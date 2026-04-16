เปิดตัว "หลิว อี้เฟย" ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก (กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดใหญ่ภายในบ้าน) พร้อมยอดขายโดดเด่นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
News provided byDreame Technology
16 Apr, 2026, 23:27 CST
สิงคโปร์, 16 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Dreame Technology ประกาศแต่งตั้งนักแสดงชื่อดัง หลิว อี้เฟย (Liu Yifei) เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก (กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดใหญ่ภายในบ้าน) อย่างเป็นทางการ ถือเป็นก้าวสำคัญที่โดดเด่นในการขยายธุรกิจระดับพรีเมียมของแบรนด์สู่ตลาดโลก การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในงาน AWE 2026 ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ Dreame อย่างรอบด้านเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการขยายบทบาทของบริษัทในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะระดับไฮเอนด์ทั่วโลก
ในฐานะแบรนด์ชั้นนำที่ครองอันดับ 1 ด้านยอดขายในหมวดเครื่องทำความสะอาดอัจฉริยะทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายปีติดต่อกัน Dreame กำลังเร่งขยายธุรกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดใหญ่ภายในบ้านของบริษัท ซึ่งรวมถึงเครื่องซักผ้าและตู้เย็น มีวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศผลิตภัณฑ์แบบครบทุกหมวดหมู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดใหญ่ภายในบ้านของ Dreame: นวัตกรรมระดับรางวัลผสานความงามเหนือระดับ
พอร์ตโฟลิโอเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดใหญ่ของ Dreame ซึ่งรวมถึงตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า ได้รับรางวัลด้านการออกแบบและนวัตกรรมอันทรงเกียรติระดับนานาชาติมากกว่า 10 รางวัล อาทิ iF Design Award 2026, Asia Design Prize 2026 Winner และ Best of CES 2026 รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความเป็นเลิศของ Dreame ในการผสานความงามเชิงไลฟ์สไตล์เข้ากับฟังก์ชันล้ำสมัยได้อย่างลงตัว กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังครอบคลุมช่วงราคาที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของครัวเรือนที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เครื่องซักผ้า ซึ่งรวมถึงรุ่นเรือธง L9 Washer-Dryer Set และซีรีส์ยอดนิยมอย่าง P5 Series ไปจนถึงตู้เย็น ซึ่งมีตั้งแต่รุ่นระดับเริ่มต้นอย่าง C-Fresh Series ไปจนถึงไลน์ระดับพรีเมียม เช่น Z-Fresh และ Mega Ultra
ทั้งนี้ ชุดเครื่องซัก–อบผ้า L9 Washer-Dryer Set เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของ Dreame ด้วยการผสานนวัตกรรมระดับครั้งแรกของโลกถึงสามรายการไว้ในระบบเดียว มาพร้อมการออกแบบติดตั้งแบบไร้ช่องว่างและแนบสนิทไปกับเฟอร์นิเจอร์อย่างลงตัว เสริมด้วยพื้นผิวกระจกคุณภาพพรีเมียม จึงกลมกลืนเข้ากับพื้นที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ได้อย่างแนบเนียน มอบความงามที่เรียบหรูในสไตล์มินิมอล ส่วนด้านการใช้งาน ตัวเครื่องมาพร้อมปุ่มควบคุมแบบแขนกลไบโอนิกที่เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม ซึ่งผสานการหมุนสัมผัสเข้ากับการสั่งงานด้วยทัชสกรีน ให้การตอบสนองระดับมิลลิวินาทีพร้อมประสบการณ์การแสดงผลที่ชัดเจนและใช้งานง่าย ในด้านฟังก์ชัน L9 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัท 3 รายการ ได้แก่ Dual Inverter Heat Pump Drying เพื่อการอบแห้งที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยนต่อเนื้อผ้า เทคโนโลยี PressFree™ Steam Care Technology เพื่อลดรอยยับโดยไม่ต้องรีด และระบบหมุนเวียนอากาศ FreshLoop™ Plasma Air Circulation ที่ช่วยรักษาความสดสะอาดของเสื้อผ้าอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งหมดนี้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานใหม่ให้แก่การดูแลผ้าแบบอัจฉริยะ
ตู้เย็น Z-Fresh ผสานความงามด้านการออกแบบเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะได้อย่างลงตัว ด้วยความลึกตู้เพียง 599 มม. ที่บางเฉียบระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ผสานกับระบบระบายอากาศด้านล่างที่ออกแบบอย่างล้ำสมัย จึงสามารถติดตั้งแบบฝังได้อย่างแนบสนิทไร้ช่องว่างอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน บานพับแบบฝังระดับมืออาชีพยังต้องการระยะเผื่อด้านข้างเพียง 4 มม. เพื่อการเปิด–ปิดประตูที่ลื่นไหล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ได้อย่างเหนือชั้น ส่วนหน้าบานสี Nebula Gray ของตู้เย็น ผลิตจากวัสดุเลียนแบบหินที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปหลายชั้น มอบความทนทานและป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติป้องกันการเกิดรอยนิ้วมือ ช่วยยกระดับมาตรฐานใหม่ให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียม
ตู้เย็นรุ่นนี้มาพร้อมระบบทำความเย็น Dual Cooling System เพื่อควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นและช่องแช่แข็งแยกกัน ช่วยป้องกันการปะปนของกลิ่น โซน FreshFlex Multi-Mode และการแช่แข็งลึก Deep Freeze ที่อุณหภูมิ -32°C รองรับความต้องการในการเก็บรักษาอาหารที่หลากหลาย ทั้งผักผลไม้ เครื่องดื่ม และเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีระบบไฟส่องสว่างแบบนุ่มนวลเต็มความกว้าง พร้อมมีช่องเก็บเฉพาะสำหรับเครื่องสำอาง ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อผ่านแอป Dreame APP ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้อย่างสะดวก มอบโซลูชันการเก็บรักษาอาหารที่มีประสิทธิภาพและประณีต เหมาะกับครัวเรือนยุคใหม่
การขยายตลาดผ่านหลากหลายช่องทางทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในฐานะแบรนด์เทคโนโลยีพรีเมียมระดับโลก Dreame Technology ดำเนินธุรกิจครอบคลุมมากกว่า 120 ประเทศและภูมิภาค พร้อมมีเครือข่ายร้านค้าปลีกออฟไลน์มากกว่า 6,500 แห่งทั่วโลก และให้บริการผู้บริโภคกว่า 42 ล้านครัวเรือน รวมถึงผู้ใช้สินค้าหลายร้อยล้านรายทั่วโลก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกเหนือจากการมีฐานที่แข็งแกร่งในกลุ่มเครื่องใช้ทำความสะอาดอัจฉริยะ อุปกรณ์ดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เพื่อไลฟ์สไตล์ และสินค้าเครื่องใช้ในครัวแล้ว Dreame ยังได้ขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการให้ครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และโทรทัศน์ ซึ่งปัจจุบันมีวางจำหน่ายแล้วในหลายประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการเติบโตในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ยังสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ทางการของ Dreame แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำอย่าง Shopee รวมถึงร้านแฟลกชิพสโตร์และพันธมิตรค้าปลีกรายสำคัญอีกมากมาย นอกจากนี้ ในอนาคต Dreame ยังมีแผนเดินหน้าจัดกิจกรรมออฟไลน์หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสัมผัสประสบการณ์ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมจริง อีกทั้งยังสามารถโต้ตอบและมีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับ Dreame Technology
Dreame Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เป็นบริษัทนวัตกรรมด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่มุ่งเน้นเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความสะอาดบ้านอัจฉริยะ พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านเทคโนโลยี ติดตามเราได้ทาง Facebook, Instagram, TikTok และ Twitter สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม https://global.dreametech.com/
SOURCE Dreame Technology
Share this article