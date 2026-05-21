Cathay United Bank ขึ้นแท่นแบงก์ไต้หวันรายแรก ร่วมโครงการ Green Investments Partnership หนุนการลงทุนสีเขียว

News provided by

Cathay United Bank

21 May, 2026, 11:00 CST

จับมือ Pentagreen Capital และพันธมิตรระดับสากล ร่วมขับเคลื่อนเอเชียสู่การเปลี่ยนผ่านสีเขียว

ไทเป, 21 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank ("CUB") ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม โดยร่วมระดมทุนรอบที่สองในโครงการ Green Investments Partnership ("GIP") ซึ่งเป็นข้อริเริ่มทางการเงินแบบผสมผสานที่บริหารจัดการโดย Pentagreen Capital ทั้งนี้ CUB เป็นธนาคารไต้หวันแห่งแรกที่ร่วมโครงการ GIP พร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก่ผู้พัฒนาโครงการทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าวระดมทุนในรอบแรกไปได้แล้ว 510 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่ามูลค่าเงินทุนรวมจะพุ่งสูงถึง 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก CUB และนักลงทุนรายอื่น ๆ

CUB, the first Taiwanese bank to partner with the GIP, participated in the second close of the blended finance program managed by Pentagreen Capital. (photo by: Pentagreen Capital) (PRNewsfoto/Cathay United Bank)
โครงการ GIP ดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ Financing Asia's Transition Partnership ("FAST-P") ซึ่งเป็นข้อริเริ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางสิงคโปร์ ("MAS") และบริหารจัดการโดย Pentagreen Capital แพลตฟอร์มจัดหาเงินทุนในรูปแบบตราสารหนี้เพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง HSBC กับ Temasek โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนทั่วภูมิภาคเอเชีย ผ่านโครงสร้างทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ พร้อมลดช่องว่างด้านการจัดหาเงินทุนสีเขียวในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา ทั้งนี้ การที่ CUB เข้ามามีส่วนร่วม สะท้อนให้เห็นบทบาทที่เติบโตอย่างโดดเด่นของภาคการเงินไต้หวันบนเวทีการเงินเพื่อความยั่งยืนระดับสากล และยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทางธนาคารในตลาดสินเชื่อระดับโลกอีกด้วย

CUB มองว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวใช้โครงสร้างการเงินแบบผสมผสาน ที่ออกแบบมาเพื่อนำเสนอแนวทางการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย โดยมุ่งดึงดูดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงกว้าง ทั้งสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ให้มาร่วมสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ทั้งนี้ การปิดระดมทุนรอบแรกของโครงการ GIP ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสถาบันชั้นนำระดับโลก อาทิ International Finance Corporation ("IFC"), Export Finance Australia และ British International Investment

CUB เป็นสถาบันการเงินที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเงินเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียมาอย่างยาวนาน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยวงเงินสินเชื่อที่ทางธนาคารร่วมสนับสนุนนั้นจะช่วยหนุนศักยภาพของผู้พัฒนาโครงการจากทั่วโลก ในการเดินหน้าลงทุนในโครงการสีเขียวและคว้าโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนต่อไป

คุณ Michael Wen รองประธานบริหารของ Cathay United Bank กล่าวว่า "Cathay United Bank มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าเสริมแกร่งอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในและต่างประเทศ เรามีความยินดีในการทำงานร่วมกับธนาคารกลางสิงคโปร์, Temasek และ HSBC ในการระดมทุนรอบที่สองของโครงการ GIP ซึ่งนับเป็นหมุดหมายสำคัญของ Cathay United Bank ในฐานะธนาคารไต้หวันรายแรกที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มการเงินแบบผสมผสานที่มีความสำคัญเช่นนี้ ความสำเร็จในครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของ Cathay United Bank ในการสนับสนุนความร่วมมือด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนในเวทีสากล และยังช่วยเราขยับขยายธุรกิจไปทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมนำประสบการณ์ด้านความยั่งยืนของเรามาแบ่งปันเพื่อสร้างประโยชน์อีกด้วย"

ปัจจุบัน Cathay United Bank มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งทั่วโลก โดยมีจุดบริการทางธุรกิจกว่า 67 แห่ง ครอบคลุม 11 ตลาดทั่วโลก ทางธนาคารยังคงมีความมุ่งมั่นให้บริการภูมิภาคอาเซียนในระยะยาว ผ่านเครือข่ายสาขาและสำนักงานตัวแทนในสิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย รวมถึงตลาดหลักอื่น ๆ อย่างจีนและฮ่องกง เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ที่กำลังเติบโตอย่างคึกคัก

CUB สั่งสมประสบการณ์มาอย่างกว้างขวางในแวดวงการเงินเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นผู้จัดหาเงินทุนให้กับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกของไต้หวัน และมีบทบาทในข้อตกลงสินเชื่อร่วมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งเป็นครั้งแรกของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนบกที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของเวียดนาม ตลอดจนประสบความสำเร็จในการปล่อยสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนเป็นรายแรกในตลาดการเงินของฟิลิปปินส์อีกด้วย

สำหรับทิศทางในอนาคต Cathay United Bank จะยังคงเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถและขยายฐานธุรกิจในต่างประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านสินเชื่อข้ามพรมแดน การจัดโครงสร้างทางการเงิน และการจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการ เพื่อมอบโซลูชันทางการเงินที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ พร้อมเคียงข้างภาคธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

SOURCE Cathay United Bank

