웨강아오 대만구와 아시아 제약산업의 새로운 기회 육성

상하이, 2026년 7월 21일 /PRNewswire/ -- 2026년 6월 전례 없는 업계 전문가들의 모임을 맞이하고 제약 공급망 전반에 걸쳐 중요한 연결을 촉진한 CPHI & PMEC 차이나(CPHI & PMEC China)의 획기적인 성공에 이어, 이제 관심이 중국 남부로 이동하고 있다. 이 성장세를 바탕으로 CPHI & PMEC 선전 2026(CPHI & PMEC Shenzhen 2026)이 2026년 9월 16일부터 18일까지 선전컨벤션전시센터(Shenzhen Convention & Exhibition Center, SZCEC)에서 개최되어 중국 남부의 핵심 제약 시장에 대한 접근 수요 증가에 대응할 예정이다.

CPHI & PMEC Shenzhen (PRNewsfoto/CPHI & PMEC Shenzhen 2026)

광둥-홍콩-마카오 웨강아오 대만구(Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area)로의 핵심 관문으로서 선전은 제약 혁신의 미래를 이끌어갈 독보적인 위치를 차지하고 있다. 이 지역의 보건 산업 GDP는 2028년까지 2조 위안을 넘어설 것으로 예상되며 2030년까지 2조 5000억에서 3조 위안에 도달할 것으로 전망되어 성장과 협력을 위한 비할 데 없는 기회를 제공한다. 이러한 막대한 시장 잠재력에 힘입어 CPHI & PMEC 선전 2026은 더욱 다양하고 영향력 있는 제약 구매자 대표단을 유치할 준비가 되어 있으며, 신중하게 선정된 800개 이상의 출품업체와 국내외 시장에서 온 1만 5000명 이상의 전문 방문객을 주최할 예정이다.

이러한 시장 수요에 맞춰 CPHI & PMEC 선전 2026은 제약 원료, 부형제, 바이오테크, AI 기술 및 위탁 서비스, 완제 제형, 천연 공급, 미용 및 화장품 공급망, 포장 및 약물 공급망, 제약 기계, 실험실 장비 및 설비, 클린 기술 등을 포함한 포괄적인 범위의 제약 제품 및 서비스를 선보인다.

소싱 역량을 더욱 강화하기 위해 2026년 전시장은 시장 접근을 가속화하도록 설계된 4개의 전략적 신규 구역을 도입하며, 여기에는 바이오테크 구역, AI 기술 및 위탁 서비스 구역, 스마트 제조 구역, 매우 역동적인 미용 및 화장품 공급망 구역이 포함된다.

전시회와 함께 20개 이상의 고위급 콘퍼런스와 활동들이 규제 당국, 학계 전문가, 업계 리더들을 모아 정책 발전, 기술 혁신, 시장 트렌드에 대한 포괄적인 통찰을 제공할 예정이다. 전략적 비즈니스 연결을 촉진하기 위해 이 행사는 자격을 갖춘 국제 구매자들을 현지 공급업체들과 연결하도록 설계된 호스트 바이어 프로그램을 제공하여 효율적인 소싱 논의를 가능하게 하고 장기적인 파트너십을 육성한다.

선도적인 혁신 허브로서 선전의 전략적 위치를 활용하여 CPHI & PMEC 선전 2026은 중국 남부의 제약 발전을 위한 필수적인 플랫폼을 제공한다.

무료 배지 등록:

https://reg.cphi-china.cn/en/user/register

행사에 대한 자세한 정보:

https://www.cphi.com/china/en-gb/home.html

문의처: [email protected]

SOURCE CPHI & PMEC Shenzhen 2026