Aliansi GEHPA-APAC Resmi Diluncurkan, Percepat Transformasi Pendidikan dan Layanan Kesehatan yang Inklusif dan Cerdas

Dalam sambutannya, Vice President, Huawei, Yang Weijun, menekankan pentingnya kolaborasi ekosistem guna mempercepat transformasi industri. Menurutnya, integrasi antara kapabilitas teknologi Huawei dan keahlian mitra industri dapat memacu inovasi, serta mendorong pertumbuhan bisnis di Asia Pasifik. "Dengan memanfaatkan keunggulan Huawei, mitra ekosistem ISV, dan mitra SI lokal, serta berfokus pada strategi 'AI+', kami ingin menerjemahkan strategi nasional menjadi proyek nyata. Kami juga ingin meningkatkan daya saing global secara kolaboratif dan menangkap peluang di pasar Asia Pasifik yang terus berkembang," ujarnya.

Sejalan dengan visi strategis Huawei terkait transformasi pendidikan dan kesehatan berbasis AI, President, Huawei APAC Government and Public Sector, Sheldon Wang, memaparkan program "AHEAD-APAC". "Huawei bersama pelanggan dan mitra akan berfokus pada enam proyek percontohan yang mencakup tiga skenario utama di sektor pendidikan dan tiga skenario utama di sektor kesehatan." Melalui dukungan para ahli, sumber daya penguatan merek, dan pendanaan untuk program pemasaran, kami akan bekerja sama dengan pelanggan dan mitra untuk menghadirkan standar implementasi AI di seluruh kawasan Asia Pasifik," papar Wang. Inisiatif tersebut menyediakan peta jalan yang terstruktur bagi para mitra untuk mengubah adopsi AI menjadi hasil yang nyata, serta meningkatkan kolaborasi, kualitas solusi, dan dampak pasar di Asia Pasifik.

Berdasarkan visi tersebut, Jean Wang, Vice President, Huawei APAC Government & Public Sector yang juga menjabat Director, Education & Healthcare Business Unit Huawei, memperkenalkan strategi regional Huawei untuk mendorong adopsi AI di sektor pendidikan dan kesehatan. "Huawei membantu CEO dan CIO di berbagai negara mengubah tantangan pelanggan yang kompleks menjadi peluang strategis melalui kerangka kerja 'EARN', yakni Experiencing AI Scenarios, Allying with Local ISVs, Root Presence, dan Nurturing a Four-Party Win-Win Ecosystem. Pendekatan tersebut mendapat dukungan dari kantor lokal sehingga meningkatkan kelengkapan dan daya saing dari solusi Huawei."

Kolaborasi ekosistem juga menjadi sorotan utama dalam ajang tersebut. Senior Partner, NCS, Zee Yoong Kang, memaparkan solusi MedTech berbasis cloud-native dan Agen AI yang mendukung transformasi digital rumah sakit di Singapura. Sementara itu, Business Manager, Examedia Solutions Malaysia, Mufakaz Fahmi, memperkenalkan sejumlah inisiatif yang menjawab tantangan di sektor kesehatan dan pendidikan. Solusi tersebut mencakup sistem PACS canggih yang menyatukan berbagai vendor di sektor kesehatan publik, serta platform kampus pintar dan ruang kelas digital untuk sektor pendidikan. Dari sektor pendidikan, Deputy General Manager, CourseGrading Intelligence, Kevin Yuan, membahas solusi AI terpadu yang dikembangkan bersama Huawei dan para mitra. "Setiap siswa dapat berkreasi, setiap guru dapat menginspirasi, dan setiap sekolah dapat menjadi pemimpin pada era digital," ujarnya. CEO, GuidelineX, Evelyn Wu, menekankan pentingnya pengembangan kapabilitas jangka panjang di Asia Pasifik. Menurutnya, para mitra perlu membangun kemampuan kolektif, berbagi risiko dan manfaat, serta bekerja sama membangun masa depan layanan kesehatan di pasar masing-masing.

Dalam sesi diskusi interaktif, Global Chief Public Services Industry Scientist, Huawei, Hong-Eng Koh, berdialog dengan para mitra mengenai pengembangan rumah sakit pintar, penerapan AI di sektor kesehatan, strategi transformasi digital, serta berbagai praktik terbaik di industri. Diskusi tersebut membahas sejumlah topik, termasuk bagaimana AI dan teknologi digital mengubah layanan kesehatan dan model operasional di berbagai negara di Asia Pasifik.

Peluncuran GEHPA-APAC Alliance, platform yang digagas Huawei bersama para mitra di sektor pendidikan dan kesehatan dari seluruh Asia Pasifik, menjadi salah satu agenda utama dalam ajang ini. GEHPA-APAC Alliance akan berfokus pada kerja sama pemasaran secara lebih terarah, kolaborasi dalam pengembangan pelanggan, peningkatan kapabilitas mitra, serta inovasi bersama. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi ekosistem, sekaligus mempercepat pengembangan sektor pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas di Asia Pasifik.

Kesuksesan penyelenggaraan Huawei APAC Education & Healthcare Partners Summit 2026 menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi ekosistem dalam mendorong transformasi cerdas di sektor pendidikan dan kesehatan. Ke depan, Huawei akan terus bekerja sama dengan para mitra di Asia Pasifik untuk memperdalam keahlian industri, memperluas penerapan AI di berbagai skenario, serta mendorong inovasi kolaboratif. Huawei dan para mitranya berharap dapat mempercepat terwujudnya masa depan pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih inklusif, cerdas, dan berkelanjutan.

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