương hiệu của mình. Chiến lược mới chuyển trọng tâm sang các giải pháp theo kịch bản và định hướng ứng dụng, đồng thời chia sẻ kế hoạch dài hạn nhằm tăng cường nội địa hóa tại châu Âu và cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ toàn diện và phù hợp hơn trên toàn khu vực.

Haier Biomedical Hosts European Partner Summit in Rome and Advances "In Europe, for Europe" Strategy (PRNewsfoto/Haier Biomedical)

Tại hội nghị, Enrique Wang, Giám đốc Thị trường Toàn cầu của Haier Biomedical, đã tái khẳng định tầm nhìn toàn cầu của công ty là đạt được hơn 50% doanh thu toàn cầu đến từ thị trường quốc tế vào năm 2027, và hơn 50% doanh thu đến từ các lĩnh vực ngoài mảng thiết bị làm lạnh vào năm 2028. Ông nhấn mạnh rằng châu Âu vẫn là ưu tiên chiến lược trong lộ trình toàn cầu hóa của công ty, điều này làm nổi bật nguyên tắc địa phương hóa "In Europe, for Europe" (tạm dịch: "Tại Châu Âu, vì Châu Âu"), tức cung cấp sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ phù hợp với tiêu chuẩn quy định khu vực, kỳ vọng của khách hàng và nhu cầu ứng dụng tại địa phương.

Trình bày chiến lược châu Âu năm 2026, Semir Selimovic, Giám đốc khu vực Bắc, Trung và Đông Âu của Haier Biomedical Europe, nhấn mạnh việc tiếp tục đầu tư vào đội ngũ bán hàng, dịch vụ và chuyên môn sản phẩm tại địa phương nhằm tăng cường khả năng phản hồi và thực thi tại các thị trường trọng điểm. Châu Âu hiện đã trở thành một trong những khu vực quốc tế tăng trưởng nhanh nhất của Haier Biomedical, và điều này được hỗ trợ bởi việc mở rộng đội ngũ địa phương và danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng.

Mở rộng từ tủ đông sang giải pháp toàn diện

Trong số các sản phẩm mới được giới thiệu, Hệ thống Tách Huyết tương XJ-III đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Hệ thống này đã đạt chứng nhận MDR của EU, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc đáp ứng các yêu cầu quản lý nghiêm ngặt của Châu Âu, đồng thời củng cố vị thế của Haier Biomedical trong lĩnh vực công nghệ máu và huyết tương. Trên khắp Châu Âu, các dòng tủ ủ CO₂, máy ly tâm, tủ an toàn sinh học và dòng thiết bị bảo quản lạnh của Haier Biomedical tiếp tục gia tăng thị phần, nhờ công nghệ tiết kiệm năng lượng và khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn chứng nhận khu vực. Sự phát triển danh mục sản phẩm được trình bày tại Rome cho thấy bước chuyển hướng của công ty mở ra một danh mục giải pháp hoàn chỉnh, có khả năng hỗ trợ phòng thí nghiệm, bệnh viện và các tổ chức khoa học sự sống với các giải pháp trọn gói từ đầu đến cuối.

Tự động hóa và quản lý máu thông minh là động lực tăng trưởng

Daniele Pericolini, Chuyên gia Giải pháp Tự động hóa Châu Âu của Haier Biomedical, đã trình bày chiến lược của Công ty nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai thông qua tự động hóa phòng thí nghiệm và các hệ thống quản lý máu thông minh. Các giải pháp ngân hàng sinh học tự động (automated biobank) của Haier Biomedical tích hợp hệ thống lưu trữ nhiệt độ siêu thấp tích hợp RFID, nền tảng tự động hóa mô-đun và hệ thống nitơ lỏng, nhằm nâng cao khả năng truy xuất mẫu và hiệu quả vận hành. Bằng cách giải quyết các thách thức như tính toàn vẹn của mẫu, theo dõi nhiệt độ và lưu trữ mật độ cao, Công ty đã định vị mình trong nhu cầu ngày càng tăng tại châu Âu đối với hạ tầng ngân hàng sinh học tiên tiến.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý máu thông minh U-Blood thể hiện bước chuyển từ lưu trữ lạnh truyền thống sang quản lý chuỗi cung ứng máu kết nối theo thời gian thực. Giải pháp này được thiết kế nhằm giảm lãng phí, cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ quy trình truyền máu 24/7, phù hợp với xu hướng ngày càng tăng của Châu Âu chú trọng vào an toàn, số hóa và các sáng kiến chăm sóc sức khỏe không lãng phí.

Sự công nhận từ khách hàng châu Âu và sự đồng nhất thương hiệu

Hội nghị cũng giới thiệu các câu chuyện thành công từ bốn đối tác Châu Âu đại diện cho Đức, Slovenia, Pháp và Đan Mạch, qua đó nêu bật sự xác nhận mạnh mẽ tại địa phương đối với các giải pháp của Haier Biomedical. Tại Pháp, một đối tác lâu năm đã giới thiệu tủ an toàn sinh học được phát triển chung phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp, với hơn 230 thiết bị đã được triển khai cho hơn 100 khách hàng. Tại Đan Mạch, đối tác của Haier Biomedical đã chia sẻ thành công của tủ đông nhiệt độ siêu thấp thông qua các gói thầu công khai và việc mở rộng liên tục sang các danh mục sản phẩm bổ sung. Tại Slovenia, các dự án lắp đặt quy mô lớn trong ngành dược phẩm đã củng cố năng lực của Công ty trong việc quản lý các dự án phức tạp với nhiều thiết bị. Các đối tác từ khu vực Trung Âu cũng nhấn mạnh độ tin cậy, tuân thủ quy định và dịch vụ hậu mãi là những yếu tố khác biệt chính.

Tăng trưởng quốc tế mạnh mẽ trong năm 2025

Sự hiện diện ngày càng mở rộng của Haier Biomedical tại châu Âu được hỗ trợ bởi kết quả tài chính vững chắc. Năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu vượt 2,3 tỷ nhân dân tệ, trong đó doanh thu quốc tế đạt 840 triệu nhân dân tệ, chiếm hơn 36% tổng doanh thu và phản ánh quá trình mở rộng toàn cầu liên tục.

Khu vực Châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, đóng góp một phần lớn vào tổng mức tăng trưởng doanh thu quốc tế. Các giải pháp dựa trên AI và tự động hóa của công ty đóng góp khoảng 15% tổng doanh thu năm 2025, điều này báo hiệu quá trình chuyển đổi định hướng công nghệ đang được đẩy nhanh. Những kết quả này phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn từ xuất khẩu thiết bị sang cung cấp giải pháp địa phương hóa, được hỗ trợ bởi các đội ngũ khu vực và cácg chứng nhận tại hơn 18 quốc gia.

Khi Hội nghị Đối tác Châu Âu kết thúc, Haier Biomedical tái khẳng định cam kết tăng cường hoạt động địa phương hóa, mở rộng các giải pháp tự động hóa và khoa học sự sống, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng hợp tác cùng các đối tác. Thông qua sự kết hợp giữa năng lực đổi mới toàn cầu và triển khai tại địa phương ở châu Âu, Công ty đặt mục tiêu củng cố hơn nữa vị thế là nhà cung cấp giải pháp khoa học sự sống đáng tin cậy trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

