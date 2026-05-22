Haier phối hợp cùng Cục Giáo dục Thể chất khởi động giải đấu 'DPE x Haier CUP 2026'

Khơi dậy tài năng bóng đá trẻ Thái Lan, thúc đẩy tầm nhìn Nhà thông minh x Cuộc sống thông minh thông qua sự kết hợp giữa công nghệ, thể thao và phong cách sống

BANGKOK, ngày 22 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Haier, doanh nghiệp Nhà thông minh số 1 thế giới và thương hiệu thiết bị gia dụng cỡ lớn số 1 thế giới trong 17 năm liên tiếp, đang thúc đẩy chiến lược "Từ Nhà thông minh đến Cuộc sống thông minh" tại Thái Lan thông qua sức mạnh của thể thao. Cùng với việc công bố hợp tác với Cục Giáo dục Thể chất, Haier chính thức ra mắt giải đấu "DPE x Haier CUP 2026", giải bóng đá trẻ và phong trào quy mô toàn quốc đầu tiên của Thái Lan dành cho các cầu thủ dưới 16 tuổi. Sáng kiến này hướng đến mục tiêu khai phá tiềm năng của các cầu thủ trẻ Thái Lan và truyền cảm hứng để thế hệ tiếp theo theo đuổi ước mơ trong lĩnh vực thể thao.

Ông Dong Jianping, Chủ tịch Haier Electrical Appliances (Thailand) Co., Ltd., cho biết: "Người tiêu dùng ngày nay ngày càng coi trọng cuộc sống thông minh trên nhiều phương diện. Khái niệm thông minh ngày nay không chỉ giới hạn trong công nghệ mà còn mở rộng sang phong cách sống, tư duy và cách con người sinh hoạt. Thể thao đã trở thành một trong những hoạt động quan trọng nhận được sự quan tâm nhiều hơn của thế hệ trẻ, bởi nó không chỉ là thi đấu mà còn kết nối chặt chẽ với sức khỏe, xây dựng cộng đồng và truyền cảm hứng cho cuộc sống".

"Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển từ Nhà thông minh sang Cuộc sống thông minh của Haier, mang đến những trải nghiệm thông minh trên nhiều phương diện cho người tiêu dùng. Đặc biệt, Haier luôn cam kết đồng hành cùng các hoạt động thể thao, tổ chức các sự kiện như giải chạy mini-marathon Haier Run và giải cầu lông Haier Cup. Công ty cũng đóng vai trò là nhà tài trợ chính của nhiều giải quần vợt quốc tế lớn như Australian Open và Roland-Garros, cũng như là đối tác toàn cầu chính thức của Liverpool FC và Paris Saint-Germain. Giải đấu này mở ra con đường để thanh thiếu niên Thái Lan tiến tới các giải đấu có trình độ cao hơn, đồng thời phản ánh cam kết của Haier trong việc xây dựng một hệ sinh thái thể thao bền vững tại Thái Lan".

Ông cũng cho biết công nghệ thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sự tiện lợi đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, giúp ngôi nhà hỗ trợ tốt hơn cho cả nhu cầu thư giãn lẫn sinh hoạt hằng ngày. "Haier cam kết phát triển một 'Hệ sinh thái nhà thông minh' được kết nối, liên kết liền mạch các thiết bị nhằm nâng cao khả năng sử dụng, giảm tiêu thụ năng lượng không cần thiết và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về công nghệ, giá trị, cũng như tính bền vững lâu dài".

Dựa trên hệ sinh thái thể thao của mình, Haier mở rộng sang lĩnh vực bóng đá trẻ phong trào, một trong những môn thể thao được giới trẻ trên toàn thế giới yêu thích nhất. Việc ra mắt DPE x Haier CUP 2026 đánh dấu giải bóng đá trẻ đầu tiên của Haier tại Thái Lan, mang đến cơ hội để thanh thiếu niên Thái Lan thể hiện tiềm năng, thúc đẩy lối sống năng động và góp phần phát triển bền vững cộng đồng thể thao của đất nước này.

Ông Suthon Wichairat, Phó Tổng cục trưởng Cục Giáo dục Thể chất cho biết: "Cục Giáo dục Thể chất luôn đặc biệt chú trọng phát triển thể thao thanh thiếu niên một cách liên tục bằng việc tạo ra các cơ hội tiếp cận với thể thao cho giới trẻ trên cả nước. Đặc biệt, bóng đá truyền cảm hứng năng lượng tích cực và kết nối thanh thiếu niên với xã hội cũng như cộng đồng thể thao rộng lớn hơn. Sự hợp tác với Haier Thái Lan trong việc tổ chức giải đấu này phản ánh mối quan hệ đối tác công – tư cụ thể trong phát triển hệ sinh thái thể thao, tạo ra sân chơi để thanh thiếu niên Thái Lan phát triển toàn diện kỹ năng và thể hiện tiềm năng của mình. Sáng kiến này còn hướng tới việc nâng tầm các giải đấu bóng đá trẻ tại Thái Lan lên tầm quốc tế, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững và động lực mới cho thể thao Thái Lan trong tương lai".

DPE x Haier CUP 2026 sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2026, từ vòng loại đến vòng chung kết tại Sân vận động Quốc gia (Suphachalasai Stadium) ở Bangkok. Giải đấu dự kiến thu hút hơn 10.000 người tham gia trên khắp Thái Lan, bao gồm vận động viên, phụ huynh và công chúng, qua đó thúc đẩy sự tham gia rộng rãi hơn và củng cố hệ sinh thái bóng đá phong trào.

Điểm nhấn của giải đấu là đội vô địch sẽ tham dự một giải giao hữu khu vực cùng các vận động viên trẻ đến từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines, qua đó thúc đẩy giao lưu thể thao, hiểu biết văn hóa và tình hữu nghị quốc tế. Ngoài ra, một cơ hội đặc biệt sẽ dành cho 10 cầu thủ đạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" từ vòng tứ kết trở đi, các em sẽ được mời sang Vương quốc Anh để tham quan bảo tàng và sân vận động của Liverpool, đồng thời theo dõi trực tiếp một trận đấu ở Premier League, mang đến trải nghiệm bóng đá đẳng cấp thế giới độc quyền.

Giới thiệu về Haier

Haier là tập đoàn hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị gia dụng và công nghệ nhà thông minh. Với sứ mệnh tạo ra các sản phẩm gia dụng chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu đa dạng, Haier thích ứng ngay lập tức với sự thay đổi nhanh chóng trong sở thích của người tiêu dùng tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Haier đã đứng số 1 bảng xếp hạng Thương hiệu thiết bị gia dụng cỡ lớn toàn cầu của Euromonitor International trong 17 năm liên tiếp, từ năm 2009 đến năm 2025.

Haier Thái Lan cam kết phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Thái Lan. Năm 2019, công ty bắt đầu chuyển đổi từ nhà cung cấp thiết bị gia dụng sang thương hiệu nhà thông minh hỗ trợ IoT. Haier Thái Lan đang hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu hệ sinh thái nhà thông minh hàng đầu tại Thái Lan.

SOURCE Haier