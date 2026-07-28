Broker Mitrade Lanjutkan Penajaan AFA Sehingga 2027, Berikutan Minat Kukuh terhadap Piala Dunia Seluruh Asia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 28 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Broker CFD global Mitrade mengumumkan pembaharuan kerjasama serantaunya dengan Argentine Football Association (AFA) untuk tempoh setahun lagi, sekali gus melanjutkan kerjasama yang dibina berasaskan nilai bersama iaitu persediaan, disiplin dan prestasi.

Pembaharuan tersebut turut dibuat ketika FIFA World Cup 26™ melabuhkan tirainya selepas berlangsungnya kejohanan bersejarah, dengan usaha Argentina mempertahankan gelaran juara sekali lagi menjadi antara jalan cerita utama kejohanan itu. Asia mengikuti aksi kejohanan tersebut dengan penuh minat dan membawakan jumlah penonton terbesar bagi Piala Dunia untuk kejohanan berkenaan, menurut Nikkei Asia. Bagi Mitrade, kerjasama itu menawarkan satu lagi cara untuk membawa kisah tersebut lebih dekat dengan peminat di seluruh rantau ini.

AFA merupakan salah satu institusi yang paling bertapak kukuh bagi sukan bola sepak. Ditubuhkan pada 1893, ia merupakan persatuan bola sepak tertua di Amerika Selatan serta badan pentadbir di sebalik pasukan kebangsaan yang telah memenangi tiga gelaran Piala Dunia dan rekod 16 kejuaraan Copa América. Bagi sebuah broker yang dikawal selia di enam bidang kuasa global, rekod prestasi sedemikian merupakan piawaian yang dicari oleh Mitrade dalam memilih rakan kongsi.

"Penajaan seperti ini hanya benar-benar membuahkan hasil apabila minat itu sangat mendalam dan daya tarikan bola sepak di seluruh Asia sememangnya mustahil tidak dirasai," kata Kevin Lai, Naib Presiden Mitrade Group. "Perjalanan Argentina pada musim panas ini merupakan kisah membanggakan yang diikuti oleh peminat yang berada di mana-mana sahaja, dan kami berbangga dapat menjadi sebahagian daripadanya. Kami berharap dapat meneruskan momentum itu hingga tahun 2027 dan terus berinteraksi dengan komuniti kami di seluruh Asia."

Mitrade memulakan tempoh kerjasama yang diperbaharui dengan pengiktirafan industri yang baharu setelah dinobatkan baru-baru ini sebagai Broker CFD Global Terbaik Tahun 2026 oleh Brands Review Magazine serta Broker Perlindungan Dana Pelanggan Terbaik oleh Global Excellence Chronicle Magazine. Di samping kerjasama dengan AFA, anugerah-anugerah ini menambah momentum Mitrade di seluruh Asia pada 2026.

Latar Belakang Mitrade

Mitrade ialah platform perdagangan CFD yang diiktiraf di peringkat global dan memenangi anugerah yang dilesenkan di bawah CIMA Kepulauan Cayman (SIB1612446), FSC Mauritius (GB20025791), ASIC Australia (AFSL398528), CMA UAE (20200000397), FSCA Afrika Selatan (FSP 54842) dan CySEC Cyprus (CIF438/23). Kumpulan ini mendemokrasikan akses pasaran dengan menghubungkan lebih 7 juta pedagang kepada lebih 1,000 derivatif OTC, termasuk indeks, pertukaran asing (forex), komoditi, ETF dan saham.

Platform ini menawarkan pelaksanaan pada tahap mikrosaat, spread yang ketat, mitigasi risiko yang canggih serta keserasian pelbagai peranti, sekali gus memastikan pengalaman perdagangan intuitif yang disesuaikan untuk setiap pedagang.

Perdagangan melibatkan risiko. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan sebagai nasihat kewangan, tawaran atau pelawaan.

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SOURCE Mitrade Group