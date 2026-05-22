Cathay United Bank Sertai Green Investments Partnership sebagai Rakan Kongsi Perbankan Taiwan Pertama

Kerjasama dengan Pentagreen Capital dan rakan global bagi menyokong peralihan hijau Asia

TAIPEI, 22 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank ("CUB") mengumumkan pada 20 Mei penyertaannya dalam penutupan kedua Green Investments Partnership ("GIP"), satu inisiatif pembiayaan campuran yang diuruskan oleh Pentagreen Capital. Sebagai bank Taiwan pertama yang menyertai GIP, CUB telah menyediakan kemudahan kredit bagi menyokong pemaju global yang melaksanakan projek pelaburan hijau. Inisiatif itu memperoleh US$510 juta pada penutupan pertamanya dan susulan komitmen daripada CUB serta pelabur lain, jumlah modal komited dijangka mencapai US$800 juta.

GIP beroperasi di bawah Financing Asia's Transition Partnership ("FAST-P"), satu inisiatif yang dilancarkan oleh Monetary Authority of Singapore ("MAS"). Diuruskan oleh Pentagreen Capital — platform pembiayaan hutang infrastruktur mampan yang ditubuhkan bersama oleh HSBC dan Temasek — program ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur mampan di seluruh Asia melalui struktur pembiayaan inovatif, sekali gus membantu merapatkan jurang pembiayaan hijau dalam ekonomi membangun. Penyertaan CUB menyerlahkan peranan yang semakin berkembang sektor kewangan Taiwan dalam kewangan mampan antarabangsa dan terus memperkukuh kehadiran Bank ini dalam pasaran pembiayaan global.

CUB menyatakan bahawa platform tersebut menggunakan struktur pembiayaan campuran yang direka untuk menawarkan penyelesaian pelaburan dan pembiayaan yang pelbagai. Struktur itu bertujuan menarik penyertaan pelbagai pihak termasuk institusi kewangan, agensi kerajaan dan perusahaan milik negara bagi bersama-sama menyokong projek infrastruktur hijau di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Penutupan pertama GIP menerima sokongan kukuh daripada institusi termasuk International Finance Corporation ("IFC"), Export Finance Australia dan British International Investment.

Sebagai institusi kewangan yang telah lama komited memajukan kewangan mampan di Asia, CUB berbesar hati dijemput menyertai program tersebut. Komitmen pembiayaannya akan menyokong pemaju global dalam melaksanakan pelaburan hijau dan peluang infrastruktur mampan.

Naib Presiden Eksekutif Cathay United Bank, Michael Wen, berkata, "Cathay United Bank telah lama terlibat secara mendalam dalam kewangan mampan dan terus memperkukuh kehadirannya di dalam dan luar negara. Kami berbesar hati dapat bekerjasama dengan Monetary Authority of Singapore, Temasek dan HSBC dalam penutupan kedua GIP, yang menandakan penyertaan Cathay United Bank dalam platform pembiayaan campuran penting ini sebagai bank Taiwan pertama. Pencapaian ini menegaskan peranan Cathay United Bank dalam menyokong kerjasama kewangan mampan antarabangsa sambil memajukan pengembangan kami di rantau Asia Pasifik serta menyumbang pengalaman kami dalam bidang kemampanan."

Cathay United Bank telah membina rangkaian antarabangsa kukuh dengan lebih 67 lokasi perniagaan merentasi 11 pasaran. Bank ini terus memperkukuh komitmen jangka panjangnya di rantau ASEAN menerusi cawangan dan pejabat perwakilan di Singapura, Vietnam dan Malaysia, selain pasaran utama lain termasuk China dan Hong Kong bagi menyokong pertumbuhan ekonomi dinamik rantau tersebut.

Dengan pengalaman luas dalam kewangan mampan, CUB mengatur pembiayaan projek tenaga solar pertama Taiwan, menyertai pinjaman sindikasi tenaga angin luar pesisir pertama negara itu, menyokong pembiayaan salah satu projek tenaga angin darat terbesar di Vietnam dan melengkapkan pinjaman berkaitan kemampanan pertama dalam pasaran kewangan Filipina.

Ke hadapan, Cathay United Bank akan terus memperkukuh jejak antarabangsanya dan mengembangkan keupayaan dalam pinjaman rentas sempadan, pembiayaan berstruktur dan pembiayaan projek, sambil menyediakan penyelesaian kewangan komprehensif yang menyokong perniagaan mencapai pertumbuhan mampan.

