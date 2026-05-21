Haier ký thỏa thuận tài trợ 4 năm với Al Ahly FC, trở thành nhà tài trợ chính thứ hai của câu lạc bộ

Haier mở rộng chiến lược thể thao "Play with the Number Ones" (tạm dịch: Đồng hành cùng những tên tuổi hàng đầu) sang Châu Phi, thúc đẩy phát triển chất lượng cao tại Ai Cập và toàn châu lục thông qua đổi mới sáng tạo và sự gắn kết sâu rộng với địa phương

CAIRO, ngày 21 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Haier, thương hiệu thiết bị gia dụng lớn số 1 thế giới trong 17 năm liên tiếp theo xếp hạng của Euromonitor International , đã ký thỏa thuận tài trợ kéo dài bốn năm với Al Ahly FC, câu lạc bộ giàu thành tích và mang tính biểu tượng nhất của Ai Cập trong lịch sử bóng đá châu Phi với kỷ lục 12 chức vô địch CAF Champions League. Theo thỏa thuận, Haier sẽ trở thành nhà tài trợ chính thứ hai của câu lạc bộ, với các quyền nhận diện thương hiệu nổi bật bao gồm xuất hiện logo Haier trên áo đấu chính thức của đội một Al Ahly. Quan hệ hợp tác này đánh dấu lần đầu tiên chiến lược thể thao toàn cầu "Play with the Number Ones" của Haier được mở rộng sang Châu Phi.

Haier Signs Four-Year Sponsorship with Al Ahly FC, Becoming the Club's Second Main Sponsor Haier Extends “Play with the Number Ones” Sports Strategy to Africa, Driving High-Quality Development in Egypt and Across the Continent Through Innovation and Deep Local Engagement

"Quan hệ hợp tác giữa chúng tôi với Al Ahly FC vượt xa khuôn khổ của một thỏa thuận tài trợ đơn thuần. Đây là sự hợp tác giữa hai tổ chức hàng đầu cùng chia sẻ di sản thành công, khát vọng, tinh thần đổi mới và sự xuất sắc", Li Dapeng, Tổng Giám đốc Khu vực Trung Đông và châu Phi (MEA) của Haier cho biết. "Al Ahly đại diện cho niềm đam mê và nguồn cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ tại Ai Cập, Châu Phi và Trung Đông, và chúng tôi tự hào trở thành một phần của hành trình đầy dấu ấn này. Thông qua mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi hướng tới mục tiêu tăng cường kết nối với người tiêu dùng Ai Cập, đồng thời đưa công nghệ, thể thao và cuộc sống thông minh hội tụ dưới một tầm nhìn chung".

Mahmoud El Khatib, Chủ tịch Al Ahly FC, phát biểu: "Chúng tôi vui mừng chào đón Haier trở thành một trong những nhà tài trợ chính của Al Ahly trong một hợp tác phản ánh khả năng liên tục thu hút các thương hiệu toàn cầu hàng đầu của câu lạc bộ. Haier là một trong những công ty công nghệ và thiết bị gia dụng uy tín nhất thế giới, và chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ tạo ra giá trị đáng kể cho cả hai bên, đồng thời hỗ trợ các kế hoạch phát triển đầy tham vọng của câu lạc bộ trong tương lai cũng như nâng cao trải nghiệm tổng thể cho người hâm mộ Al Ahly".

Hoạt động tài trợ này phù hợp với chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất và kinh doanh đang diễn ra của Haier tại Ai Cập. Tổ hợp Công nghiệp Haier Ai Cập tại Thành phố ngày 10 tháng Ramadan (10th of Ramadan City) là tổ hợp công nghiệp đầu tiên của công ty tại Châu Phi, có diện tích hơn 200.000 mét vuông với tổng vốn đầu tư 185 triệu USD. Giai đoạn một, bao gồm các dây chuyền sản xuất điều hòa không khí, tivi và máy giặt, đã đạt công suất vượt 900.000 sản phẩm. Giai đoạn hai, tập trung vào các sản phẩm điện lạnh, đã được khởi công vào tháng 9 năm 2024 và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2026. Haier cũng đi vào lịch sử khi trở thành doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên tại Ai Cập được cấp Golden License, qua đó trở thành hình mẫu tiêu biểu cho các nhà đầu tư quốc tế tại quốc gia này.

Haier đã đạt được những bước tiến đáng kể trong phân khúc cao cấp với các sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhu cầu địa phương. Để thích ứng với điều kiện nắng nóng khắc nghiệt tại Ai Cập, Haier đã phát triển các máy nén tiêu chuẩn T3 có khả năng vận hành ổn định ở nhiệt độ lên tới 53°C, hệ thống Inverter được thiết kế phù hợp với lưới điện địa phương và các mẫu AI ECO giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng tới 60%. Dưới sự thúc đẩy của Haier, thị trường điều hòa không khí Ai Cập đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang công nghệ Inverter, trong đó Haier hiện nắm giữ 35% thị phần trong phân khúc điều hòa Inverter tại Ai Cập. Năm 2024, Haier khai trương trung tâm dịch vụ thương hiệu tại Nasr City, Cairo, cung cấp trải nghiệm sản phẩm đầy đủ các ngành hàng cùng dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đến năm 2026, Haier đã thâm nhập vào Massmart, chuỗi bán lẻ lớn nhất Nam Phi, tiếp tục mở rộng hiện diện trên khắp Châu Phi.

Chiến lược thể thao "Play with the Number Ones" của Haier kết hợp thương hiệu với các câu lạc bộ, liên đoàn và sự kiện thể thao quốc tế hàng đầu trên toàn thế giới. Trong lĩnh vực bóng đá, Haier gần đây đã công bố các quan hệ đối tác với Liverpool FC và Paris Saint-Germain, đồng thời hợp tác với LALIGA, Liga Portugal và Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Maroc. Danh mục hợp tác của Haier không chỉ giới hạn trong bóng đá mà còn mở rộng sang quần vợt thông qua giải Roland-Garros tại Pháp và môn cricket trên khắp khu vực Nam Á. Mỗi mối quan hệ đối tác đều được thiết kế nhằm đưa các đổi mới thông minh đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua ngôn ngữ chung là thể thao.

Bên lề lễ ký kết, Haier cũng ra mắt danh mục sản phẩm dành cho thị trường Ai Cập năm 2026, giới thiệu những cải tiến mới nhất của hãng trong các lĩnh vực máy giặt, giải pháp làm mát, tivi và hệ thống điều hòa không khí thương mại.

Giới thiệu về Haier Group

Được thành lập vào năm 1984, Haier Group là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các giải pháp chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống, với sứ mệnh "Sáng tạo nhiều hơn, nhiều khả năng hơn". Công ty đã thiết lập 10 trung tâm R&D, 35 khu công nghiệp và 173 trung tâm sản xuất, đạt doanh thu toàn cầu 59,8 tỷ USD năm 2025. Haier được xếp hạng trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu của Kantar BrandZ suốt 8 năm liên tiếp. Ngoài ra, Haier đã giữ vị trí số 1 trong danh sách Thương hiệu thiết bị gia dụng lớn toàn cầu của Euromonitor trong 17 năm liên tiếp. Haier có 8 công ty niêm yết, trong đó công ty con Haier Smart Home được vinh danh trong Fortune Global 500 và Fortune World's Most Admired Companies (Danh sách những công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới của Fortune).

