Haier x Jabatan Pendidikan Jasmani Mulakan 'DPE x Haier CUP 2026'

Memperkasakan Bakat Bola Sepak Muda Thailand, Memacu Visi Rumah Pintar x Kehidupan Pintar Melalui Gabungan Teknologi, Sukan dan Gaya Hidup

BANGKOK, 23 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Haier, perusahaan Rumah Pintar No.1 dunia dan jenama peralatan utama No.1 dunia selama 17 tahun berturut-turut, memajukan strategi "Rumah Pintar kepada Kehidupan Pintar" di Thailand menerusi kuasa sukan. Menerusi pengumuman kerjasama yang dijalin bersama Jabatan Pendidikan Jasmani, Haier melancarkan secara rasmi "DPE x Haier CUP 2026", kejohanan bola sepak belia dan awam seluruh negara pertama di Thailand untuk pemain bawah 16 tahun. Inisiatif itu bertujuan untuk menonjolkan potensi pemain bola sepak muda Thailand dan memberi inspirasi kepada generasi akan datang untuk mengejar impian mereka dalam bidang sukan.

Encik Dong Jianping, Presiden Haier Electrical Appliances (Thailand) Co., Ltd., berkata, "Pengguna hari ini semakin menghargai kehidupan pintar dalam pelbagai dimensi. Ciri pintar pada hari ini melangkaui sekadar teknologi kepada gaya hidup, pola fikir dan cara hidup manusia. Sukan telah menjadi salah satu aktiviti utama yang semakin mendapat minat yang lebih tinggi dalam kalangan generasi baharu kerana ia lebih daripada sekadar pertandingan dan berkait rapat dengan kesihatan, pembinaan komuniti dan inspirasi kehidupan."

"Hal ini benar-benar sejajar dengan strategi Haier untuk berkembang daripada Rumah Pintar kepada Kehidupan Pintar, dengan menyediakan pengalaman pintar merentas pelbagai dimensi kepada pengguna. Khususnya, Haier komited terhadap penglibatan dalam sukan menerusi penganjuran acara termasuk mini-maraton Haier Run dan kejohanan badminton Haier Cup. Syarikat juga bertindak sebagai penaja utama bagi kejohanan tenis antarabangsa utama termasuk Terbuka Australia dan Roland-Garros, selain menjadi rakan global rasmi Liverpool FC dan Paris Saint-Germain. Kejohanan ini menyediakan laluan kepada pertandingan di peringkat lebih tinggi untuk belia Thailand dan mencerminkan komitmen Haier dalam membina ekosistem sukan yang mampan di Thailand."

Beliau menambah bahawa teknologi pintar memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemudahan sambil meningkatkan kecekapan tenaga, sekali gus membolehkan rumah memberi sokongan yang lebih baik untuk berehat dan juga menjalani kehidupan harian. "Haier komited membangunkan 'Home Ecosystem' ('Ekosistem Rumah') terhubung yang menyambungkan peralatan dengan lancar bagi meningkatkan kebolehgunaan, mengurangkan penggunaan tenaga yang tidak perlu dan bertindak balas kepada permintaan pengguna terhadap teknologi, nilai dan kemampanan jangka panjang."

Lanjutan daripada ekosistem sukannya, Haier berkembang kepada sukan bola sepak belia akar umbi, salah satu sukan paling popular di dunia dalam kalangan generasi muda. Pelancaran DPE x Haier CUP 2026 menandakan kejohanan bola sepak belia pertama Haier di Thailand, sekali gus memperluas peluang kepada belia Thailand untuk menonjolkan potensi mereka, menggalakkan gaya hidup aktif dan memupuk pertumbuhan mampan dalam komuniti sukan Thailand.

Encik Suthon Wichairat, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Jasmani berkata, "Jabatan Pendidikan Jasmani memberi penekanan tinggi terhadap pembangunan sukan belia yang berterusan dengan mewujudkan akses lebih luas kepada peluang sukan untuk golongan muda di seluruh negara. Khususnya, bola sepak memberi inspirasi kepada tenaga positif dan menghubungkan belia dengan masyarakat serta komuniti sukan yang lebih luas. Kerjasama dengan Haier Thailand dalam menganjurkan kejohanan ini mencerminkan kerjasama awam-swasta yang konkrit dalam membangunkan sebuah ekosistem sukan, dengan menyediakan platform untuk belia Thailand membangunkan sepenuhnya kemahiran dan menonjolkan potensi mereka. Ia juga bertujuan untuk meningkatkan standard pertandingan bola sepak belia di Thailand ke peringkat antarabangsa, sambil memacu pertumbuhan mampan dan momentum baharu demi masa depan sukan Thailand."

DPE x Haier CUP 2026 akan berlangsung dari April hingga September 2026, bermula daripada pusingan kelayakan hingga ke peringkat akhir di Stadium Nasional (Stadium Suphachalasai) di Bangkok. Kejohanan itu dijangka melibatkan lebih 10,000 peserta di seluruh Thailand termasuk atlet, ibu bapa dan orang awam, sekali gus memupuk penyertaan yang lebih meluas dan memperkukuh ekosistem bola sepak akar umbi.

Sebagai sorotan, pasukan juara akan bertanding dalam kejohanan persahabatan serantau bersama atlet muda dari Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Filipina, bagi menggalakkan pertukaran sukan, pemahaman budaya dan persahabatan antarabangsa. Selain itu, satu peluang istimewa akan diberikan kepada 10 pemain "Man of the Match" daripada peringkat suku akhir, yang akan diundang ke United Kingdom untuk melawat muzium dan stadium Liverpool, serta menyaksikan perlawanan Liga Perdana secara langsung, sekali gus menawarkan pengalaman bola sepak bertaraf dunia yang eksklusif.

Latar Belakang Haier

Haier ialah peneraju global bagi peralatan rumah dan teknologi rumah pintar. Dengan misi untuk mencipta peralatan rumah berkualiti tinggi bagi memenuhi pelbagai keperluan, Haier pantas menyesuaikan diri dengan perubahan pesat keutamaan pengguna di lebih 100 negara seluruh dunia. Haier menduduki kedudukan No.1 dalam penarafan Global Major Appliances Brand oleh Euromonitor International selama 17 tahun berturut-turut, dari 2009 hingga 2025.

Haier Thailand berdedikasi membangunkan produk dan perkhidmatan yang disesuaikan untuk pengguna Thailand. Pada 2019, syarikat mula beralih daripada penyedia peralatan rumah kepada jenama rumah pintar berdaya IoT. Haier Thailand sedang membina kedudukannya untuk menjadi jenama ekosistem rumah pintar terkemuka di Thailand.

SOURCE Haier