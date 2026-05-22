ไฮเออร์ x กรมพลศึกษา บูมศึกลูกหนังเยาวชน เปิดสนาม "DPE x Haier CUP 2026"
News provided byHaier
22 May, 2026, 15:21 CST
สานฝันแข้งดาวรุ่งไทยสู่เวทีระดับประเทศ จุดประกาย Smart Home x Smart Life
เชื่อมโลกเทคโนโลยี กีฬา และไลฟ์สไตล์ให้สมาร์ททุกมิติ
กรุงเทพฯ, 22 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ไฮเออร์ (ประเทศไทย) องค์กรผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ทโฮมและแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 17 ปีซ้อน เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์ Smart Home สู่ Smart Life ผ่านพลังของกีฬา ประกาศความร่วมมือกับ กรมพลศึกษา เปิดศึกแข้งเยาวชนไทย "DPE x Haier CUP 2026" การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งสร้างเวทีแห่งโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจสู่เส้นทางกีฬาในอนาคต ตอกย้ำวิสัยทัศน์การก้าวสู่ AI Lifestyle Brand ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับทุกมิติของการใช้ชีวิต ทั้งสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และคอมมูนิตี้แห่งพลังบวกอย่างลงตัว
มร. ต่ง เจี้ยนผิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความ 'สมาร์ท' ในหลากหลายมิติมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงไลฟ์สไตล์ วิธีคิด และการใช้ชีวิตที่สะท้อนถึงสุขภาพ และความสมดุลของคุณภาพชีวิตในระยะยาว โดยกีฬาได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากขึ้น ซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์แค่เรื่องการแข่งขัน แต่ยังเชื่อมโยงกับทั้งสุขภาพ คอมมูนิตี้ และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต แนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับทิศทางของไฮเออร์ในการต่อยอดจาก Smart Home สู่ Smart Life ที่สร้างประสบการณ์ความสมาร์ทให้กับผู้บริโภคในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ของไฮเออร์ เช่น กิจกรรมงานวิ่งมินิมาราธอน Haier Run การแข่งขันแบดมินตัน Haier Cup รวมถึงการเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันเทนนิส Australia open และ French open รวมถึงการสโมสรฟุตบอลระดับโลกอย่างลิเวอร์พูล และปารีแซ็ง แฌร์แม็ง ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับสูง แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไฮเออร์ในการร่วมสร้าง Sports Ecosystem ที่เติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย"
จากความสำเร็จดังกล่าว ในปีนี้ไฮเออร์จึงต่อยอด Sports Ecosystem สู่กีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมระดับโลกและได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยปัจจุบันเทรนด์จากวงการกีฬาโลก ยังสะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลกำลังก้าวจากกีฬาแข่งขันสู่ Lifestyle Platform ที่เชื่อมโยงทั้งสุขภาพ ความบันเทิง และคอมมูนิตี้เข้าด้วยกัน การจัดการแข่งขัน 'DPE x Haier CUP 2026' การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ พร้อมส่งเสริม Active Lifestyle และ Sports Community ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย"
ด้าน นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า "กรมพลศึกษา ให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างโอกาสทางกีฬาให้เข้าถึงเยาวชนทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมกีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต และทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่ ทั้งด้านวินัย ความรับผิดชอบ
การทำงานเป็นทีม และการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลซึ่งถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงและมีบทบาทสำคัญในการสร้างพลังบวก รวมถึงการเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เข้ากับสังคมและคอมมูนิตี้กีฬา ความร่วมมือกับไฮเออร์ ประเทศไทย ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมพัฒนา ecosystem ด้านกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ พร้อมยกระดับมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทยสู่ระดับสากล และร่วมสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้วงการกีฬาไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต"
สำหรับโครงการ "DPE x Haier CUP 2026 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี" จะจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2569 การแข่งขันจะดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือก ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ กรมพลศึกษา คลองหก จังหวัดปทุมธานี จนถึงรอบ 16 ทีมสุดท้าย ส่วนการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้น ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย)กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น พร้อมตั้งเป้าสร้างการมีส่วนร่วมจากนักกีฬา ผู้ปกครอง และประชาชนรวมกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ไฮไลต์สำคัญของโครงการยังรวมถึงโอกาสพิเศษสำหรับนักกีฬา Man of the Match จำนวน 7 คน จากการแข่งรอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่จะได้เดินทางเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และสนามกีฬาของ Liverpool F.C. ณ เมือง Liverpool ประเทศอังกฤษ พร้อมสัมผัสประสบการณ์เข้าชมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกแบบใกล้ชิดอีกด้วย
