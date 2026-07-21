Haier Biomedical เปิดตัวแพลตฟอร์มบริหารจัดการโลหิตดิจิทัลในงาน ISBT Congress 2026 เดินหน้าเปลี่ยนผ่านจากผู้ให้บริการอุปกรณ์สู่พันธมิตรด้านโซลูชันแบบครบวงจรทั้งกระบวนการ
News provided byHaier Biomedical
21 Jul, 2026, 19:46 CST
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านการบริหารจัดการโลหิตสู่ระบบดิจิทัลให้แก่ศูนย์เก็บพลาสมา โรงพยาบาล และศูนย์บริการโลหิต
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 21 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) เข้าร่วมงาน ISBT Congress 2026 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านโลหิตและโซลูชันกระบวนการทำงานแบบบูรณาการให้แก่ตลาดเวชศาสตร์การให้เลือดระดับโลก การเข้าร่วมงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในการส่งมอบโซลูชันอัจฉริยะด้านความปลอดภัยของโลหิตและการบริหารจัดการอัจฉริยะ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
ภายในงานประชุม Haier Biomedical ยังได้เร่งเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์ สู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการ โดยเปิดตัวโซลูชันการบริหารจัดการโลหิตแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่การเก็บโลหิต การแยกส่วนประกอบของโลหิต การจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำ การขนส่งอัจฉริยะ ไปจนถึงการนำไปใช้ทางคลินิก
บริษัทได้นำเสนออุปกรณ์หลัก ได้แก่ ระบบแยกพลาสมาด้วยวิธีอะเฟอเรซิส (Plasma Apheresis System) ที่ได้รับการรับรองตามข้อกำหนด EU MDR, เครื่องแยกส่วนประกอบของโลหิตอัตโนมัติ (Automatic Blood Component Separator), เครื่องแช่แข็งพลาสมาแบบลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว (Plasma Contact Shock Freezer) และตู้เย็นจัดเก็บและบริหารจัดการโลหิตอัตโนมัติ (Automated Blood Management Refrigerator) พร้อมทั้งโซลูชันแบบบูรณาการที่ออกแบบขึ้นสำหรับสถานีเก็บพลาสมา โรงพยาบาล และศูนย์บริการโลหิต เพื่อให้การสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสมาอย่างมีคุณภาพสูงในภูมิภาค
คุณ Daniele Pericolini ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันระบบอัตโนมัติ ได้นำเสนอการติดตั้งใช้งานตู้เย็นบริหารจัดการโลหิตอัตโนมัติรุ่น R-Series ของ Haier Biomedical ที่โรงพยาบาล New Arcispedale Sant'Anna เมืองเฟอร์รารา ประเทศอิตาลี โดยโรงพยาบาลแห่งนี้ได้เปลี่ยนจากการใช้บันทึกข้อมูลบนกระดาษและการติดตามด้วยตนเอง ไปใช้ตู้เย็นบริหารจัดการโลหิตอัตโนมัติรุ่น HXC-Series ที่รองรับเทคโนโลยี RFID การยกระดับสู่ระบบดิจิทัลนี้ช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งถุงเลือดได้ทันที รองรับการร้องขอเลือดจากข้างเตียงผู้ป่วย (bedside request) และการตรวจสอบความเข้ากันได้ของเลือดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic cross-matching) ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาและนำถุงเลือดออกมาใช้งานให้ลดลงเหลือน้อยกว่า 1 นาที นอกจากนี้ ระบบยังมาพร้อมลิ้นชักนิรภัย ระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซน การตรวจนับสต็อกอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือน ช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการ ลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์ ลดการสูญเสียของโลหิต และลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ Haier Biomedical เป็นบริษัทเพียงรายเดียวที่สามารถนำเสนอแท็ก RFID พร้อมการบูรณาการระบบที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
คุณ Zhou Weidong ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ด้านระบบบริหารจัดการโลหิต (Blood Chain Product) ได้นำเสนอกรณีการติดตั้งระบบเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเลือด HemoRio ในประเทศบราซิล และ Asia Pacific Medical Center ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งตู้จัดเก็บโลหิตอัจฉริยะดังกล่าวช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลแบบดิจิทัลได้ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
นอกเหนือจากการสัมมนาแล้ว Haier Biomedical ยังจัดแสดงระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของการบริหารจัดการโลหิต พร้อมทั้งศักยภาพด้านการให้บริการแบบครบวงจรที่รองรับการใช้งานในหลากหลายสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซลูชันการบริหารจัดการโลหิตดิจิทัลของบริษัท ซึ่งสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมที่ผสานเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติ และ IoT ช่วยให้สามารถติดตามตรวจสอบแบบเรียลไทม์และตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเก็บโลหิต การแปรรูป การจัดเก็บ ไปจนถึงการนำเลือดไปใช้ทางคลินิก ทั้งยังช่วยยกระดับระบบนิเวศการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเวชศาสตร์การให้เลือด และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบการบริหารจัดการโลหิตแบบรวมศูนย์ในอดีต ไปสู่กระบวนการทำงานแบบกระจายศูนย์ที่เชื่อมต่อกันด้วยระบบดิจิทัล
ในขณะที่อุตสาหกรรมการบริหารจัดการโลหิตทั่วโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบที่มีความอัจฉริยะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และทำงานในรูปแบบกระจายศูนย์มากยิ่งขึ้น Haier Biomedical เดินหน้าเสริมสร้างความเป็นผู้นำในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยโซลูชัน U-Blood ของบริษัทได้ถูกนำไปใช้งานจริงแล้วในหลายสิบประเทศและภูมิภาค รวมถึงเยอรมนี อิตาลี ไทย ฟิลิปปินส์ โมร็อกโก บราซิล แซมเบีย และเคนยา ทั้งนี้ Haier Biomedical ยังคงขับเคลื่อนการพัฒนาภาคส่วนเวชศาสตร์การให้เลือดอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพสูง พร้อมมุ่งสู่อนาคตที่การบริหารจัดการโลหิตอัจฉริยะจะมีส่วนช่วยยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก
SOURCE Haier Biomedical
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