MONDEVITA MUA LẠI CỔ PHẦN CHI PHỐI TẠI UNDERSCORE DISTRICT, CÔNG TY MẸ CỦA MAGLIANO, ĐÁNH DẤU BƯỚC THỨ HAI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN TẢNG THƯƠNG HIỆU CAO CẤP MỚI CỦA Ý.

Thương vụ này diễn ra sau khi MondeVita mua lại Raffaele Caruso S.p.A., nhà sản xuất thời trang nam có trụ sở tại Soragna, được thành lập vào năm 1964, công ty này vừa sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình, vừa gia công các bộ sưu tập cho một số hãng thời trang hàng đầu trong ngành. Caruso báo cáo doanh thu 34,2 triệu Euro vào năm 2025 và có 479 nhân viên. Trong khi Caruso mang đến cho tập đoàn chiều sâu về năng lực sản xuất, thì Underscore District bổ sung năng lực xây dựng thương hiệu, tiếp thị hàng hóa và bán lẻ, qua đó hoàn thiện nền tảng kinh doanh của tập đoàn.

Được Edoardo Di Luzio thành lập vào năm 2022, Underscore District đã xây dựng trong vòng bốn năm một nền tảng tích hợp bao trùm các lĩnh vực phát triển thương hiệu, tài chính, vận hành, tiếp thị hàng hóa và thương mại điện tử. Danh mục đầu tư của công ty đã tạo ra doanh thu hơn 7 triệu Euro vào năm 2025 thông qua mạng lưới bán buôn gồm hơn 150 nhà bán lẻ trên toàn thế giới, và mỗi mảng kinh doanh của công ty đều đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Trong nội bộ MondeVita, những năng lực này bổ sung cho nền tảng sản xuất mà tập đoàn có được thông qua thương vụ mua lại Caruso: tập đoàn hiện đang kết hợp sản xuất, phát triển thương hiệu và bán lẻ trực tiếp dưới một mái nhà.

Trọng tâm của thương vụ này là Magliano, nhãn hiệu được Luca Magliano sáng lập tại Bologna vào năm 2017. Thương hiệu này đã xuất hiện trong lịch trình Tuần lễ Thời trang Milan từ năm 2018 và tại Paris từ năm 2026, và vào năm 2023, thương hiệu này đã giành được Giải thưởng LVMH Karl Lagerfeld, cùng năm Luca Magliano được vinh danh trong danh sách BoF 500. Trong cơ cấu sở hữu mới, MondeVita và Underscore District sẽ củng cố năng lực tổ chức và sản xuất của Magliano, trong đó có việc tận dụng cơ sở sản xuất của Caruso, đồng thời thúc đẩy chiến lược mở rộng quốc tế của thương hiệu.

Thương vụ này cũng bao gồm GR10K, thương hiệu thời trang bảo hộ kỹ thuật mà Underscore District đã mua cổ phần vào tháng 1 năm 2024.

Thương vụ này cũng bao gồm WOK Store, nhà bán lẻ đa thương hiệu tại Milan, được biết đến với cách tuyển chọn thương hiệu và sản phẩm mang đậm dấu ấn riêng, đồng thời có mối gắn kết sâu sắc với cộng đồng sáng tạo của thành phố. Sau khi khai trương địa điểm thứ hai tại Milan vào năm 2024 và dự kiến sẽ bước vào một giai đoạn mở rộng mới, phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ đa thương hiệu cốt lõi, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực phong cách sống và các nhóm ngành hàng tiêu dùng mới.

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh ngành thời trang và các nền tảng sản xuất của Ý đang trải qua làn sóng hợp nhất quy mô lớn, trong khi sự suy giảm nhu cầu đối với thương hiệu cao cấp trên toàn ngành đã khiến nhiều thương hiệu thời trang thiết kế độc lập phải tìm đến các đối tác lớn hơn để có được nguồn vốn, hạ tầng và mạng lưới phân phối; trong bối cảnh đó, MondeVita định vị mình là một nền tảng sở hữu các năng lực được xây dựng và phát triển nội bộ, qua đó có đủ khả năng mua lại, phát triển và gia tăng giá trị cho mọi thương hiệu gia nhập tập đoàn. Theo đánh giá của tập đoàn, bối cảnh thị trường hiện tại mang đến một cơ hội hiếm có: đây là thời điểm mà các năng lực bổ trợ lẫn nhau, các thương hiệu và đội ngũ nhân tài có thể được tập hợp trên cùng một nền tảng, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ngành.

Những năng lực này còn vượt ra ngoài phạm vi hoạt động của ngành thời trang. Mondevo Tech, đơn vị công nghệ của tập đoàn có trụ sở tại Singapore, vận hành một nền tảng AI độc quyền với đội ngũ 50 kỹ sư phối hợp cùng 120 tác nhân AI, được phát triển nhằm hỗ trợ các thương hiệu cao cấp chuyển mình sang nền kinh tế mới trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ thiết kế, sản xuất, phân phối đến trải nghiệm khách hàng. Đây là năng lực cốt lõi mà tập đoàn tự xây dựng và sở hữu, thay vì thuê ngoài, rồi áp dụng trên toàn bộ các doanh nghiệp mà mình thâu tóm.

Thương vụ mua lại này đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn đầu tư quy mô lớn hơn của MondeVita. Tập đoàn dự định tiếp tục thực hiện các thương vụ mua lại và thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược trong những phân khúc có tính bổ trợ, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, đủ khả năng thúc đẩy quá trình phát triển một nền tảng thương hiệu cao cấp của Ý có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Edoardo Di Luzio sẽ tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc (CEO) của Underscore District, đồng thời đảm nhận một vai trò chiến lược tại MondeVita, góp phần thúc đẩy sự phối hợp và khai thác sức mạnh cộng hưởng giữa các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của tập đoàn, cũng như tham gia xác định và triển khai các cơ hội đầu tư trong tương lai.

"Ý tiếp tục sản sinh những nhà sáng tạo độc đáo nhất trong ngành thời trang. Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng giúp các thương hiệu này phát triển ngay tại quê nhà, đồng thời được trang bị đầy đủ nguồn lực để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu", ông Hussam Otaibi, Chủ tịch Mondevo Group, công ty đầu tư nắm giữ sở hữu MondeVita, cho biết. "Underscore District chính là kiểu doanh nghiệp giàu tinh thần khởi nghiệp mà nền tảng này được xây dựng để hỗ trợ. Và nhờ hệ thống AI tác nhân, Ittikar, chúng tôi có thể phân tích và hoàn tất quá trình thẩm định đối với một thương vụ chỉ trong vài ngày thay vì vài tuần hoặc vài tháng, cho phép chúng tôi nắm bắt những cơ hội phù hợp nhanh hơn bất kỳ đơn vị nào khác trên thị trường."

"Thương vụ này mang lại những năng lực mà chỉ riêng tiền bạc cũng không thể nhanh chóng tạo dựng được: năng lực phát triển thương hiệu, bán lẻ và sự kết nối trực tiếp với nền văn hóa định hình ngành thời trang, bên cạnh nền tảng sản xuất mà chúng tôi có được từ thương vụ mua lại Caruso", ông Fabio Brambilla, Chủ tịch MondeVita, cho biết. "Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng nơi sự sáng tạo và tay nghề thủ công đã được khẳng định bổ trợ lẫn nhau và Underscore District giữ vai trò trung tâm trong mô hình đó."

"Underscore luôn được xây dựng dựa trên một cách tiếp cận rất năng động đối với ngành thời trang." Quan hệ hợp tác với MondeVita mang lại cho chúng tôi cơ hội mở rộng mô hình này lên một quy mô mới, đồng thời vẫn giữ gìn bản sắc và tính độc lập của các doanh nghiệp mà chúng tôi hợp tác", ông Edoardo Di Luzio, Tổng Giám đốc (CEO) của Underscore District, cho biết. "Đồng thời, tôi rất vui mừng khi có cơ hội đóng góp vào giai đoạn phát triển tiếp theo của MondeVita cũng như vào việc phát triển các khoản đầu tư mới có thể bổ trợ cho những gì chúng tôi đang xây dựng."

Giới thiệu về Underscore District

Được thành lập vào năm 2022, Underscore District là một doanh nghiệp hỗ trợ và thúc đẩy phát triển thương hiệu của Ý, tập trung vào việc xây dựng và mở rộng quy mô các thương hiệu thời trang cao cấp thế hệ tiếp theo. Tập đoàn kết hợp đầu tư chiến lược, năng lực vận hành và tư duy kinh doanh dài hạn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sáng tạo có bản sắc riêng và tiềm năng phát triển trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay, danh mục đầu tư của Underscore District bao gồm Magliano, một trong những thương hiệu thời trang được đánh giá cao nhất của Ý, GR10K, thương hiệu thời trang nam kỹ thuật tiên phong và WOK Store, nền tảng bán lẻ đa thương hiệu hàng đầu với sự hiện diện mạnh mẽ trên các kênh bán hàng đa kênh.

Giới thiệu về MondeVita

MondeVita là một tập đoàn sở hữu các thương hiệu cao cấp theo định hướng đổi mới, quy tụ những thương hiệu hàng đầu cùng những trải nghiệm khác biệt, với các năng lực được phát triển và sở hữu nội bộ thay vì phụ thuộc vào dịch vụ thuê ngoài. 475 nghệ nhân làm việc tại Ý; một nền tảng phát triển thương hiệu có trụ sở tại Milan, quy tụ các thương hiệu do các nhà thiết kế quản lý; một nền tảng AI chuyên biệt đặt tại Singapore với đội ngũ 50 kỹ sư và 120 tác nhân AI hỗ trợ lập trình; cùng một liên doanh truyền thông xuyên Đại Tây Dương hoạt động trong các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc và trò chơi điện tử.

Giới thiệu về Tập đoàn Mondevo

Tập Đoàn Mondevo là một công ty quản lý vốn đa ngành có trụ sở chính tại Abu Dhabi, hoạt động ở điểm giao thoa giữa công nghệ, đầu tư và phong cách sống. Các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn trải rộng từ quản lý tài sản, đầu tư mạo hiểm, thương hiệu cao cấp và phong cách sống, cho đến các nền tảng công nghệ cốt lõi. Sứ mệnh của Mondevo là khai thác các năng lực thuần AI và mạng lưới toàn cầu các gia đình siêu giàu để xây dựng các doanh nghiệp bền vững trong các lĩnh vực có rào cản gia nhập cao và tiềm năng tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ.

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