브로커 미트레이드, 아시아 전역의 강력한 월드컵 관심에 힘입어 AFA 스폰서십 2027년까지 연장

서울, 대한민국, 2026년 7월 28일 /PRNewswire/ -- 글로벌 CFD 브로커 미트레이드(Mitrade)가 아르헨티나 축구협회(Argentine Football Association, AFA)와의 지역 파트너십을 1년 더 갱신했다고 발표했으며, 준비, 규율, 성과라는 공유된 가치를 기반으로 구축된 협력을 확장했다.

이번 갱신은 2026 피파 월드컵(FIFA World Cup 26)™이 획기적인 대회를 마무리하는 시점에 이루어졌으며, 아르헨티나의 타이틀 방어는 다시 한번 대회의 핵심 스토리 중 하나였다. 니케이 아시아(Nikkei Asia)에 따르면, 아시아는 이번 대회의 최대 관객을 차지하며 경기를 지켜보았다. 미트레이드에게 이번 파트너십은 그 이야기를 지역 전역의 팬들에게 더 가깝게 가져다줄 또 다른 방법을 제공한다.

AFA는 축구계에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 기관 중 하나다. 1893년 설립된 이 협회는 남미에서 가장 오래된 축구 협회이자, 세 차례 월드컵 우승과 기록적인 16회 코파 아메리카(Copa América) 우승을 차지한 국가대표팀을 관리하는 기관이다. 전 세계 6개 관할권에서 규제받는 브로커로서 미트레이드는 이러한 실적이 바로 파트너에게서 찾는 기준이다.

미트레이드 그룹의 케빈 라이(Kevin Lai) 부사장은 "이러한 스폰서십은 열정이 진실될 때만 효과가 있으며, 아시아 전역에서 축구의 매력은 놓칠 수 없다"고 말했다. 이어 "이번 여름 아르헨티나의 여정은 전 세계 팬들이 자랑스럽게 따라간 이야기였고, 우리는 그 일부가 되어 기뻤다. 2027년까지 이를 바탕으로 성장을 이어가고 아시아 전역의 커뮤니티와 지속적으로 소통하기를 기대한다"고 덧붙였다.

미트레이드는 최근 브랜즈 리뷰 매거진(Brands Review Magazine)으로부터 2026 올해의 글로벌 CFD 브로커(Global CFD Broker of the Year 2026)로, 글로벌 엑설런스 크로니클 매거진(Global Excellence Chronicle Magazine)으로부터 최우수 고객 자금 보호 브로커(Best Client Funds Protection Broker)로 선정되는 등 최신 업계 인정을 받으며 갱신된 파트너십 기간에 들어선다. AFA 파트너십과 더불어 이러한 수상들은 2026년 아시아 전역에서 미트레이드의 모멘텀을 더해준다.

미트레이드 소개

미트레이드는 케이맨 제도의 CIMA(SIB1612446), 모리셔스의 FSC(GB20025791), 호주의 ASIC(AFSL398528), UAE의 CMA(20200000397), 남아프리카공화국의 FSCA(FSP 54842), 키프로스의 CySEC(CIF438/23)로부터 라이선스를 받은, 세계적으로 인정받는 수상 경력의 CFD 거래 플랫폼이다. 미트레이드는 시장 접근을 민주화하여 700만 명 이상의 트레이더들을 지수, 외환, 원자재, ETF, 주식을 포함한 1000개 이상의 OTC 파생상품에 연결한다.

이 플랫폼은 마이크로초 단위의 실행, 좁은 스프레드, 고급 위험 완화, 멀티 디바이스 호환성을 제공하여 모든 트레이더에게 맞춘 직관적인 거래 경험을 보장한다.

거래에는 위험이 수반된다. 해당 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 금융 자문, 제안 또는 권유가 아님을 밝힌다.

자세한 정보는 https://www.mitrade.com 에서 확인할 수 있다.

SOURCE Mitrade Group