GEHPA-APAC Alliance เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาและการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมและชาญฉลาด
News provided byHuawei
10 Jun, 2026, 14:01 CST
เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 9 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Huawei ได้จัดงาน Huawei APAC Education & Healthcare Partners Summit 2026 ภายใต้แนวคิด "Together, Advancing Inclusive & Intelligent Education and Healthcare" (ร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาและการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมและชาญฉลาด) อย่างประสบความสำเร็จไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน Global Education & Healthcare Partners China Convention ประจำปี 2569 โดยมีลูกค้าและพันธมิตรมากกว่า 120 รายจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมกันสำรวจโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยภายในงานประชุมสุดยอดครั้งนี้ Huawei และพันธมิตรในระบบนิเวศได้ประกาศเปิดตัว GEHPA-APAC Alliance อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการสร้างแพลตฟอร์มใหม่สำหรับความร่วมมือ นวัตกรรม และการเติบโตร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ความอัจฉริยะในภาคการศึกษาและการดูแลสุขภาพ
ทั้งนี้ ในคำกล่าวเปิดงาน Yang Weijun รองประธานของ Huawei ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในระบบนิเวศต่อการเร่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม โดยเขาได้ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของการผสานศักยภาพทางเทคโนโลยีของ Huawei เข้ากับความเชี่ยวชาญของพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อเร่งการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตทางธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมกล่าวว่า "ด้วยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ Huawei พันธมิตร ISV ในระบบนิเวศ และพันธมิตร SI ในท้องถิ่น และการมุ่งเน้นไปที่ 'AI+' เราตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ระดับชาติให้กลายเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง ร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก และบรรลุความสำเร็จร่วมกันในตลาดมหาสมุทรสีน้ำเงิน (Blue Ocean Market) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก"
ด้วยการต่อยอดจากวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ Huawei เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทาง Sheldon Wang ประธานฝ่ายภาครัฐและองค์กรสาธารณะ (Government and Public Sector) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Huawei ได้กล่าวถึง "AHEAD-APAC Program" โดยเน้นย้ำว่า "ภายใต้โครงการ 'AHEAD-APAC Program of the Education and Healthcare Partner Alliance' ทาง Huawei จะร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตร โดยจะมุ่งความสำคัญที่การสร้างโครงการต้นแบบชั้นนำจำนวน 6 โครงการ ครอบคลุมสถานการณ์การใช้งานระดับสูง 3+3 ด้าน ด้วยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ ทรัพยากรสำหรับการยกระดับแบรนด์ และงบประมาณด้านการตลาด เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อนำต้นแบบการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่การปฏิบัติจริงและขยายผลทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" โครงการริเริ่มนี้มอบกรอบการดำเนินงานที่เป็นระบบให้แก่พันธมิตร ช่วยให้สามารถเปลี่ยนการนำ AI มาใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งยกระดับความร่วมมือ คุณภาพของโซลูชัน และผลกระทบทางการตลาดทั่วทั้งภูมิภาค
จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว Jean Wang รองประธานฝ่ายภาครัฐและองค์กรสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพ (Education & Healthcare BU) ของ Huawei ได้แบ่งปันกลยุทธ์ระดับภูมิภาคของ Huawei สำหรับการผลักดันการนำ AI ไปใช้ในภาคการศึกษาและการดูแลสุขภาพ โดยกล่าวว่า "เราช่วยเสริมศักยภาพให้ CEO และ CIO ในแต่ละประเทศ สามารถเปลี่ยนความท้าทายที่ซับซ้อนของลูกค้าให้กลายเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ ด้วยการใช้กรอบการดำเนินงาน 'EARN' ซึ่งประกอบด้วย Experiencing หรือการสัมผัสและทดลองใช้สถานการณ์ AI, Allying หรือการสร้างพันธมิตรกับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระในท้องถิ่น, การคงรักษา Root หรือรากฐานและการดำเนินงานที่มั่นคงในพื้นที่ และ Nurturing หรือการบ่มเพาะระบบนิเวศที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 4 ฝ่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และความแข็งแกร่งของโซลูชันในระดับสูงสุด"
ในด้านความร่วมมือของระบบนิเวศ Zee Yoong Kang หุ้นส่วนอาวุโสจาก NCS ได้นำเสนอโซลูชัน Agentic AI และโซลูชัน MedTech แบบ Cloud-Native ที่ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของโรงพยาบาลในสิงคโปร์ ขณะที่ Mufakaz Fahmi ผู้จัดการธุรกิจของ Examedia Solutions ประเทศมาเลเซีย ได้นำเสนอแนวคิดริเริ่มต่าง ๆ ที่มุ่งแก้ไขความท้าทายในภาคการดูแลสุขภาพและการศึกษา ซึ่งรวมถึงโซลูชัน PACS ขั้นสูง ที่รองรับการบูรณาการระบบจากผู้ผลิตหลายรายในภาคสาธารณสุขของภาครัฐ รวมถึงเครื่องมือด้านแคมปัสอัจฉริยะและห้องเรียนดิจิทัลสำหรับภาคการศึกษา ส่วนในด้านการศึกษา Kevin Yuan รองผู้จัดการทั่วไปของ CourseGrading Intelligence ได้เน้นย้ำถึงโซลูชัน AI แบบครบวงจรที่พัฒนาร่วมกับ Huawei และพันธมิตร โดยกล่าวว่า "นักเรียนทุกคนสามารถสร้างสรรค์ได้ ครูทุกคนสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถเป็นผู้นำได้ในยุคดิจิทัล" สำหรับแผนในอนาคต Evelyn Wu ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GuidelineX ได้เน้นย้ำถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถระดับภูมิภาคในระยะยาว โดยกล่าวว่าพันธมิตรจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพ ร่วมแบ่งปันความเสี่ยงและผลตอบแทน และร่วมกันกำหนดอนาคตของระบบการดูแลสุขภาพในตลาดของตน
ในช่วงการแบ่งปันประสบการณ์แบบเปิดและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงโต้ตอบ Hong-Eng Koh หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมบริการสาธารณะระดับโลกของ Huawei ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกกับพันธมิตรในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้ AI ในภาคการดูแลสุขภาพ กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม การอภิปรายดังกล่าวได้มอบข้อมูลเชิงลึกอันมีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีที่ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพและรูปแบบการดำเนินงานทั่วทั้งภูมิภาค
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือการเปิดตัว GEHPA-APAC Alliance อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มร่วมกันโดย Huawei และพันธมิตรด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พันธมิตรความร่วมมือนี้จะมุ่งเน้นการทำการตลาดร่วมกันอย่างแม่นยำ การมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบร่วมมือกัน การเสริมสร้างศักยภาพของพันธมิตร และการร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับความร่วมมือภายในระบบนิเวศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเร่งการพัฒนาภาคการศึกษาและการดูแลสุขภาพทั่วทั้งภูมิภาคให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสูง
ความสำเร็จของการประชุมสุดยอดครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของความร่วมมือภายในระบบนิเวศ ในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ความอัจฉริยะในอุตสาหกรรมการศึกษาและการดูแลสุขภาพ ในอนาคตข้างหน้า Huawei จะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอุตสาหกรรม ขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้ AI ในหลากหลายสถานการณ์การใช้งาน และส่งเสริมนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ เพื่อร่วมกันเร่งสร้างอนาคตให้แก่การศึกษาและการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมอย่างเท่าเทียม ชาญฉลาด และยั่งยืนยิ่งขึ้น
SOURCE Huawei
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