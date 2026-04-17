Liu Yifei Dilantik sebagai Duta Jenama Global (Peralatan Rumah Besar Pintar), Jualan Memberangsangkan di Asia Tenggara

SINGAPURA, 17 April 2026 /PRNewswire/ — Dreame Technology secara rasmi mengumumkan pelakon terkenal Liu Yifei sebagai Duta Jenama Globalnya (Peralatan Rumah Besar Pintar), menandakan satu pencapaian penting dalam peluasan global premium jenama tersebut. Didedahkan semasa AWE 2026, kerjasama ini bukan sahaja mencerminkan peningkatan menyeluruh imej jenama Dreame, malah komitmen lebih mendalam untuk memperkukuh kehadirannya dalam pasaran peralatan rumah pintar kelas atasan global.

Sebagai jenama terkemuka yang menduduki tempat No.1 dalam jualan kategori pembersihan pintar di Asia Tenggara selama beberapa tahun berturut-turut, Dreame mempercepatkan pengembangan serantau. Peralatan rumah besar pintarnya—termasuk mesin basuh dan peti sejuk—kini secara rasmi tersedia di Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand, sekali gus memperkukuh ekosistem semua kategori di rantau ini.

Peralatan Rumah Besar Pintar Dreame: Gandingan Inovasi Bertaraf Anugerah dan Estetika Halus

Portfolio peralatan rumah besar pintar Dreame—termasuk peti sejuk, pendingin hawa dan mesin basuh—telah menerima lebih 10 anugerah reka bentuk dan inovasi antarabangsa berprestij, termasuk iF Design Award 2026, Asia Design Prize 2026 Winner dan Best of CES 2026. Pengiktirafan ini menonjolkan keunggulan Dreame dalam menggabungkan estetika gaya hidup dengan fungsi teknologi termaju. Rangkaian produk merangkumi pelbagai segmen harga bagi memenuhi keperluan isi rumah berbeza, daripada mesin basuh—termasuk Set Mesin Basuh-Pengering unggulan L9 dan siri arus perdana P5 Series—hingga peti sejuk, daripada siri asas C-Fresh Series kepada model premium seperti Z-Fresh dan Mega Ultra.

Set Mesin Basuh-Pengering L9 mencerminkan kepimpinan teknologi Dreame dengan menggabungkan tiga inovasi pertama di dunia dalam satu sistem. Menampilkan reka bentuk terbina dalam tanpa jurang (zero-gap) yang rata bersama kemasan kaca premium, ia menyatu dalam ruang kediaman moden dengan estetika minimalis yang halus dengan baik. Dari segi interaksi, ia memperkenalkan tombol lengan robotik bionik pertama dalam industri yang menggabungkan putaran taktil dengan kawalan sentuh, menawarkan respons pada tahap milisaat serta paparan yang jelas dan intuitif. Dari segi fungsi, L9 dikuasakan oleh tiga teknologi proprietari: Pengeringan Pam Haba Dwipenyongsang untuk pengeringan cekap dan lembut, Teknologi Penjagaan Wap PressFree™ untuk mengurangkan kedutan tanpa seterika, serta sistem Peredaran Udara Plasma FreshLoop™ yang memastikan kesegaran berterusan. Secara keseluruhan, inovasi ini mentakrif semula standard penjagaan cucian pintar.

Peti sejuk Z-Fresh menggabungkan reka bentuk estetika dengan teknologi pintar. Kedalaman kabinet ultra nipis 599 mm yang mendahului industri serta ventilasi bawah inovatif membolehkan pemasangan benar-benar tanpa jurang, manakala engsel terbenam profesional hanya memerlukan ruang sisi 4 mm untuk operasi pintu yang lancar, sekali gus meningkatkan kecekapan ruang dengan ketara. Panel Nebula Gray yang dihasilkan melalui bahan simulasi batu dan pemprosesan berlapis menawarkan ketahanan haus yang tinggi serta sifat anti-cap jari, mentakrif semula standard peralatan premium.

Produk ini dilengkapi sistem Dwipenyejukan untuk kawalan suhu berasingan bagi peti sejuk dan penyejuk beku, sekali gus menghapuskan pemindahan bau. Zon Pelbagai Mod FreshFlex dan Pembekuan Dalam -32°C memenuhi keperluan penyimpanan pelbagai untuk hasil segar, minuman dan daging. Pencahayaan lembut lebar penuh serta ruang khas penyimpanan kosmetik meningkatkan pengalaman pengguna, manakala sambungan aplikasi Dreame APP membolehkan pemantauan jarak jauh dan kawalan mudah—menyediakan penyelesaian penyimpanan makanan yang cekap dan halus untuk isi rumah moden.

Pengembangan Omnisaluran di Asia Tenggara

Sebagai jenama teknologi premium global, Dreame Technology kini beroperasi di lebih 120 negara dan wilayah, dengan lebih 6,500 kedai runcit fizikal di seluruh dunia, melayani lebih 42 juta isi rumah serta ratusan juta pengguna global.

Di Asia Tenggara, selain kehadiran kukuh dalam peralatan pembersihan pintar, penjagaan peribadi, gaya hidup dan produk dapur, Dreame telah secara rasmi memperluas portfolionya kepada peralatan rumah utama termasuk peti sejuk, mesin basuh dan televisyen. Produk ini kini tersedia di pelbagai pasaran termasuk Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam, menandakan langkah penting dalam pertumbuhan serantau jenama. Rangkaian ini boleh diakses melalui pelbagai saluran termasuk laman web rasmi Dreame, platform e-dagang utama seperti Shopee, serta kedai utama fizikal dan rakan runcit utama. Pada masa hadapan, Dreame merancang melancarkan pelbagai aktivasi luar talian untuk mewujudkan pengalaman produk yang lebih imersif dan interaktif kepada pengguna.

Latar Belakang Dreame Technology

Ditubuhkan pada 2017, Dreame Technology ialah syarikat produk pengguna inovatif yang memberi tumpuan kepada peralatan pembersihan rumah pintar dengan visi memperkasa kehidupan melalui teknologi. Untuk maklumat lanjut, sila layari https://global.dreametech.com/

