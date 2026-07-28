Mitrade ต่อสัญญาสนับสนุน AFA ถึงปี 2027 ต่อยอดกระแสฟุตบอลโลกร้อนแรงทั่วเอเชีย
News provided byMitrade Group
28 Jul, 2026, 10:00 CST
กรุงเทพฯ, 28 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Mitrade โบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขาย CFD ระดับโลก ประกาศต่ออายุความร่วมมือระดับภูมิภาคกับสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา (Argentine Football Association: AFA) อีกหนึ่งปี สานต่อความร่วมมือจากค่านิยมที่มีร่วมกันในด้านการเตรียมพร้อม วินัย และความเป็นเลิศ
การต่ออายุความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มหกรรมฟุตบอลโลก FIFA World Cup 26™ ปิดฉากลงอย่างสวยงาม โดยความพยายามในการป้องกันแชมป์ของอาร์เจนตินาเป็นที่จับตามองจากทั่วโลก แฟนบอลทั่วเอเชียต่างติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิด จนกลายเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนผู้ชมมากที่สุดของการแข่งขัน จากการรายงานของ Nikkei Asia และสำหรับ Mitrade แล้ว ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวสู่แฟนบอลทั่วทั้งภูมิภาค
AFA เป็นสมาคมฟุตบอลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1893 ถือเป็นสมาคมฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ และกำกับดูแลทีมชาติที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้ว 3 สมัย รวมถึงครองสถิติแชมป์ Copa América มากที่สุดถึง 16 สมัย สำหรับ Mitrade ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลใน 6 เขตอำนาจศาลทั่วโลก ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนมาตรฐานที่บริษัทต้องการจากพันธมิตรทางธุรกิจ
"การสนับสนุนในลักษณะนี้จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีความรักในกีฬาอย่างแท้จริง และความนิยมของกีฬาฟุตบอลทั่วเอเชียก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้จริง" Kevin Lai รองประธาน Mitrade Group กล่าว "แฟนบอลทั่วโลกต่างติดตามผลงานของอาร์เจนตินาด้วยความภาคภูมิใจ และเรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสำคัญนี้ เราจะต่อยอดความร่วมมือไปจนถึงปี 2027 พร้อมเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ของเราทั่วเอเชียต่อไป"
การสานต่อความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Mitrade เพิ่งได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ รางวัล Global CFD Broker of the Year 2026 จาก Brands Review Magazine และรางวัล Best Client Funds Protection Broker จาก Global Excellence Chronicle Magazine โดยความสำเร็จดังกล่าว เมื่อผสานกับความร่วมมือกับ AFA ยิ่งตอกย้ำการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ Mitrade ทั่วภูมิภาคเอเชียในปีนี้
เกี่ยวกับ Mitrade
Mitrade เป็นแพลตฟอร์มซื้อขาย CFD ระดับโลกที่ได้รับรางวัลและการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ CIMA ของหมู่เกาะเคย์แมน (SIB1612446), FSC ของมอริเชียส (GB20025791), ASIC ของออสเตรเลีย (AFSL398528), CMA ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (20200000397), FSCA ของแอฟริกาใต้ (FSP 54842) และ CySEC ของไซปรัส (CIF438/23) โดย Mitrade มุ่งขยายโอกาสในการเข้าถึงตลาดการเงิน ด้วยการเชื่อมโยงเทรดเดอร์มากกว่า 7 ล้านราย ให้สามารถซื้อขายตราสารอนุพันธ์นอกตลาด (OTC Derivatives) มากกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุมทั้งดัชนี, Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ETF และหุ้น
แพลตฟอร์ม Mitrade ส่งคำสั่งซื้อขายรวดเร็วในระดับไมโครวินาที สเปรดแคบ มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงขั้นสูง และรองรับการใช้งานบนหลากหลายอุปกรณ์ เพื่อมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ใช้งานง่ายและตอบโจทย์เทรดเดอร์ทุกระดับ
การซื้อขายมีความเสี่ยง ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน ข้อเสนอ หรือการชักชวนให้ลงทุน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mitrade.com
SOURCE Mitrade Group
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