Southeast Asia Blockchain Week Kembali ke Bangkok untuk Edisi Ketiga

Edisi ketiga ini akan mempertemukan para pemimpin global Web3, investor institusional, serta pembuat kebijakan untuk mendorong perubahan narasi industri dari spekulasi menuju integrasi di dunia nyata.

SEABW 2026 akan berfokus pada lima tema utama: Regulatory Frontier, Institutional Verticalization, RWA 2.0, The Agentic Economy, dan The Base Layer Imperative. Hojin Kim, CEO ShardLab, menekankan pentingnya agenda tahun ini:

"Pada tahun 2026, Asia Tenggara telah berkembang menjadi 'Powerhouse of Value' global, di mana batas antara keuangan institusional dan aplikasi konsumen sehari-hari semakin kabur. Di ShardLab, kami melihat kawasan ini memimpin perubahan besar di mana Agentic AI dan infrastruktur on-chain bukan lagi teknologi yang tak terlihat, melainkan alat nyata yang memberdayakan jutaan pengguna dalam kehidupan sehari-hari. SEABW 2026 dirancang sebagai titik temu utama bagi para visioner yang membawa Web3 ke masyarakat luas, menjembatani protokol mutakhir dengan pengalaman nyata dari populasi digital paling dinamis di dunia."

Mengapa Bangkok? Mengapa Sekarang?

Asia Tenggara telah bertransformasi dari pusat minat ritel menjadi pemimpin global dalam infrastruktur institusional. Thailand saat ini menetapkan standar regional; persetujuan crypto ETF oleh SEC Thailand, perdagangan futures yang diatur di TFEX, serta pembebasan pajak capital gain mencerminkan pasar yang tengah mengalami integrasi aktif.

Selain itu, Bank of Thailand telah mengembangkan sandbox pembayaran programmable serta memberikan persetujuan resmi terhadap stablecoin utama, dengan institusi terkemuka seperti SCBX menjadi pilar utama pasar.

Menegaskan momentum ini, SCBX bergabung sebagai Main Sponsor SEABW 2026. Kemitraan ini menyoroti integrasi mendalam aset digital ke dalam sistem keuangan Thailand serta memperkuat komitmen SCBX dalam memimpin konvergensi antara keuangan tradisional dan ekonomi on-chain.

Apa yang Baru di SEABW 2026?

Program tahun 2026 akan menekankan keterlibatan berkualitas tinggi. Main Stage akan membahas isu-isu utama industri, sementara Exhibition dan Spotlight Stage memberikan akses langsung bagi para builder kepada audiens institusional.

Hackathon "Play to Build" akan membawa para developer dari tahap konsep hingga produk, yang berpuncak pada Demo Day untuk para investor.

Salah satu fitur unggulan adalah Exclusive Institutional Roundtables, yaitu sesi tertutup yang mempertemukan dana investasi, pelaku infrastruktur, dan regulator untuk membangun kemitraan lintas negara.

Untuk memperluas akses ekosistem, tiket General Admission akan tersedia secara gratis pada edisi 2026, sementara program privat tetap diperuntukkan bagi peserta senior dan mitra terkurasi.

SEABW 2026 hadir pada momen penting ketika peran Asia Tenggara dalam keuangan digital global semakin sentral. Bergabunglah bersama kami di Bangkok bulan Mei ini untuk bersama-sama membentuk masa depan nilai.

Catat Tanggalnya:

Tanggal: 20–21 Mei 2026

Lokasi: TRUE ICON HALL, Bangkok, Thailand

Kunjungi www.seablockchainweek.org untuk mendapatkan tiket Anda hari ini

Untuk pertanyaan media: [email protected]

SOURCE Southeast Asia Blockchain Week (SEABW)