Cathay United Bank Jadi Bank Taiwan Pertama yang Bergabung dalam Green Investments Partnership

GIP bernaung dalam program Financing Asia's Transition Partnership (FAST-P), inisiatif yang diluncurkan Monetary Authority of Singapore (MAS). Program tersebut dikelola Pentagreen Capital, platform pembiayaan utang infrastruktur berkelanjutan yang didirikan HSBC dan Temasek. Melalui skema pembiayaan inovatif, program ini mempercepat pengembangan infrastruktur berkelanjutan di Asia. Program ini juga menutup kesenjangan pembiayaan hijau di negara berkembang. Partisipasi CUB mencerminkan kiprah sektor keuangan Taiwan yang semakin aktif dalam pembiayaan berkelanjutan global, serta memperkuat posisi bank tersebut di pasar pembiayaan internasional.

CUB menjelaskan, platform ini menggunakan struktur blended finance untuk menghadirkan solusi investasi dan pembiayaan yang lebih beragam. Melalui skema tersebut, lembaga keuangan, instansi pemerintah, hingga badan usaha milik negara dapat bergabung guna mendukung proyek infrastruktur hijau di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pendanaan tahap pertama GIP sebelumnya didukung sejumlah institusi, termasuk International Finance Corporation (IFC), Export Finance Australia, dan British International Investment.

Sebagai institusi keuangan yang telah lama mengembangkan pembiayaan berkelanjutan di Asia, CUB menyambut baik program ini. Melalui komitmen pembiayaan tersebut, CUB mendukung berbagai pengembang global yang menggarap proyek investasi hijau dan infrastruktur berkelanjutan.

Michael Wen, Executive Vice President, Cathay United Bank, berkata, "Cathay United Bank memiliki komitmen jangka panjang terhadap pembiayaan berkelanjutan dan terus memperluas jangkauan bisnisnya, baik di dalam maupun luar negeri. Kami gembira bekerja sama dengan Monetary Authority of Singapore, Temasek, dan HSBC dalam pendanaan tahap kedua GIP. Keterlibatan Cathay United Bank sebagai bank Taiwan pertama dalam platform blended finance ini merupakan pencapaian penting yang mempertegas peran kami dalam mendukung kerja sama pembiayaan berkelanjutan di pasar internasional, sekaligus memperluas kehadiran di kawasan Asia Pasifik."

Cathay United Bank saat ini memiliki lebih dari 67 kantor perwakilan di 11 pasar internasional. CUB terus memperkuat komitmen jangka panjang di kawasan ASEAN melalui kantor cabang dan kantor perwakilan di Singapura, Vietnam, dan Malaysia, serta sejumlah pasar utama lain seperti Tiongkok dan Hong Kong guna mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Berbekal pengalaman luas dalam penyaluran pembiayaan berkelanjutan, CUB pernah menangani pembiayaan proyek pembangkit listrik tenaga surya pertama di Taiwan, berpartisipasi dalam pinjaman sindikasi proyek pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) lepas pantai pertama di Taiwan, mendukung salah satu proyek PLTB darat terbesar di Vietnam, serta menyalurkan fasilitas pinjaman berbasis target keberlanjutan yang pertama di Filipina.

Ke depan, Cathay United Bank akan terus memperkuat jaringan internasional serta memperluas kapabilitas di bidang pinjaman lintasnegara, structured finance, dan pembiayaan proyek guna menghadirkan solusi keuangan komprehensif yang mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

SOURCE Cathay United Bank