Liu Yifei Jadi "Global Brand Ambassador (Smart Large Home Appliances)", Dreame Catat Penjualan Impresif di Asia Tenggara

Sebagai brand nomor satu dalam kategori smart cleaning di Asia Tenggara selama beberapa tahun berturut-turut, Dreame kini gencar berekspansi di pasar regional. Produk peralatan rumah tangga pintar berukuran besar—termasuk mesin cuci dan kulkas—telah resmi dipasarkan di Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand sehingga memperkuat ekosistem produk Dreame secara lintaskategori di kawasan tersebut.

Inovasi Berkelas dan Desain Premium pada Perangkat Rumah Tangga Pintar Berukuran Besar

Portofolio produk peralatan rumah tangga pintar Dreame—mulai dari kulkas, AC, hingga mesin cuci—sukses meraih lebih dari 10 penghargaan desain dan inovasi internasional bergengsi, seperti iF Design Award 2026, Asia Design Prize 2026, dan CES 2026 Best of CES. Penghargaan tersebut menegaskan keunggulan Dreame dalam memadukan estetika gaya hidup dengan teknologi mutakhir. Lini produk Dreame tersedia dalam beragam segmen harga, mulai dari mesin cuci seperti L9 Washer-Dryer Set dan seri P5, hingga kulkas mulai dari seri C-Fresh hingga lini produk premium Z-Fresh dan Mega Ultra.

L9 Washer-Dryer Set mencerminkan keunggulan teknologi Dreame dengan memadukan tiga inovasi kelas dunia dalam satu sistem. Desain produk ini mengusung konsep built-in tanpa celah dengan sentuhan kaca premium sehingga menyatu dengan ruang hunian modern yang minimalis. Dari sisi interaksi, L9 Washer-Dryer Set menghadirkan bionic robotic arm knob pertama di industri yang menggabungkan sistem kontrol sentuh dan putar dengan respons milidetik serta tampilan intuitif. Secara fungsi, L9 dilengkapi teknologi Dual Inverter Heat Pump Drying untuk pengeringan efisien, PressFree™ Steam Care yang mengurangi kerutan pada pakaian tanpa setrika, serta sistem sirkulasi udara FreshLoop™ Plasma yang selalu menjaga kesegaran pakaian. Kombinasi tersebut menjadi standar baru dalam perawatan pakaian berbasiskan teknologi pintar.

Sementara itu, kulkas Z-Fresh memadukan desain estetik dan teknologi canggih. Dengan kedalaman kabinet ultra-tipis 599 mm dan sistem ventilasi bawah inovatif, kulkas ini dapat dipasang tanpa celah. Berkat engsel tersembunyi, pengguna hanya membutuhkan jarak 4 mm di sisi samping untuk membuka pintu kulkas dengan mulus sehingga meningkatkan efisiensi ruang. Panel Z-Fresh yang bernuansa Nebula Gray, terbuat dari material yang menyerupai tekstur batu dengan proses berlapis, sangat tahan terhadap goresan dan bebas dari sidik jari, mempertegas kesan premium.

Kulkas ini juga dilengkapi dua sistem pendingin untuk mengatur suhu kulkas dan freezer secara independen demi mencegah perpindahan bau. Zona FreshFlex Multi-Mode dan fitur pembekuan hingga suhu -32°C mendukung berbagai kebutuhan penyimpanan makanan. Pencahayaan lembut di seluruh kulkas, serta kompartemen khusus kosmetik, semakin meningkatkan kenyamanan pengguna. Integrasi dengan aplikasi Dreame mendukung pemantauan dan pengaturan perangkat dari jarak jauh, menghadirkan solusi penyimpanan makanan yang efisien dan modern.

Ekspansi Omnichannel di Asia Tenggara

Sebagai brand teknologi premium global, Dreame kini beroperasi di lebih dari 120 negara dan wilayah, didukung lebih dari 6.500 gerai ritel fisik di seluruh dunia. Produk-produk Dreame telah digunakan oleh lebih dari 42 juta keluarga dan ratusan juta pengguna secara global.

Di Asia Tenggara, selain unggul di kategori produk smart cleaning, perawatan tubuh, gaya hidup, dan dapur, Dreame kini resmi merambah peralatan rumah tangga utama seperti kulkas, mesin cuci, dan televisi. Produk-produk ini telah tersedia di berbagai pasar, termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam—menjadi langkah penting dalam pertumbuhan regional Dreame. Seluruh lini produk dapat diakses melalui berbagai kanal, mulai dari situs resmi Dreame, platform e-commerce seperti Shopee, hingga gerai unggulan dan mitra ritel utama. Ke depan, Dreame juga akan menggelar berbagai aktivitas luring untuk menciptakan pengalaman produk yang lebih interaktif.

Tentang Dreame Technology

Berdiri pada 2017, Dreame Technology adalah produsen alat elektronik inovatif yang berfokus di segmen produk perangkat pembersih rumah pintar dengan visi meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi. Ikuti akun media sosial Dreame: Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Informasi lebih lanjut tersedia di https://global.dreametech.com/.

