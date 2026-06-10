GEHPA-APAC Alliance Dilancarkan Secara Rasmi untuk Memajukan Pendidikan dan Penjagaan Kesihatan yang Inklusif serta Pintar

SHENZHEN, China, 10 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Dengan tema "Together, Advancing Inclusive & Intelligent Education and Healthcare", Huawei berjaya menganjurkan Huawei APAC Education & Healthcare Partners Summit 2026 (Sidang Kemuncak Rakan Kongsi Pendidikan & Penjagaan Kesihatan APAC Huawei) pada 5 Jun sebagai sebahagian daripada Persidangan Rakan Kongsi Pendidikan & Penjagaan Kesihatan Global China 2026. Lebih daripada 120 pelanggan dan rakan kongsi dari seluruh rantau Asia Pasifik menghadiri acara tersebut bagi meneroka peluang baharu untuk pembangunan industri dalam era AI. Semasa sidang kemuncak itu, Huawei bersama rakan kongsi ekosistem secara rasmi melancarkan GEHPA-APAC Alliance, mewujudkan platform baharu untuk kerjasama, inovasi dan pertumbuhan bersama bagi memajukan transformasi pintar dalam sektor pendidikan dan penjagaan kesihatan.

The launch ceremony of Huawei GEHPA-APAC Alliance (PRNewsfoto/Huawei)

Dalam ucapan pembukaan, Yang Weijun, Naib Presiden Huawei, menekankan kepentingan kerjasama ekosistem dalam mempercepatkan transformasi industri. Beliau menegaskan nilai penggabungan keupayaan teknologi Huawei dengan kepakaran rakan kongsi industri untuk mempercepatkan inovasi dan pertumbuhan perniagaan di seluruh Asia Pasifik. "Dengan memanfaatkan kekuatan Huawei, rakan kongsi ISV dalam ekosistem dan rakan kongsi SI tempatan, serta memberi tumpuan kepada 'AI+', kami berhasrat menterjemahkan strategi peringkat nasional kepada projek yang praktikal, meningkatkan daya saing global secara bersama dan mencapai kejayaan bersama dalam pasaran laut biru Asia Pasifik," katanya.

Berdasarkan visi strategik Huawei terhadap transformasi pendidikan dan penjagaan kesihatan yang dipacu AI, Sheldon Wang, Presiden Huawei APAC Government and Public Sector, mengetengahkan "AHEAD-APAC Program". Beliau berkata: "Berdasarkan 'AHEAD-APAC Program of the Education and Healthcare Partner Alliance', Huawei bersama pelanggan dan rakan kongsi akan memberi tumpuan kepada enam penanda aras mercu tanda merentasi senario peringkat tinggi 3+3. Melalui sokongan pakar, sumber penambahbaikan jenama dan dana pemasaran, kami akan bekerjasama rapat dengan pelanggan dan rakan kongsi untuk melaksanakan penanda aras senario AI di seluruh rantau APAC." Inisiatif ini menyediakan pelan hala tuju yang tersusun kepada rakan kongsi, membolehkan mereka menterjemahkan penggunaan AI kepada hasil yang nyata sambil meningkatkan kerjasama, kualiti penyelesaian dan impak pasaran di seluruh rantau.

Berdasarkan visi tersebut, Jean Wang, Naib Presiden Huawei APAC Government & Public Sector merangkap Pengarah Education & Healthcare BU Huawei, berkongsi strategi serantau Huawei untuk mempercepatkan penggunaan AI dalam sektor pendidikan dan penjagaan kesihatan. "Memperkasa CEO dan CIO tempatan untuk menukar cabaran pelanggan yang kompleks kepada peluang strategik melalui rangka kerja "EARN" —Experiencing AI scenarios (Mengalami senario AI), Allying with local ISVs (Bekerjasama dengan ISV tempatan), Maintaining a Root presence (Mengekalkan kehadiran yang kukuh di pasaran) dan Nurturing a four-party win-win ecosystem (Memupuk ekosistem empat pihak yang saling menguntungkan). Pendekatan ini disokong oleh pejabat tempatan yang membantu memaksimumkan kelengkapan dan keupayaan penyelesaian yang ditawarkan.

Mengetengahkan kerjasama ekosistem, Zee Yoong Kang, Rakan Kongsi Kanan dari NCS, mempamerkan penyelesaian MedTech natif awan dan AI Berejen yang menyokong transformasi digital hospital di Singapura. Mufakaz Fahmi, Pengurus Perniagaan Examedia Solutions Malaysia, memperkenalkan inisiatif yang menangani cabaran dalam sektor penjagaan kesihatan dan pendidikan, termasuk penyelesaian PACS termaju untuk integrasi pelbagai vendor dalam sektor penjagaan kesihatan awam serta alat kampus pintar dan bilik darjah digital untuk sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan, Kevin Yuan, Timbalan Pengurus Besar CourseGrading Intelligence, menekankan penyelesaian AI sehenti yang dibangunkan bersama Huawei dan rakan kongsi. "Setiap pelajar boleh mencipta, setiap guru boleh memberi inspirasi, dan setiap sekolah boleh memimpin dalam era digital," katanya. Melihat ke hadapan, Evelyn Wu, Ketua Pegawai Eksekutif GuidelineX, menekankan kepentingan pembangunan keupayaan serantau jangka panjang, sambil menyatakan bahawa rakan kongsi membina keupayaan bersama, berkongsi risiko dan ganjaran, serta menentukan masa depan penjagaan kesihatan dalam pasaran masing-masing.

Semasa sesi perkongsian terbuka dan interaktif, Hong-Eng Koh, Ketua Saintis Industri Perkhidmatan Awam Global Huawei, mengadakan perbincangan mendalam bersama rakan kongsi mengenai pembangunan hospital pintar, aplikasi AI dalam penjagaan kesihatan, strategi transformasi digital dan amalan terbaik industri. Perbincangan tersebut memberikan pandangan bernilai mengenai bagaimana AI dan teknologi digital sedang membentuk semula perkhidmatan penjagaan kesihatan serta model operasi di seluruh rantau ini.

Salah satu sorotan utama sidang kemuncak tersebut ialah pelancaran rasmi GEHPA-APAC Alliance, yang diasaskan bersama oleh Huawei dan rakan kongsi pendidikan serta penjagaan kesihatan dari seluruh Asia Pasifik. Perikatan ini akan memberi tumpuan kepada pemasaran bersama yang lebih tepat, penglibatan pelanggan secara kolaboratif, pemerkasaan rakan kongsi dan penciptaan inovasi bersama, sekali gus memperkukuh kerjasama ekosistem dan mempercepatkan pembangunan berkualiti tinggi industri pendidikan dan penjagaan kesihatan di seluruh rantau ini.

Sidang kemuncak yang berjaya dianjurkan itu menyerlahkan momentum yang semakin meningkat dalam kerjasama ekosistem untuk memacu transformasi pintar merentasi sektor pendidikan dan penjagaan kesihatan. Pada masa hadapan, Huawei akan terus bekerjasama rapat dengan rakan kongsi di seluruh Asia Pasifik untuk memperdalam kepakaran industri, memperluaskan senario aplikasi AI dan memupuk inovasi kolaboratif. Bersama-sama, mereka akan mempercepatkan pembangunan masa depan yang lebih inklusif, pintar dan mampan bagi pendidikan dan penjagaan kesihatan.

SOURCE Huawei