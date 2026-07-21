Haier Biomedical présente sa plateforme numérique de gestion du sang lors du congrès de l'ISBT 2026 et marque ainsi une nouvelle étape dans sa transition d'un simple fournisseur d'équipements à un partenaire de solutions complètes sur l'ensemble du processus

Favoriser la transformation numérique en matière de gestion du sang pour les centres de collecte de plasma, les hôpitaux et les banques de sang

KUALA LUMPUR, Malaisie, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA : 688139) a participé au congrès de l'ISBT 2026 à Kuala Lumpur, où elle a présenté sa gamme de produits sanguins et ses solutions intégrées de gestion des flux de travail destinées au marché mondial de la transfusion. Cette participation souligne le leadership de la société en approvisionnement de solutions intelligentes de sécurité transfusionnelle et de gestion, basées sur la technologie de l'Internet des objets (IoT).

Automation Solution Specialist Daniele Pericolini presented the deployment of Haier Biomedical’s R-Series Automated Blood Management Refrigerator at the New Arcispedale Sant’Anna Hospital in Ferrara, Italy.

Lors de ce congrès, Haier Biomedical a poursuivi sa transformation, passant du statut de fournisseur d'équipements à celui de fournisseur de solutions complètes sur l'ensemble du processus. La société a ainsi dévoilé une solution intégrée de gestion du sang couvrant l'ensemble du flux de travail, du prélèvement sanguin et du traitement des composants au stockage à basse température, au transport intelligent et à l'application clinique.

La société a mis en avant ses équipements phares, notamment le système d'aphérèse plasmatique certifié conforme au règlement européen MDR, un séparateur automatique de composants sanguins, un congélateur à contact direct pour le plasma et un réfrigérateur à gestion automatique du sang, ainsi que des solutions intégrées adaptées aux centres de collecte de plasma, aux hôpitaux et aux banques de sang, apportant ainsi un soutien solide au développement de haute qualité de l'industrie régionale du plasma.

Daniele Pericolini, spécialiste des solutions d'automatisation, a présenté la mise en place du réfrigérateur à gestion automatique du sang de la série R de Haier Biomedical au nouvel hôpital Arcispedale Sant'Anna de Ferrare, en Italie. L'hôpital est passé d'un système de dossiers papier et de suivi manuel à des réfrigérateurs à gestion automatique du sang de la série HXC équipés de la technologie RFID. La modernisation numérique permet de localiser instantanément les poches de sang, de soumettre des demandes depuis le chevet du patient et d'effectuer des tests de compatibilité électroniques, ce qui réduit le temps de récupération à moins d'une minute. Grâce à ses tiroirs sécurisés, à la stérilisation à l'ozone, à la gestion automatique des stocks et aux alarmes, le système garantit une traçabilité complète, zéro erreur, une réduction des déchets et une charge de travail allégée pour le personnel. Haier Biomedical est la seule société à proposer des étiquettes RFID avec une intégration personnalisée.

Zhou Weidong, chef de produit chez Blood Chain, a présenté deux autres déploiements : la banque de sang brésilienne HemoRio et l'Asia Pacific Medical Center aux Philippines, où le réfrigérateur intelligent a garanti un suivi numérique complet dès le premier jour, sans logiciel supplémentaire.

Au-delà du séminaire, Haier Biomedical a présenté un écosystème complet de produits couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion du sang, ainsi qu'une offre de services complète adaptée à de multiples scénarios dans l'industrie du sang. Il convient notamment de souligner que sa solution numérique de gestion du sang, qui repose sur une architecture combinant IA, automatisation et Internet des objets (IoT), garantit un suivi en temps réel et une traçabilité complète tout au long du processus intégral, depuis le prélèvement et le traitement jusqu'au stockage et à l'utilisation clinique. Cette solution enrichit l'écosystème des applications de produit dans tous les segments de l'industrie de la transfusion et favorise la transition d'une gestion centralisée traditionnelle du sang vers des flux de travail décentralisés et connectés numériquement.

Alors que l'industrie mondiale de la gestion du sang évolue vers des systèmes intelligents, traçables et décentralisés, Haier Biomedical renforce son leadership dans les sciences de la vie et la santé numérique. Grâce à ses solutions « U-Blood » déjà opérationnelles dans des dizaines de pays et de régions, notamment en Allemagne, en Italie, en Thaïlande, aux Philippines, au Maroc, au Brésil, en Zambie et au Kenya, Haier Biomedical stimule un développement durable et de haute qualité dans le secteur de la transfusion sanguine, ouvrant la voie à un avenir où la gestion intelligente du sang contribuera à améliorer la santé et le bien-être de l'humanité.

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