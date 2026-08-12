KuCoin Perkuat Ekosistem RWA lewat Ondo Tokenized Stocks di KuCoin Alpha

Melalui KuCoin Alpha, pengguna dapat membeli dan memperdagangkan saham tokenisasi Ondo menggunakan dana yang tersimpan di akun KuCoin. Pengguna juga tidak perlu berpindah ke dompet digital lain atau aplikasi onchain eksternal. Integrasi tersebut menyederhanakan akses ke produk keuangan konvensional yang tersedia secara onchain (TradFi), serta mempertahankan fleksibilitas dan efisiensi teknologi blockchain. Pada tahap awal, pilihan produk mencakup ETF broad-market serta saham perusahaan terkemuka di sektor teknologi, semikonduktor, dan keuangan digital. Beberapa di antaranya, SPYon, NVDAon, MUon, SNDKon, dan CRCLon.

Integrasi ini melanjutkan langkah KuCoin sebelumnya yang menghadirkan saham tokenisasi Ondo di KuCoin Web3 Wallet. Kedua layanan tersebut memberikan pilihan berbeda bagi pengguna dalam ekosistem KuCoin. KuCoin Alpha menawarkan akses melalui aplikasi bursa, sementara KuCoin Web3 Wallet memberikan pengalaman self-custodial agar pengguna tetap memiliki kendali atas aset mereka. Dengan dua pilihan tersebut, pengguna dapat menentukan cara yang paling sesuai untuk menemukan, mengakses, dan mengelola aset onchain yang terkait dengan TradFi.

Ekspansi layanan ini mencerminkan perkembangan berikutnya dalam ekosistem keuangan onchain. Setelah penggunaan stablecoin berkembang secara global, aset dunia nyata yang ditokenisasi atau real-world assets (RWA) mulai muncul sebagai kategori aset baru yang didukung teknologi blockchain. Pengembangan pasar RWA tidak cukup hanya dengan menerbitkan aset dalam bentuk token. Diperlukan juga infrastruktur akses yang andal untuk menghubungkan produk, likuiditas, dan pengguna melalui layanan yang mudah digunakan dan dapat diakses secara luas.

Setelah produk TradFi semakin banyak berpindah ke ekosistem onchain, platform aset kripto juga mulai memainkan peran yang lebih luas. Platform aset kripto tidak lagi sekadar menjadi tempat untuk memperdagangkan aset individual, namun turut berkembang menjadi bagian dari infrastruktur pasar onchain global. Dengan menghadirkan saham Ondo melalui aplikasi bursa dan layanan self-custodial, KuCoin berupaya membangun akses terpadu ke berbagai aset berbasis kripto, RWA yang ditokenisasi, dan produk TradFi yang tersedia secara onchain.

Lewat integrasi ini, KuCoin berupaya membangun akses terpadu yang menghubungkan TradFi dan onchain economy yang terus berkembang pesat, serta mempermudah akses produk keuangan baru melalui platform yang telah dikenal pengguna.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang mengutamakan kepercayaan dan keamanan pengguna. KuCoin melayani lebih dari 45 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi lebih lanjut: www.kucoin.com.

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