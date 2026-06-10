Liên minh GEHPA-APAC chính thức ra mắt nhằm thúc đẩy giáo dục và y tế toàn diện, thông minh

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 9 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Với chủ đề "Cùng nhau thúc đẩy giáo dục và y tế toàn diện & thông minh", Huawei đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác Giáo dục & Y tế Khu vực APAC 2026 vào ngày 5 tháng 6, trong khuôn khổ Hội nghị Đối tác Giáo dục & Y tế Toàn cầu 2026 tại Trung Quốc. Hơn 120 khách hàng và đối tác đến từ khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã tham dự sự kiện để tìm hiểu những cơ hội phát triển mới của ngành trong kỷ nguyên AI. Trong thời gian diễn ra hội nghị, Huawei cùng các đối tác trong hệ sinh thái đã chính thức ra mắt Liên minh GEHPA-APAC, tạo ra một nền tảng mới cho hợp tác, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng chung nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi thông minh trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

The launch ceremony of Huawei GEHPA-APAC Alliance (PRNewsfoto/Huawei)

Trong bài phát biểu khai mạc, Yang Weijun, Phó Chủ tịch Huawei, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác hệ sinh thái trong việc tăng tốc quá trình chuyển đổi ngành. Ông nhấn mạnh giá trị của việc kết hợp năng lực công nghệ của Huawei với chuyên môn của các đối tác trong ngành nhằm đẩy nhanh đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh doanh trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cho biết: "Bằng cách phát huy thế mạnh của Huawei, các đối tác ISV trong hệ sinh thái và các đối tác SI tại địa phương, đồng thời tập trung vào 'AI+', chúng tôi hướng tới việc chuyển hóa các chiến lược cấp quốc gia thành các dự án thực tiễn, cùng nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu và đạt được thành công chung tại thị trường đại dương xanh của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương".

Tiếp nối tầm nhìn chiến lược của Huawei về chuyển đổi dựa trên AI trong lĩnh vực giáo dục và y tế, Sheldon Wang, Chủ tịch Khu vực Công và Chính phủ tại Huawei Châu Á - Thái Bình Dương, đã giới thiệu "Chương trình AHEAD-APAC" và nhấn mạnh: "Dựa trên 'Chương trình AHEAD-APAC của Liên minh Đối tác Giáo dục và Y tế', Huawei cùng khách hàng và các đối tác sẽ tập trung vào sáu mô hình chuẩn tiêu biểu trong các kịch bản 3+3 cấp cao. Thông qua sự hỗ trợ của các chuyên gia, các nguồn lực phát triển thương hiệu và nguồn quỹ tiếp thị, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với khách hàng và đối tác để triển khai các mô hình chuẩn cho các kịch bản AI trên toàn khu vực APAC". Sáng kiến này cung cấp một lộ trình triển khai có cấu trúc cho các đối tác, giúp họ chuyển việc ứng dụng AI thành các kết quả cụ thể, đồng thời tăng cường sự hợp tác, chất lượng giải pháp và tác động thị trường trên toàn khu vực.

Dựa trên tầm nhìn này, Jean Wang, Phó Chủ tịch Khu vực Công và Chính phủ tại Huawei Châu Á - Thái Bình Dương kiêm Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Giáo dục & Y tế của Huawei, đã chia sẻ chiến lược khu vực của Huawei nhằm thúc đẩy ứng dụng AI trong giáo dục và y tế. "Trao quyền cho các CEO và CIO tại địa phương trong việc biến những thách thức phức tạp của khách hàng thành các cơ hội chiến lược thông qua việc tận dụng khuôn khổ 'EARN' — Trải nghiệm các kịch bản AI (Experiencing AI scenarios), Liên kết với các ISV địa phương (Allying with local ISVs), Duy trì sự hiện diện Vững chắc tại địa phương (maintaining a Root presence) và Nuôi dưỡng hệ sinh thái cùng thắng với bốn bên tham gia (Nurturing a four-party win-win ecosystem) — được hỗ trợ bởi các văn phòng địa phương nhằm tối đa hoá độ hoàn thiện và năng lực của các giải pháp".

Nhấn mạnh vai trò của hợp tác hệ sinh thái, Zee Yoong Kang, Đối tác cấp cao của NCS, đã giới thiệu các giải pháp Công nghệ y tế thuần đám mây và AI Tác nhân (Agentic AI) hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của các bệnh viện tại Singapore. Mufakaz Fahmi, Quản lý Kinh doanh của Examedia Solutions Malaysia, đã giới thiệu các sáng kiến giải quyết những thách thức trong lĩnh vực y tế và giáo dục, bao gồm giải pháp PACS tiên tiến hỗ trợ tích hợp đa nhà cung cấp trong lĩnh vực y tế công và các công cụ trường học thông minh và lớp học số dành cho ngành giáo dục. Riêng trong lĩnh vực giáo dục, Kevin Yuan, Phó Tổng giám đốc CourseGrading Intelligence, nhấn mạnh các giải pháp AI một cửa được phát triển cùng Huawei và các đối tác: "Mỗi học sinh có thể sáng tạo, mỗi giáo viên có thể truyền cảm hứng và mỗi nhà trường đều có thể dẫn đầu trong kỷ nguyên số". Hướng tới tương lai, Evelyn Wu, Giám đốc điều hành GuidelineX, nhấn mạnh việc xây dựng năng lực khu vực trong dài hạn, đồng thời cho biết các đối tác cùng xây dựng năng lực, cùng chia sẻ rủi ro và lợi ích, cũng như cùng định hình tương lai của ngành y tế tại các thị trường của mình.

Trong phiên chia sẻ mở và tương tác, Hong-Eng Koh, Nhà khoa học Trưởng Toàn cầu Ngành Dịch vụ Công của Huawei, đã có các cuộc trao đổi chuyên sâu với các đối tác về nhiều chủ đề, bao gồm phát triển bệnh viện thông minh, các ứng dụng AI trong y tế, chiến lược chuyển đổi số và các thông lệ tốt nhất của ngành. Các cuộc thảo luận đã mang lại những góc nhìn giá trị về cách AI và các công nghệ số đang tái định hình các dịch vụ y tế và mô hình vận hành trong toàn khu vực.

Một điểm nhấn quan trọng của hội nghị là lễ ra mắt chính thức Liên minh GEHPA-APAC, được Huawei cùng các đối tác trong lĩnh vực giáo dục và y tế trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương đồng khởi xướng. Liên minh sẽ tập trung vào hoạt động tiếp thị chung có trọng tâm, tương tác khách hàng theo mô hình hợp tác, nâng cao năng lực đối tác và đồng sáng tạo đổi mới, tăng cường hơn nữa hợp tác hệ sinh thái và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của các ngành giáo dục và y tế trong toàn khu vực.

Hội nghị thành công đã cho thấy động lực ngày càng mạnh mẽ của hợp tác hệ sinh thái trong việc thúc đẩy chuyển đổi thông minh trên toàn ngành giáo dục và y tế. Trong tương lai, Huawei sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhằm tăng cường chuyên môn ngành, mở rộng các kịch bản ứng dụng AI và thúc đẩy đổi mới sáng tạo hợp tác. Cùng nhau đẩy nhanh sự phát triển của một tương lai giáo dục và y tế toàn diện hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.

SOURCE Huawei