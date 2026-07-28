Mitrade Perpanjang Kerja Sama Sponsor dengan AFA hingga 2027, Seiring Tingginya Antusiasme Piala Dunia di Asia

JAKARTA, Indonesia, 28 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Broker CFD global Mitrade memperpanjang kemitraan regional dengan Argentine Football Association (AFA) hingga 2027. Kerja sama ini melanjutkan kolaborasi yang terjalin atas kesamaan nilai, yakni persiapan yang matang, disiplin, dan komitmen untuk meraih kinerja terbaik.

Perpanjangan kemitraan tersebut diumumkan setelah berakhirnya FIFA World Cup 26™ yang mencatat sejarah baru dalam penyelenggaraan turnamen. Kiprah Argentina dalam mempertahankan gelar menjadi salah satu kisah yang paling menyita perhatian sepanjang kompetisi. Menurut Nikkei Asia, Asia menjadi kawasan dengan jumlah penonton terbesar selama Piala Dunia berlangsung. Bagi Mitrade, kemitraan ini menjadi sarana untuk menghadirkan euforia sepak bola Argentina lebih dekat dengan para penggemar di seluruh Asia.

AFA merupakan salah satu asosiasi sepak bola yang paling bergengsi di dunia. Berdiri pada 1893, AFA merupakan asosiasi sepak bola tertua di Amerika Selatan sekaligus induk organisasi tim nasional Argentina yang telah mengoleksi tiga gelar Piala Dunia dan rekor 16 trofi Copa América. Rekam jejak tersebut mencerminkan standar keunggulan yang sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung Mitrade sebagai broker yang telah mengantongi lisensi regulator di enam yurisdiksi global.

"Kemitraan seperti ini hanya dapat terjalin jika dilandasi antusiasme yang sama, dan besarnya kecintaan masyarakat Asia terhadap sepak bola tidak perlu diragukan lagi," ujar Kevin Lai, Vice President, Mitrade Group. "Perjalanan Argentina pada Piala Dunia musim panas ini menjadi kisah yang dinikmati para penggemar di seluruh dunia, dan kami bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Kami berharap dapat melanjutkan kolaborasi ini hingga 2027 dan terus mempererat hubungan dengan komunitas kami di seluruh Asia."

Memasuki periode kemitraan yang baru, Mitrade juga mencatat sejumlah pencapaian di industri. Perusahaan baru saja dinobatkan sebagai "Global CFD Broker of the Year 2026" oleh Brands Review Magazine, serta "Best Client Funds Protection Broker" oleh Global Excellence Chronicle Magazine. Rangkaian penghargaan tersebut, bersama kemitraan dengan AFA, semakin memperkuat kiprah Mitrade di pasar Asia sepanjang 2026.

Tentang Mitrade

Mitrade adalah platform trading CFD yang diakui secara global dan telah meraih berbagai penghargaan. Mitrade juga telah memperoleh izin resmi dari sejumlah otoritas keuangan internasional: Cayman Islands CIMA (SIB1612446), Mauritius FSC (GB20025791), Australia ASIC (AFSL398528), Uni Emirat Arab CMA (20200000397), Afrika Selatan FSCA (FSP 54842), dan Siprus CySEC (CIF438/23). Mitrade memperluas akses pasar, serta menghubungkan lebih dari tujuh juta trader dengan lebih dari 1.000 produk derivatif OTC, termasuk indeks, valas, komoditas, ETF, dan saham.

Platform Mitrade menawarkan eksekusi transaksi yang sangat cepat, spread yang ketat, mitigasi risiko canggih, serta kompatibilitas lintasperangkat sehingga menjamin pengalaman trading yang intuitif dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan trader.

Setiap aktivitas trading memiliki risiko. Artikel ini hanya menyampaikan informasi, bukan anjuran finansial, penawaran, ataupun ajakan berinvestasi.

Informasi selengkapnya: https://www.mitrade.com.

SOURCE Mitrade Group