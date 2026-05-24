Haier dan Departemen Pendidikan Jasmani Thailand Gelar "DPE x Haier CUP 2026"

Dong Jianping, President, Haier Electrical Appliances (Thailand) Co., Ltd., mengatakan, "Konsumen saat ini semakin mengutamakan gaya hidup cerdas secara lebih luas. Makna smart kini tidak hanya berkaitan dengan teknologi, namun juga gaya hidup, pola pikir, dan cara seseorang menjalani kehidupan. Olahraga menjadi salah satu aktivitas yang kian diminati generasi muda, karena tidak sekadar berfokus pada kompetisi, melainkan juga berkaitan erat dengan kesehatan, pemberdayaan komunitas, dan inspirasi dalam kehidupan."

"Tren tersebut sejalan dengan strategi Haier yang terus bertransformasi dari Smart Home menuju Smart Life dengan menghadirkan pengalaman cerdas dalam berbagai aspek kehidupan. Haier selama ini aktif mendukung berbagai kegiatan olahraga, termasuk melalui ajang maraton mini Haier Run dan turnamen bulu tangkis Haier Cup. Kami juga menjadi sponsor utama dalam sejumlah turnamen tenis internasional, seperti Australian Open dan Roland-Garros, serta mitra global resmi Liverpool FC dan Paris Saint-Germain. Turnamen ini membuka jalan bagi talenta muda Thailand untuk melangkah ke level kompetisi yang lebih tinggi sekaligus mencerminkan komitmen Haier dalam membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan di Thailand."

Dong menambahkan, teknologi pintar berperan penting meningkatkan kenyamanan sekaligus efisiensi energi di rumah. "Haier berkomitmen mengembangkan 'Home Ecosystem' yang saling terhubung sehingga berbagai perangkat rumah tangga dapat bekerja secara terintegrasi. Pendekatan ini turut meningkatkan kemudahan penggunaan, mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu, serta menjawab kebutuhan konsumen dengan menyediakan teknologi yang bermanfaat dan berkelanjutan dalam jangka panjang," ujarnya.

Melanjutkan komitmennya dalam mengembangkan ekosistem olahraga, Haier kini memperluas dukungan ke sepak bola usia muda yang merupakan salah satu cabang olahraga paling populer di dunia. Ajang DPE x Haier CUP 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda pertama yang digelar Haier di Thailand. Lewat turnamen ini, Haier membuka peluang yang lebih besar bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan mereka, mendorong gaya hidup aktif, dan memperkuat pertumbuhan komunitas olahraga secara berkelanjutan.

Suthon Wichairat, Wakil Direktur Jenderal Departemen Pendidikan Jasmani Thailand, mengatakan, "Kami menaruh perhatian besar pada pengembangan olahraga usia muda dengan memperluas akses terhadap berbagai kesempatan berolahraga. Sepak bola mampu menumbuhkan energi positif sekaligus menghubungkan generasi muda dengan masyarakat dan komunitas olahraga yang lebih luas. Kolaborasi dengan Haier Thailand dalam turnamen ini mencerminkan kemitraan nyata antara sektor publik dan swasta dalam membangun ekosistem olahraga. Turnamen ini menjadi wadah bagi generasi muda Thailand untuk mengembangkan kemampuan dan menunjukkan potensi mereka secara maksimal. Ajang tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan standar kompetisi sepak bola usia muda di Thailand hingga setara dengan level internasional sekaligus mendorong pertumbuhan olahraga yang berkelanjutan di masa depan."

DPE x Haier CUP 2026 berlangsung mulai April hingga September 2026, berawal dari babak kualifikasi hingga partai final yang akan digelar di National Stadium (Suphachalasai Stadium), Bangkok. Turnamen ini akan melibatkan lebih dari 10.000 peserta dari seluruh Thailand, termasuk atlet, orang tua, dan masyarakat umum, sehingga memperkuat ekosistem sepak bola akar rumput di negara tersebut.

Sebagai daya tarik utama, tim juara akan mengikuti turnamen persahabatan tingkat regional bersama atlet muda dari Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ajang tersebut akan mempererat pertukaran olahraga, pemahaman budaya, serta persahabatan antarnegara. Selain itu, 10 pemain terbaik yang meraih penghargaan Man of the Match sejak babak perempat final akan memperoleh kesempatan khusus mengunjungi Inggris. Mereka dapat menyambangi museum dan stadion Liverpool FC serta menyaksikan langsung pertandingan Premier League Inggris.

Haier merupakan pemimpin segmen peralatan rumah tangga dan teknologi smart home di pasar global. Dengan misi menghadirkan produk bermutu tinggi yang mampu menjawab beragam kebutuhan konsumen, Haier terus beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen di lebih dari 100 negara. Haier menempati peringkat pertama dalam daftar "Global Major Appliances Brand" versi Euromonitor International selama 17 tahun berturut-turut, sejak 2009 hingga 2025.

Di Thailand, Haier mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal. Sejak 2019, Haier mulai bertransformasi dari produsen peralatan rumah tangga menjadi merek smart home berbasis Internet of Things (IoT). Saat ini, Haier Thailand terus memperkuat posisinya sebagai salah satu merek ekosistem smart home terdepan di negara tersebut.

